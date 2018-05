Faits saillants de la séance du conseil du 7 mai 2018







Des projets pour le 77 Bernard

MONTRÉAL, le 8 mai 2018 /CNW Telbec/ - Le conseil d'arrondissement a octroyé un contrat de services professionnels à l'Atelier Entremise, un OBNL spécialisé en usage temporaire de bâtiments vacants, afin de réaliser un projet d'occupation transitoire du 77 de la rue Bernard Est.

« Le 77 B est depuis longtemps abandonné et négligé. Nous avons obtenu de l'aide financière de la Division du patrimoine du Service de la mise en valeur du territoire ainsi que d'Éco-bâtiment, afin de le sécuriser pour en permettre des usages temporaires. Nous inviterons dans les prochaines semaines, des organismes locaux intéressés à proposer des projets pour animer le bâtiment et en faire un véritable laboratoire vivant », a déclaré le conseiller de la ville du district du Mile End, Richard Ryan.

Le conseil a aussi pris les décisions suivantes à la séance ordinaire du lundi 7 mai tenue à la maison de la culture du Plateau-Mont-Royal, au 465 de l'avenue du Mont-Royal Est.

Stationnement en cour arrière

Le conseil a reporté à une séance ultérieure l'adoption du règlement 01-277-82 relatif à l'aménagement de stationnements en cour arrière, pour permettre de scinder celui-ci par zone, et ce, conformément à la Loi. L'arrondissement a reçu des demandes valides d'ouverture d'un registre pour 34 des 505 zones où les nouvelles dispositions réglementaires sont applicables. Un registre sera tenu pour chacune des 34 zones vers la fin du printemps ou au début de l'été 2018. Les avis publics seront publiés lorsque la date d'ouverture des registres sera fixée.

Propreté des rues et réinsertion sociale

Des contributions financières de 160 000 $ et de 30 000 $ ont respectivement été attribuées au Groupe Information Travail (GIT) et aux Dîners St-Louis, pour le nettoyage manuel des rues résidentielles, en 2018, par des personnes en situation de réinsertion sociale et professionnelle.

Surplus de gestion

Le conseil a adopté l'affectation du surplus de gestion de 2 939 600 $ pour l'exercice budgétaire 2017 de la façon suivante :

136 489 $ au Fonds de dynamisation des rues commerciales (fonds des parcomètres) pour soutenir, en 2018, des projets des rues commerciales où l'on retrouve des associations de commerçants volontaires;

578 000 $ à la réserve pour imprévus, afin de disposer de 750 000 $ dans cette réserve;

600 000 $ au budget de fonctionnement pour la réalisation de projets en 2018;

1 625 111 $ dans le surplus libre de l'arrondissement.

Lutte contre la pauvreté

Le Plateau a autorisé l'octroi de 127 554,11 $ à 13 organismes qui interviennent auprès de personnes qui vivent des problèmes d'intégration sociale et de sécurité alimentaire ou urbaine. Conformément à l'Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales dans le cadre de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, cette dépense sera assumée par la ville centre et distribuée aux organismes suivants :

Auberge Madeleine - Ateliers artistiques pour des femmes en situation d'itinérance : 10 532 $;

Corporation de développement communautaire Action solidarité Grand Plateau - Magasin solidaire : 12 157,09 $;

Centre d'aide à la famille - Banque alimentaire et cuisine collective : 11 638 $;

Centre du Plateau - Les enfants à défi : 9 354 $;

Cuisines collectives du Grand Plateau - Atelier de cuisine pour les 50 ans et plus : 10 550 $;

La Maison d'Aurore - Côté cour-Côté jardin : 9 844 $;

La petite maison de la miséricorde - Vivre la monoparentalité dans la diversité culturelle : 6 000 $;

Mission communautaire Mile-End - Manger santé : 10 000 $;

Missions Exeko - idAction Jeunesse aux Dîners St-Louis : 8 799 $;

Plein milieu - Gestion des seringues et des bacs de récupération de seringues : 17 800 $;

Santropol Roulant - Bonne bouffe bio abordable : 10 103,07 $;

Spectre de rue - TAPEL (service de déneigement auprès de personnes vulnérables) : 4 000 $;

YMCA du Parc - Aînés en action : 6 776,95 $.

Marchés publics, Politique de l'enfant et autres contributions financières

En prévision du retour des marchés publics, le conseil a accordé ces contributions financières :

Pop Montréal - Marché des Possibles : 22 000 $;

Cuisines collectives du Grand Plateau - Marché Baldwin : 14 500 $;

L'Autre Marché - Marché Prince-Arthur : 8 500 $;

Santropol Roulant inc. - Mini-marché du Santropol Roulant : 6 000 $;

Maison de l'amitié de Montréal - Marché Fermier : 1 000 $.

Contributions dans le cadre du plan d'action de la Politique de l'enfant de Montréal :

YMCA du Parc - Zone Nomade : 17 668,16 $;

Maison des jeunes du Plateau - Coop d'initiation à l'entrepreneuriat collectif (CIEC) : 9 772,50 $.

Les contributions financières suivantes ont aussi été approuvées :

Îlot 84 - Aire commune, du 3 mai au 29 septembre, sur le terrain du 5705 de l'avenue De Gaspé : 20 000 $;

SDC du boulevard Saint-Laurent - Verdissement et embellissement de la halte piétonne : 3 373,81 $;

SDC du boulevard Saint-Laurent - Verdissement et embellissement de la halte piétonne : 3 373,81 $;

Symfolium - Journée de la lenteur, le 21 juin au parc La Fontaine : 300 $;

CDC Action solidarité Grand Plateau - Lancement du Comité de revitalisation du secteur du Plateau Est : 250 $.

Piétonnisation de la rue Gilford

En vue de la piétonnisation d'une portion de la rue Gilford, le conseil a édicté une ordonnance qui établit :

la fermeture à la circulation véhiculaire de la rue Gilford , entre les rues Saint-Denis et Rivard, du 1 er juin 2018 au 31 octobre 2020;

, entre les rues et Rivard, du 1 juin 2018 au 31 octobre 2020; le maintien de l'accès à la porte de garage du 428 de la rue Gilford , depuis la rue Rivard.

Mise à double sens de Coloniale

La piétonnisation de la rue Roy Est mise en place l'an dernier a entraîné l'inversion du sens de circulation de l'avenue Coloniale, entre l'avenue des Pins Est et la rue Roy Est. Or, plusieurs résidents du secteur se sont plaints que cette mesure leur imposait un détour important pour se rendre vers le sud. Afin d'offrir un accès plus direct dans cette direction à ces derniers, le conseil a édicté une ordonnance établissant la mise à double sens de l'avenue Coloniale, entre l'avenue des Pins Est et la rue Roy.

Dos d'âne dans la rue de Bordeaux

Le conseil a adopté une résolution qui offre au Service des infrastructures, de la voirie et des transports (SIVT) de prendre en charge la conception et la construction de cinq dos d'âne allongés dans la rue de Bordeaux, entre l'avenue du Mont-Royal Est et la rue Rachel Est. L'arrondissement souhaite ainsi réduire la vitesse sur ce tronçon qui est emprunté par plusieurs élèves des écoles situées à proximité (Jeanne-Mance et Saint-Joseph).

Placottoirs

Le conseil a autorisé l'occupation du domaine public par des placottoirs aux emplacements suivants :

devant les 1800-1810 de l'avenue Mont-Royal Est;

sur le boulevard Saint-Laurent , au nord de la rue Bagg (halte piétonne).

Piscine Laurier

Le conseil a octroyé un contrat de services professionnels de 55 950,30 $, à la firme Cosigma Structure inc., incluant la préparation de plans et devis, pour la réfection du bassin de la piscine Sir Wilfrid-Laurier prévue à l'automne. Ces coûts seront assumés par le Programme Aquatique Montréal (PAM).

Densité du secteur du monastère des Carmélites

Le conseil a approuvé le procès-verbal de l'assemblée de consultation du 1er mai dernier et a présenté une résolution qui recommande au conseil municipal d'adopter, tel quel, le Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047), relatif à la densité de construction des lots 5 832 052, 5 832 053 et 5 839 177 (5350 à 5400, avenue Henri-Julien), dans le secteur du monastère des Carmélites.

Projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation

5350 à 5400, avenue Henri-Julien : autoriser le remplacement d'une condition énoncée à la résolution CA06 250322 pour le projet résidentiel de quatre étages sur un terrain constitué de trois lots situé dans le secteur du monastère des Carmélites. Second projet de résolution adopté avec possibilité de procédures référendaires.

225, rue Sherbrooke Ouest : autoriser, à certaines conditions, les usages restaurant et café-terrasse, et ce, en dérogeant aux règles de contingentement et aux normes pour un café-terrasse. Résolution adoptée.

75-77, rue Prince-Arthur Ouest : autoriser, à certaines conditions, l'agrandissement du bâtiment en dérogeant à la hauteur maximale autorisée. Résolution adoptée.

