Développement des secteurs stratégiques de la région des Laurentides - Renouvellement des ententes des créneaux d'excellence Signature Bois Laurentides et Tourisme de villégiature quatre saisons







MIRABEL, QC, le 8 mai 2018 /CNW Telbec/ - Dans le cadre du Programme d'appui au développement des secteurs stratégiques et des créneaux d'excellence (PADS), le gouvernement du Québec accorde des aides financières totalisant 540 000 $ pour le renouvellement des ententes relatives à la coordination des créneaux d'excellence Signature Bois Laurentides et Tourisme de villégiature quatre saisons, issus de la démarche ACCORD.

La ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la région des Laurentides, Mme Christine St-Pierre, en a fait l'annonce aujourd'hui, au nom du ministre délégué aux Petites et Moyennes Entreprises, à l'Allègement réglementaire et au Développement économique régional, M. Stéphane Billette.

Les aides gouvernementales, accordées en parts égales, permettront à ces deux créneaux d'excellence de mettre en oeuvre, sur une période de trois ans, leur stratégie de développement et leur plan d'action.

Citations :

« Grâce à notre appui et à la mobilisation des intervenants régionaux, ces créneaux d'excellence seront en mesure d'accroître la compétitivité de leurs entreprises membres et de se démarquer de façon compétitive au sein de leurs secteurs d'activité, par rapport aux autres régions, mais aussi sur les marchés internationaux. Pour y arriver, ils misent brillamment sur l'innovation et sur l'amélioration de la qualité des services et des produits offerts dans la région des Laurentides. »

Christine St-Pierre, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la région des Laurentides

« La démarche ACCORD est une initiative porteuse pour l'essor des régions du Québec et des industries d'avenir. Le renouvellement de ces ententes représente pour les acteurs économiques des Laurentides l'occasion de poursuivre leurs efforts afin de dynamiser leurs secteurs d'activité et d'innover, encore et toujours. C'est ensemble qu'ils amèneront les entreprises laurentiennes à croître davantage et à atteindre de nouveaux sommets, au bénéfice de l'économie régionale. »

Stéphane Billette, ministre délégué aux Petites et Moyennes Entreprises, à l'Allègement réglementaire et au Développement économique régional

Faits saillants :

La démarche ACCORD (Action concertée de coopération régionale de développement) vise à dynamiser l'économie des régions en s'appuyant sur les forces, la mobilisation et le dynamisme des gens d'affaires ainsi que sur la recherche de l'excellence dans les secteurs clés du Québec.

Le créneau d'excellence Signature Bois Laurentides a pour vision de devenir un réseau mobilisateur et innovant d'entreprises passionnées des produits du bois misant sur l'orientation client et l'excellence de toutes les activités durables qui créent de la valeur à chacune des étapes, de l'arbre jusqu'au marché.

Le créneau d'excellence Tourisme de villégiature quatre saisons aspire à jouer un rôle de chef de file en Amérique du Nord et dans le monde grâce à son réseau d'entreprises actives sur le marché de la détente, du mieux-être et du plein air, lesquelles misent sur des expériences de séjour de qualité, innovantes et adaptées aux besoins d'une clientèle internationale de plus en plus exigeante.

Le PADS mobilise les entreprises et les partenaires économiques du ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et concerte leurs actions autour d'objectifs et de modes d'intervention communs pour favoriser le développement des secteurs stratégiques et la mise en oeuvre des orientations ministérielles.

