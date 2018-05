Le premier ministre propose la nomination du nouveau directeur général des élections







OTTAWA, le 8 mai 2018 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a proposé aujourd'hui la nomination de Stéphane Perrault au poste de directeur général des élections du Canada.

M. Perrault est né et a grandi à Montréal. Sa carrière distinguée au sein du gouvernement, pendant laquelle il a occupé les postes de cadre supérieur et d'avocat, s'étend sur plus de deux décennies. Il assume les fonctions de directeur général des élections par intérim depuis décembre 2016.

À titre de chef d'Élections Canada, le directeur général des élections est responsable du déroulement efficace et équitable des élections fédérales conformément à la Loi électorale du Canada et à d'autres lois qui régissent le processus électoral fédéral, y compris la Loi référendaire et la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales. Élections Canada veille à ce que les Canadiens puissent exercer leurs droits démocratiques de voter et de se porter candidat.

La nomination de M. Perrault au poste de directeur général des élections a été proposée conformément au processus de nomination ouvert, transparent et fondé sur le mérite établi par le gouvernement.

Citation

« Je suis heureux de proposer la nomination de Stéphane Perrault au poste de directeur général des élections du Canada. L'expérience que M. Perrault a acquise à la tête de l'organisation au cours de la dernière année et demie et à titre de responsable de l'administration de nombreuses élections partielles à travers le pays fait de lui le candidat idéal pour le poste de chef d'Élections Canada. »

- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Faits saillants

Le directeur général des élections est un agent indépendant du Parlement. En vertu de la Loi électorale du Canada , le directeur général des élections est nommé pour un mandat de dix ans par résolution de la Chambre des communes.

, le directeur général des élections est nommé pour un mandat de dix ans par résolution de la Chambre des communes. La leader du gouvernement à la Chambre des communes a déposé cette nomination à la Chambre des communes aux fins de renvoi au Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre. Le Comité disposera de 30 jours pour examiner la candidature proposée et faire rapport à la Chambre des communes, après quoi la Chambre votera sur la nomination.

Notes biographiques

Ce document se trouve également à l'adresse : http://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Communiqué envoyé le 8 mai 2018 à 15:52 et diffusé par :