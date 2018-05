WestJet présente en première mondiale son Dreamliner « L'esprit du Canada »







Dévoilement de la source d'inspiration derrière la nouvelle livrée, les éléments intérieurs et le logo

CALGARY, le 8 mai 2018 /CNW/ - WestJet a dévoilé aujourd'hui la livrée, le logo et les éléments intérieurs de son nouveau Boeing 787-9 Dreamliner, y compris la toute première cabine de classe affaires de l'entreprise. Ce dévoilement a eu lieu dans le cadre de la période précédant l'arrivée du nouveau Boeing 787-9 Dreamliner prévue au début de 2019.

Une présentation détaillée, y compris des images, une vidéo et une expérience immersive offrant des vues à 360 degrés de chacune des cabines, est disponible dans la section réservée au Dreamliner du site de WestJet. Vous pouvez aussi consulter Facebook en direct pour regarder l'événement au cours duquel le dévoilement a eu lieu en cliquant ici.

« Le dévoilement de notre Boeing 787-9 Dreamliner, un appareil ultramoderne, coïncide avec une nouvelle ère pour WestJet, et représente la prochaine étape de notre transformation en un transporteur aérien de calibre mondial, a déclaré Ed Sims, président et chef de la direction de WestJet. La livrée est moderne et dynamique, tandis que l'intérieur est d'envergure mondiale, et l'ensemble est purement canadien et unique à WestJet. Cela reflète la transition de WestJet depuis ses débuts en 1996 comme transporteur régional à une nouvelle ère pendant laquelle Westjet va relier le Canada au reste du monde, et le reste du monde au Canada. »

WestJet a passé 10 commandes fermes d'appareils Boeing 787-9 Dreamliner, et détient des options pour 10 autres appareils. Tous ces appareils comprendront la nouvelle livrée, le nouveau logo et les nouveaux éléments intérieurs.

AVION AMÉNAGÉ EN TROIS CLASSES

Les cabines du Boeing 787-9 Dreamliner de WestJet sont aménagées en trois sections : tarif affaires, tarif économie privilège et tarif économique. La conception a été élaborée par PriestmanGoode, une société-conseil en design située à Londres, en Angleterre, qui se spécialise dans l'image de marque au sein des secteurs des transports et du voyage.

Mettant à profit des thèmes propres au Canada, l'intérieur de la cabine offre aux clients une riche palette de couleurs : bleu inspiré des lacs alpins en classe économique, nuances et tons inspirés des aurores en classe économique privilège, et, en classe affaires, riches teintes naturelles inspirées de la splendeur des étés canadiens.

Un service à partir d'un écran tactile et des repas sur demande seront offerts en classe affaires, ce qui permet aux voyageurs de définir précisément la façon dont ils souhaitent prendre l'avion. Lorsque le moment est venu de relaxer et de décrocher complètement, des matelas se dépliant à l'horizontale, de la literie et un service de couverture offrent aux clients de WestJet l'occasion de profiter d'un vol paisible.

En ce ui concerne le tarif économie privilège, des améliorations seront apportées au confort et la qualité du service à la clientèle sera rehaussée. WestJet offrira aussi un menu de qualité supérieure et un espace libre-service réservé aux médias sociaux. De plus, davantage d'espace sera consacré aux déplacements et à la détente.

En ce qui concerne le tarif économique, les clients découvriront des fenêtres surdimensionnées à assombrissement automatique, un système de divertissement en vol et une connectivité à la fine pointe, ainsi qu'une capacité de rechargement des appareils intégrée aux sièges.

LIVRÉE ET LOGO DE L'AVION

La mise à jour du logo et de la livrée a été supervisée par Ove Brand Design. La conception de l'appareil a été confiée à Boeing and Teague, une société de design située à Seattle.

Les caractères ont été mis à jour, ce qui procure au mot-symbole WestJet un style plus uniforme et actuel, tout en conservant le symbole de la feuille d'érable, mais en lui donnant une apparence plus contemporaine et audacieuse. Une seule couleur est maintenant utilisée pour le logo, afin de diminuer l'accent mis sur « l'ouest ».

En plus de la mise à jour de la feuille d'érable stylisée sur la queue de l'appareil, la forme du drapeau canadien qui figure sur le devant de l'appareil est un autre clin d'oeil à l'héritage de WestJet. La nouvelle livrée respectera aussi les deux langues officielles du Canada, alors que « The Spirit of Canada » figurera sur un côté de l'appareil, et que de l'autre sera affiché « L'esprit du Canada », occupant tous deux l'espace au centre du fuselage de l'appareil.

La livrée figurera progressivement sur l'ensemble de la flotte de WestJet, à mesure que les nouveaux appareils seront livrés en 2018 et que les autres appareils seront repeints selon le cycle normal. Le Boeing 737-MAX 8 sera le premier appareil sur lequel figurera la nouvelle livrée en juin.

Cet été, un nombre croissant d'appareils WestJet exploitera en moyenne 777 vols quotidiens vers 90 destinations. Le transporteur aérien a récemment annoncé une première percée sur le continent européen, en vertu de l'ajout de vols quotidiens directs entre l'aéroport international Stanfield d'Halifax (YHZ) et l'aéroport Charles de Gaulle (CDG) à Paris, à compter du 31 mai.

AUTRES CITATIONS

Louis Saint-Cyr, vice-président, Expérience invité, WestJet

« Dans toute la cabine, la conception intérieure est inspirée des paysages emblématiques du Canada. Le confort de nos invités est amélioré grâce à la qualité sans compromis de l'aménagement intérieur et aux détails personnalisés. WestJet et nos invités sont appelés à accomplir de grandes choses, et, à la manière unique qui caractérise WestJet, nous rendons le voyage aussi agréable que la destination. »

Richard Bartrem, vice-président, Communications marketing de WestJet

« WestJet est un transporteur aérien fièrement canadien, moderne et novateur. Au moyen d'une expérience client purement canadienne offerte par plus de 13 000 WestJetters, nous présentons au monde entier l'esprit du Canada. Nous sommes une compagnie aérienne internationale dont le siège social et les racines sont situés dans l'Ouest canadien, et jamais nous n'oublierons nos origines, qui remontent à 1996. »

Michel Viau, président et chef de la direction, Ove

« Cette conception actualisée permet de conserver le mot-symbole WestJet, mais avec une police de caractère plus moderne et une apparence plus épurée. Bien que WestJet soit une compagnie aérienne située dans l'Ouest canadien, il s'agit d'un transporteur international. Cela explique les raisons sous-jacentes à l'utilisation d'une couleur unique pour l'ensemble du mot-symbole WestJet. Il s'agit du transporteur aérien le plus profondément ancré au Canada, et cela transparaît réellement dans la nouvelle apparence et le nouveau logo. »

Ben Rowan, directeur et chef de la conception, PriestmanGoode

« Nous avons entrepris de créer un circuit conceptuel du Canada à bord des nouveaux appareils Boeing Dreamliners de WestJet, puisant notre inspiration dans les paysages canadiens à couper le souffle. Que ce soit les riches teintes naturelles de l'été canadien qui ont inspiré la conception des cabines en classe affaires, l'aurore qui a inspiré la conception des cabines en classe économique privilège ou les tons frais et vivifiants d'un lac alpin en classe économique, cette nouvelle conception intérieure offre une expérience client améliorée, unique et complète propre à WestJet. Nous avons l'assurance que la nouvelle conception de ses cabines permettra à WestJet de rivaliser en toute confiance avec ses concurrents au sein de nouveaux marchés. »

WestJet

En collaboration avec le transporteur régional de WestJet, WestJet Encore, nous exploitons des vols réguliers dans un réseau de plus de 100 villes en Amérique du Nord, en Amérique centrale, dans les Caraïbes et en Europe, et nous offrons plus de 175 destinations dans plus de 20 pays par l'entremise de nos partenariats. Vacances WestJet offre des expériences de voyage abordables et flexibles vers plus de 60 destinations, ainsi que des possibilités d'hébergement dans plus de 800 hôtels, centres de villégiature, condos et villas. Les membres du programme Récompenses WestJet accumulent des dollars WestJet sur les vols et les forfaits vacances, entre autres. Les membres peuvent utiliser les dollars WestJet pour l'achat de vols ou de forfaits vacances pour toute destination WestJet sans aucune période d'interdiction, et peuvent également bénéficier de tarifs exclusifs valables pour des destinations desservies par WestJet et ses partenaires.

WestJet est fière d'être lauréate du prix de la meilleure compagnie aérienne au Canada et du prix Travellers' Choice pour l'Amérique du Nord en 2017 et en 2018 dans le cadre des prix Travellers' Choice de TripAdvisor remis aux compagnies aériennes. La compagnie aérienne est aussi lauréate du prix Travellers' Choice - Meilleure classe économique pour l'Amérique du Nord en 2018. Tous les prix sont attribués selon les commentaires authentiques de voyageurs émis sur TripAdvisor, le plus grand site de voyage au monde. Nous sommes l'une des rares compagnies aériennes internationales qui ne pratiquent pas la surréservation commerciale sur ses vols.

WestJet est inscrite à la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole « WJA ». Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de WestJet, visitez le site westjet.com.

Voici des exemples récents de marques de reconnaissance :

Lauréate 2017 et 2018 du prix de la meilleure compagnie aérienne au Canada et du prix Travellers' Choice dans la catégorie des compagnies aériennes de taille moyenne offrant des tarifs économiques pour l'Amérique du Nord (prix Travellers' Choice de TripAdvisor remis aux compagnies aériennes)

Lauréate 2018 du prix Travellers' Choice - Meilleure classe économique pour l'Amérique du Nord (prix Travellers' Choice de TripAdvisor remis aux compagnies aériennes)

Transporteur aérien le plus digne de confiance au Canada en 2016 et 2017 (Gustavson School of Business à l'Université de Victoria)

Entreprise la plus respectée au Canada en 2016 pour sa responsabilité sociale d'entreprise (Reputation Institute)

2016/2015/2014/2013/2012 - Classée parmi les trois meilleures marques canadiennes (magazine Canadian Business)

2016/2015/2014/2013 - Carte WestJet World Elite MasterCard RBC classée no 1 au Canada (magazine MoneySense)

