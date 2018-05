Morneau Shepell inc. tient son assemblée annuelle des actionnaires de 2018 à Toronto







TORONTO, le 8 mai 2018 /CNW/ - Morneau Shepell inc. (la « société » ou « Morneau Shepell ») (TSX : MSI) a tenu son assemblée annuelle des actionnaires aujourd'hui à son siège social de Toronto. La présidente du conseil, madame Jill Denham, a remercié le fondateur de Morneau Shepell, monsieur W.F. (Frank) Morneau, qui prend sa retraite après 52 ans de service au sein de la société.

« À titre de président et chef de la direction ou d'administrateur, Frank a veillé à la croissance remarquable de l'entreprise. Il est devenu un homme d'affaires respecté et influent au Canada. Il est actif dans la collectivité, oeuvrant à plusieurs causes caritatives et changeant la vie des moins nantis de notre grande ville, a souligné madame Denham. Nous lui souhaitons une retraite pleine de santé, de bonheur et de temps à consacrer à sa famille et ses passions. »

S'adressant au conseil et aux actionnaires, le président et chef de la direction de Morneau Shepell, monsieur Stephen Liptrap, a décrit les réalisations de la société en 2017 et la stratégie en vue des prochaines années.

« Aujourd'hui, nous ciblons plus que jamais le marché des États-Unis, l'innovation comme vecteur de changement et l'analyse de l'efficience afin de déterminer la meilleure manière de calibrer l'entreprise, a affirmé monsieur Liptrap. Nos activités canadiennes devraient poursuivre une croissance d'environ 4 à 6 pour cent, et nous nous attendons à maintenir une croissance supérieure à 10 pour cent en ce qui concerne les nouveaux produits technologiques, le marché des États-Unis et les marchés émergents. Les acquisitions seront également une part importante de notre croissance future. Pour les années à venir, nous sommes convaincus que Morneau Shepell est bien positionnée sur les plans stratégique, opérationnel et financier pour connaître une croissance sous le signe de la rentabilité. »

Élection du conseil d'administration

Chacun des huit candidats proposés par la direction a été élu à titre d'administrateur de Morneau Shepell.

Candidat Nombre de votes

en faveur du

candidat Pourcentage de

votes en faveur

du candidat Nombre

d'abstentions Pourcentage

d'abstentions Luc Bachand 29 606 920 99,51 145 606 0,49 Jill Denham 28 553 400 95,97 1 199 126 4,03 Ron Lalonde 29 703 578 99,84 48 948 0,16 Stephen Liptrap 29 601 773 99,49 150 753 0,51 Jack Mintz 29 603 338 99,50 149 188 0,50 Kevin Pennington 28 603 785 96,14 1 148 741 3,86 Dale Ponder 29 585 112 99,44 167 414 0,56 Michele Trogni 29 729 734 99,92 22 792 0,08

Nomination des auditeurs

KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L. est de nouveau nommé auditeur de la société.

Autres éléments

Les actionnaires ont approuvé une résolution stipulant les modifications aux règlements de la société décrites dans la circulaire.

Les documents sur cette assemblée sont disponibles dans la section Relations avec les investisseurs du site morneaushepell.com et dans le site Web de SEDAR à sedar.com.

L'enregistrement de la webémission de l'assemblée est également disponible dans la section Relations avec les investisseurs du site morneaushepell.com.

À propos de Morneau Shepell

Morneau Shepell est la seule société offrant des services-conseils et des technologies en ressources humaines à adopter une approche intégrée des besoins en matière de santé, d'assurance collective, de retraite et d'aide aux employés. Elle est également le chef de file parmi les fournisseurs de programmes d'aide aux employés et à la famille, le principal administrateur de régimes de retraite et d'assurance collective et le principal fournisseur de solutions intégrées en gestion des absences au Canada. En tant que chef de file dans les domaines des services-conseils stratégiques en RH et de la conception de régimes de retraite avant-gardistes, la société aide ses clients à résoudre des problèmes complexes liés à la main-d'oeuvre et offre des solutions intégrées en matière de productivité, de santé et de retraite. Fondée en 1966, Morneau Shepell sert environ 20 000 organisations de toutes tailles, des plus petites entreprises à certaines des plus grandes sociétés et associations. Comptant plus de 4 000 employés répartis dans ses bureaux en Amérique du Nord, Morneau Shepell offre ses services à des entreprises au Canada, aux États-Unis et partout dans le monde. Morneau Shepell inc. est une société cotée à la Bourse de Toronto (TSX : MSI). Pour obtenir de plus amples renseignements à ce sujet, visitez le site morneaushepell.com.

