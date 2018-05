Nouveaux investissements en recherche et formation pour stimuler la pêche dans le Nord







Le secteur des pêches du Nunavut bénéficie d'un financement de CanNor

QIKIQTARJUAQ, NU, le 8 mai 2018 /CNW/ - Établir un secteur de la pêche commerciale dynamique dans le Nord est un élément important pour stimuler l'économie de cette région. En effet, ce secteur a le potentiel d'injecter des millions de dollars dans l'économie et d'augmenter l'emploi dans les collectivités locales. Dans le cadre de son développement, il est toutefois nécessaire de mener des recherches approfondies afin de garantir la pérennité des stocks de poissons. C'est pourquoi CanNor investie plus de 2,5 millions de dollars sur quatre ans dans le but d'appuyer la recherche et la formation sur les pêches au Nunavut.

Le financement a été annoncé aujourd'hui par l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Nord.

Au Nunavut, CanNor financera un projet de recherche sur les pêches au large de l'île de Baffin qui s'étendra sur quatre ans et qui sera dirigé par la Nunavut Fisheries Association. Ce projet fait fond sur des recherches précédentes dans la région et a pour objectif d'examiner la viabilité commerciale du crabe porc-épic, d'élargir les recherches sur le flétan côtier et extracôtier, d'évaluer les profils du stock et de confirmer sa durabilité, et d'explorer de meilleures technologies de chalutage.

CanNor soutiendra également le développement de la pêche au flétan côtier à Qikiqtarjuaq. Des pêcheurs expérimentés de Pangnirtung fourniront de la formation pratique aux pêcheurs de Qikiqtarjuaq. De plus, un grand congélateur-chambre communautaire pour entreposer les poissons pêchés, écoénergétique et alimenté par des technologies vertes, est en cours d'élaboration.

Citations

« Le gouvernement du Canada soutient depuis longtemps le développement du secteur des pêches dans le Nord. Grâce aux investissements dans la recherche, la formation et l'infrastructure, nous contribuons à l'essor d'une industrie qui rapporte des millions de dollars et fournissons de l'emploi aux résidants des collectivités nordiques. »

- L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Nord.

« Les sciences et la recherche représentent l'épine dorsale du développement et de la durabilité des pêches. La Nunavut Fisheries Association (NFA) est reconnaissante du soutien continu de CanNor en ce qui a trait aux activités de recherche de l'Association, et de son engagement à l'égard d'un programme de recherche pluriannuel. La NFA est résolue à promouvoir l'essor des pêches au Nunavut, et à offrir plus d'emplois et d'avantages socioéconomiques aux Nunavummiut. »

- Lootie Toomasie, président intérimaire, Nunavut Fisheries Association

Les faits en bref

Depuis sa création, CanNor a investi plus de 8 millions de dollars dans des recherches exploratoires sur les pêches et des études de faisabilité dans le Nord. Cela a permis d'augmenter les quotas de pêche dans cette région et de soutenir le développement de l'industrie.

CanNor investira 2 067 770 $ sur quatre ans dans la recherche sur les pêches au large de l'île de Baffin, en appui aux travaux de la Nunavut Fisheries Association, anciennement connue sous le nom de Nunavut Offshore Allocation Holders Association.

CanNor investira 526 130 $ sur deux ans afin de stimuler l'industrie de la pêche au flétan côtier à Qikiqtarjuaq. De plus, le ministère de l'Environnement du gouvernement du Nunavut investira 369 720 $, et le hameau, 23 300 $. L'investissement total pour le projet s'élèvera donc à 919 150 $.

investira 369 720 $, et le hameau, 23 300 $. L'investissement total pour le projet s'élèvera donc à 919 150 $. Le financement de CanNor pour les deux projets s'élève à 2 593 900 $. Avec les 393 020 $ supplémentaires provenant des partenaires, l'investissement dans la région pour les deux projets totalise 2 986 920 $.

Liens connexes

Le financement soutient une étude sur des pêches commerciales potentielles dans l'Est de l'Arctique et dans le Haut-Arctique

Les nouvelles recherches seront axées sur les possibilités économiques actuelles et futures de l'industrie de la pêche

Suivez le ministre Bains sur Twitter : @MinistreISDE

SOURCE Agence canadienne de développement économique du Nord (CanNor)

Communiqué envoyé le 8 mai 2018 à 14:00 et diffusé par :