200 cyclistes de partout au Québec se mobilisent pour le Défi Vélo La Coop 2018







À l'occasion du 5e anniversaire du Défi Vélo La Coop, les participants souhaitent

amasser un montant de 250?000 $

BROMONT, QC, le 8 mai 2018 /CNW Telbec/ - C'est en présence du maire de Granby, M. Pascal Bonin, de M. Jacques Lapensée, conseiller municipal de la ville de Bromont, et du président du conseil d'administration de La Coop des Montérégiennes, M. Guy Labrecque, que le chef de la direction de La Coop fédérée, M. Gaétan Desroches, a officiellement donné le coup d'envoi de la collecte de fonds du Défi Vélo La Coop 2018, qui se tiendra les 25 et 26 août prochains au Centre National de Cyclisme de Bromont.

Cette année, l'objectif de cette activité est d'amasser un montant de 250?000 $ pour venir en aide à des organismes d'entraide de la région.

Aider ceux qui sont dans le besoin, c'est dans notre ADN

« Le monde agricole a une grande tradition de bénévolat et d'entraide. Aider ceux qui sont dans le besoin, c'est dans notre ADN. Faire du bien aux autres, ça fait une différence et c'est important. C'est aussi en parfaite adéquation avec nos valeurs de solidarité qui caractérisent si bien notre entreprise coopérative. » a déclaré M. Desroches qui prendra lui-même part au Défi en tant que cycliste. Il a conclu son allocution en lançant un appel aux employés, aux amis des participants et à la population de se rendre sur le site internet du Défi Vélo La Coop à l'adresse defivelolacoop.coop pour faire un don en ligne.

Lors de son allocution, M. Desroches a aussi dévoilé le nom des quatre organismes qui se partageront les dons ainsi récoltés. Il s'agit de Centraide Richelieu-Yamaska, la Fondation Néz pour vivre, la SEPHYR (Sclérose en plaques Haut-Yamaska-Richelieu) et Au coeur des familles agricoles.

M. Guy Labrecque, président du conseil d'administration de La Coop des Montérégiennes, a exprimé combien les 2030 membres et 120 employés de la coopérative étaient fiers d'accueillir 200 cyclistes de partout au Québec pour la 5e édition du Défi Vélo La Coop. « Nos membres sont heureux que leur coopérative locale s'associe à cet événement qui aura des retombées régionales importantes pour 4 organismes qui aident des personnes qui sont dans le besoin. » de dire M. Labrecque.

M. Lapensée, conseiller municipal de la ville de Bromont a tenu à souhaiter la bienvenue aux participants qui séjourneront au Centre National de Cyclisme de Bromont en août prochain et remercier La Coop fédérée pour son implication sociale. Il a rappelé que le Défi Vélo La Coop rejoint parfaitement les valeurs et la devise de la ville : « S'unir pour parvenir ».

Pour sa part, le maire de Granby, M. Pascal Bonin, a félicité les dirigeants de La Coop des Montérégiennes pour sa participation à l'organisation de cette activité caritative. Il s'est réjoui de savoir que les cyclistes rouleront sur les rues et les routes de sa ville. « Les participants du Défi Vélo La Coop seront à même de constater pourquoi le slogan de Granby est ville rayonnante » a-t-il dit. Je félicite La Coop fédérée pour cette initiative qui démontre bien les valeurs de solidarité sociale envers les citoyens du Québec qui habitent cette entreprise agroalimentaire. » a-t-il conclu.

À propos de La Coop fédérée

Fondée en 1922, La Coop fédérée est la plus importante entreprise agroalimentaire au Québec, la seule coopérative agricole pancanadienne et la 24e plus importante coopérative agroalimentaire au monde. Elle représente plus de 120 000 membres, producteurs agricoles et consommateurs regroupés dans près de 70 coopératives réparties dans plusieurs provinces canadiennes. Elle emploie plus de 13 000 personnes et son chiffre d'affaires s'élève à 6,3 milliards de dollars. En incluant ses coopératives affiliées, La Coop fédérée compte près de 18 000 employés et un chiffre d'affaires combiné de 9,2 milliards de dollars. Ses activités se séparent en trois divisions : Olymel S.E.C. (sous les bannières Olymel, Flamingo et Lafleur), la Division agricole (sous les bannières La Coop et Elite, Agrocentre, Agrico et Agromart) et Groupe BMR inc. (sous les bannières BMR, Unimat, Agrizone et Potvin & Bouchard). Pour en savoir plus, visitez le web.lacoop.coop/fr/. Compte Twitter : twitter.com/LaCoop_federee.

SOURCE La Coop fédérée

Communiqué envoyé le 8 mai 2018 à 14:52 et diffusé par :