15es Olympiades québécoises des métiers et des technologies - Les élèves de la formation professionnelle à l'honneur

QUÉBEC, le 8 mai 2018 /CNW Telbec/ - La Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ) félicite les élèves de la formation professionnelle, médaillés lors des 15es Olympiades québécoises des métiers et des technologies, ainsi que l'ensemble des compétiteurs. L'événement s'est tenu les 3 et 4 mai derniers à Montréal et a mis en lumière le talent, la compétence et le savoir-faire acquis par les élèves au cours de leur formation.

Lauréate du prix Meilleur du Québec

La FCSQ souligne la performance remarquable de Josianne Maya-Daneau, élève en secrétariat à l'École des métiers de l'informatique, du commerce et de l'administration de la Commission scolaire de Montréal. En plus de remporter une médaille d'or en Secrétariat, Mme Maya-Daneau est lauréate de la plus haute distinction, soit le prix Meilleur du Québec. Au terme des Olympiades, cette distinction est remise au compétiteur ayant obtenu le plus haut pointage, peu importe sa discipline.

Une vitrine pour la formation professionnelle

Les Olympiades ont réuni 300 compétiteurs et regroupé 38 métiers spécialisés. La majorité des formations menant à ces métiers est offerte par les centres de formation professionnelle des commissions scolaires. L'événement est aussi une vitrine pour la formation professionnelle puisqu'il a accueilli près de 15 000 visiteurs, pour la plupart des élèves des écoles primaires et secondaires. Les élèves ont pu découvrir de nouveaux métiers ainsi que les possibilités de carrières stimulantes qu'offre la formation professionnelle.

Certains des médaillés représenteront le Québec lors des Olympiades canadiennes des métiers et des technologies, les 4 et 5 juin prochain, à Edmonton. La FCSQ en profite pour leur souhaiter la meilleure des chances.

La liste des médaillés est disponible au www.competencesquebec.com/index.php/oq2018-rapport-pour-le-web/.

La Fédération des commissions scolaires du Québec regroupe la vaste majorité des commissions scolaires francophones du Québec ainsi que la Commission scolaire du Littoral. Les commissions scolaires sont des gouvernements locaux qui veillent à la réussite scolaire de plus d'un million d'élèves en assurant des services éducatifs au primaire, au secondaire, en formation professionnelle et à l'éducation des adultes. Elles offrent aussi des services efficaces et essentiels, notamment en matière de ressources humaines et de ressources matérielles et financières. De plus, les commissions scolaires ont la responsabilité de répartir équitablement les ressources entre leurs établissements et de rendre accessible, en tout temps, un transport scolaire sécuritaire.

