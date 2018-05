Transports Canada rétablit le certificat d'exploitation aérienne de West Wind Aviation







WINNIPEG, le 8 mai 2018 /CNW/ - Transports Canada a rétabli le certificat d'exploitation aérienne de West Wind Aviation pour son service aérien de navette, après avoir effectué un examen des activités de la compagnie. Le rétablissement entre en vigueur immédiatement, ce qui permet à la compagnie de reprendre ses services aériens commerciaux au Canada.

West Wind Aviation a répondu aux préoccupations de Transports Canada concernant les lacunes liées à son système de contrôle d'exploitation. Transports Canada surveillera de près les activités de West Wind Aviation pour s'assurer qu'elles demeurent conformes à la réglementation en matière de sécurité aérienne.

Le 22 décembre 2017, Transports Canada a suspendu le certificat d'exploitation aérienne de West Wind Aviation en raison des lacunes liées au système de contrôle d'exploitation de la compagnie. Un système de contrôle d'exploitation efficace veille à ce que les activités quotidiennes d'une compagnie respectent les exigences de sécurité, notamment en ce qui a trait à la répartition du personnel et à la régulation d'aéronefs. La sécurité et la sûreté des Canadiens sont une grande priorité, et le Ministère n'hésitera pas à intervenir rapidement si une lacune est décelée.

