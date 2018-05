Avis aux médias - La campagne de la LCBO recueille des dons s'élevant à plus d'un demi-million de dollars pour le Fonds #TorontoStrong







TORONTO, le 8 mai 2018 /CNW/ - Les clients et le personnel de la LCBO ont uni leurs efforts pour recueillir 585 645 $ pour le Fonds #TorontoStrong lors d'une campagne de collecte de dons de 10 jours que la LCBO a menée dans 157 succursales de la région du Centre. Les clients avaient été invités à joindre à leur achat un don de deux, cinq ou dix dollars. Nombre d'entre eux ont toutefois donné beaucoup plus.

Créé par le maire de Toronto, John Tory, en collaboration avec la Fondation Toronto, le Fonds #TorontoStrong vient en aide aux victimes touchées par l'attaque au camion-bélier survenue sur la rue Yonge le lundi 23 avril 2018. Le Fonds #TorontoStrong a reçu des dons s'élevant à plus de 2,5 millions de dollars depuis sa création. Un comité directeur a été mis sur pied pour gérer les dons et veiller à ce qu'ils aient le plus grand impact possible.

« Au nom de tous les clients de la LCBO qui ont fait un don et au nom de tous les employés qui ont invité la clientèle à faire un don, c'est pour nous un honneur d'annoncer le montant qui a été recueilli pour le Fonds #TorontoStrong, a déclaré George Soleas, président-directeur général de la LCBO. Nous voulions offrir aux gens une façon de manifester leur générosité, et le montant amassé témoigne non seulement de la force et de la résilience de notre ville extraordinaire, mais il aidera aussi sans aucun doute les personnes touchées par cette attaque tragique alors qu'elles entament leur processus de guérison. »

« Le Fonds #TorontoStrong a été créé pour assurer que la grande générosité du public envers notre ville serve à ceux et celles qui en ont le plus besoin, a affirmé John Tory. Ce don exceptionnel de la part des clients et du personnel de la LCBO témoigne de la bonté et de la résilience déployées en réponse à cet événement tragique, et il contribuera à maximiser l'impact du Fonds #TorontoStrong. »

« Le montant amassé par la clientèle et le personnel de la LCBO est le plus important jamais reçu à ce jour. Je vous remercie de votre grande générosité et de votre incroyable soutien », a déclaré Sharon Avery, présidente et directrice générale de la Fondation Toronto.

