Shell vend sa participation dans Canadian Natural Resources Limited

Royal Dutch Shell plc (« Shell ») annonce une entente en vue de vendre la totalité de sa participation dans Canadian Natural Resources Limited (« Canadian Natural »)

LA HAYE, Pays-Bas, 8 mai 2018 /CNW/ - Shell Gas B.V. (« SGBV »), filiale de Shell, a conclu avec Goldman Sachs & Co, RBC Marchés des Capitaux, la Banque Scotia et Valeurs Mobilières TD une convention de prise ferme visant la vente de 97 560 975 actions de Canadian Natural, la totalité de sa participation dans Canadian Natural, pour un produit total avant impôts d'environ 3,3 milliards de dollars. Le produit de la vente contribuera à réduire la dette nette. La vente devrait être finalisée le 9 mai 2018.

