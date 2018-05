Point de vue - une nouvelle série documentaire sur AMI-télé avec Guillaume Laforest et Frédéric Charpentier







LES MARDIS 20H, DÈS LE 29 MAI



MONTRÉAL, le 8 mai 2018 /CNW/ - Pour l'arrivée de la belle saison, AMI-télé propose de sillonner les routes du Québec en compagnie de Guillaume Laforest et de Frédéric Charpentier. Cette nouvelle série documentaire originale Point de vue est une aventure unique qui démarre le 29 mai prochain. Sur une moto side-car, les deux amis auront le plaisir de parcourir des milliers de kilomètres pour vivre de nombreuses expériences sensorielles extrêmes.

Si Frédéric Charpentier et son amour des motos sont bien connus du grand public, Guillaume Laforest quant à lui, embarque à moto pour la première fois en 10 ans. Le jeune homme a en effet perdu la vue à l'âge de 17 ans, moment où il a subi un traumatisme crânien à la suite d'un grave accident de voiture. Chute libre en simulateur, karting de performance, balade à cheval et descente en rafting, voilà quelques-unes des activités qu'ils auront le loisir de découvrir durant les huit épisodes de la série et autant d'occasions pour partager leurs points de vue sur la vie.

Point de vue nous fait vivre un voyage de rencontres et d'expériences extrêmes pour les deux hommes et témoigne de leur complicité et de leur amitié grandissante. Frédéric plonge ainsi dans l'univers unique de Guillaume qui se confie sur son état et sur les actions qu'il entreprend pour vivre une vie enrichissante, au-delà de la canne blanche. Un trip de gars qui est aussi un voyage d'épanouissement, tant pour Guillaume que pour Frédéric!

Point de vue est réalisée en vidéodescription intégrée par Mathieu Baer et est une production de Fair-Play. Isabella Federigi, vice-présidente à la programmation et production chez AMI-télé, est heureuse de pouvoir offrir aux téléspectateurs cette série qui nous va droit au coeur. « Point de vue est une belle histoire de découverte de soi, de résilience, d'amitié et d'aventures qui plaira à tous, avec ou sans limitations fonctionnelles » ajoute-t-elle.



POINT DE VUE

Les mardis 20 h

Rediffusion : Samedi 12 h 30 et 18 h

