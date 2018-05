Autoroute 440 (Jean-Noël-Lavoie), à Laval - Reprise des travaux d'asphaltage sur l'autoroute 440 le 13 mai







LAVAL, QC, le 8 mai 2018 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports informe les usagers de la route de la reprise des travaux d'asphaltage de l'autoroute 440, de ses voies de desserte et de ses bretelles d'accès, de la route 117 à l'autoroute 13 à Laval, du 13 mai jusqu'à la fin août 2018. Réalisés de nuit et durant les fins de semaine, afin d'en limiter les répercussions sur le réseau routier, ceux-ci entraîneront des fermetures complètes ou partielles.

Plus précisément, les travaux entamés à l'automne 2017, pour l'asphaltage des dalles de l'autoroute 440 en direction est, de ses voies de desserte et de certaines de ses bretelles, seront complétés. De plus, les travaux de recouvrement de l'autoroute 440 en direction ouest sont à prévoir.

Lors des fermetures complètes, des détours balisés seront mis en place sur le réseau. Pour connaître l'horaire exact des entraves, veuillez vous rendre sur le site Web Québec 511. En cas de contraintes opérationnelles ou de conditions météorologiques défavorables, les travaux pourraient être reportés.

Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration. De 2018 à 2020, plus de 4,8 milliards de dollars seront investis sur le réseau routier québécois, où plus de 2 000 chantiers seront en activité, créant plus de 31 000 emplois. Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

