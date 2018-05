Ensemble Montréal dénonce le manque de transparence du maire Marinacci et des conseillers de Projet Montréal







MONTRÉAL, le 8 mai 2018 /CNW Telbec/ - Le chef d'Ensemble Montréal, M. Lionel Perez, et la conseillère de l'arrondissement de Sainte-Geneviève, Mme Suzanne Marceau, dénoncent l'attitude partisane du conseil d'arrondissement de l'Île-Bizard - Sainte-Geneviève et le manque de transparence du maire de l'arrondissement, Normand Marinacci.

Pendant la séance du conseil d'arrondissement du 7 mai, Mme Marceau a demandé le vote aux points 20.07 et 20.08 de l'ordre du jour. Les deux points concernaient des mandats à attribuer à deux firmes d'avocats, Dunton, Rainville et Casavant, Mercier, afin qu'elles représentent l'arrondissement. En vertu des règles établies, chaque point dans l'ordre du jour est systématiquement accompagné par un sommaire décisionnel qui explique le coût et la raison des dépenses. Or, pour ces deux points, aucun sommaire décisionnel n'avait été présenté aux conseillers. Quand Mme Marceau est intervenue auprès du maire à propos des sommaires décisionnels manquants, celui-ci n'a pu donner une réponse.

Plutôt que d'avoir à assumer l'odieux de rejeter ou retirer ces points de l'ordre du jour, l'équipe de Normand Marinacci a voté en leur faveur. Mme Marceau dénonce cette situation : « Je représente les citoyens de l'Île-Bizard - Sainte-Geneviève qui comptent sur moi pour défendre leurs intérêts au conseil. On ne peut pas prendre des décisions sans justification. Nous gérons l'argent des contribuables et nous nous devons d'être vigilants. »

Pour le chef de l'Opposition officielle, c'est un manque de respect envers l'institution et un manque de transparence face aux citoyens de l'Île-Bizard - Sainte-Geneviève. « M. Marinacci est avocat de formation et il travaille en politique municipale depuis plus de 20 ans : il connaît les règlements du conseil. Je trouve cette situation absolument inacceptable et nous allons étudier les recours possibles dans ce dossier », a conclu M. Perez.

Pour voir l'échange entre la conseillère Marceau et le maire Marinacci, cliquez sur le lien suivant : https://www.youtube.com/watch?v=6FWfqGGwmrQ (à 1:13:07).

