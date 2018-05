Grande première en Amérique : Huit Développement, une filiale du Groupe AXXYS, Immersive Design Studios et McGill Immobilier dévoilent un système de réalité virtuelle révolutionnaire pour les futurs acheteurs québécois!







MONTRÉAL, le 8 mai 2018 /CNW Telbec/ - Huit Développement, une filiale du Groupe AXXYS, en collaboration avec Madame Kora Van den Bulcke, présidente et cofondatrice d'Immersive Design Studios, ainsi que Madame Debby Doktorczyk et Patrice Groleau, propriétaires de McGill Immobilier, dévoilaient ce matin, en primeur en Amérique, un système de réalité virtuelle qui représente une véritable révolution dans le domaine immobilier. Développée par Immersive Design Studios, la plateforme CANVAS s'appuie sur la technologie expérientielle immersive afin d'offrir aux futurs acheteurs de propriétés résidentielles québécoises une expérience virtuelle spectaculaire.

Ce système de réalité virtuelle de conception canadienne a été dévoilé aux bureaux des ventes du Charlotte Condos Société, un nouveau projet immobilier montréalais de Huit Développement à Griffintown.

Le système multimédia interactif CANVAS permet aux acheteurs de se déplacer librement dans l'espace et d'interagir avec leur environnement, comme s'ils y étaient réellement, à l'aide d'une tablette. Cette plateforme ne nécessite ni lunettes ni casque spécialement prévus à cet effet et, pour une expérience saisissante, les environnements 3D sont présentés en taille réelle sur un écran géant de 5 à 13 mètres de long. Le client a ainsi l'opportunité unique de visiter virtuellement toutes les pièces de son futur condo et même d'aménager celui-ci selon ses besoins (planchers, cuisines, salles de bain, mobilier). Le visiteur peut même découvrir les aires communes de l'immeuble, échanger avec la personne à l'accueil, dans le lobby, et se voir dans les miroirs de son futur appartement! Ce niveau de réalisme et de dynamisme hors du commun permet de vivre une visite personnalisée des plus convaincantes.

« Nous sommes extrêmement fiers d'être les premiers en Amérique à adopter cette technologie, Mumbai étant la seule autre ville du monde à avoir recours à ce système révolutionnaire pour l'immobilier résidentiel. McGill Immobilier détient d'ailleurs l'exclusivité du système CANVAS au Québec pour ses clients promoteurs, ce qui lui permettra de se démarquer de façon notable dans le marché et de conserver sa position de leader. Cette innovation majeure s'inscrit également dans notre volonté de toujours demeurer à l'avant-garde de la technologie et de placer nos clients à l'avant-plan » a déclaré Debby Doktorczyk, propriétaire et présidente de McGill Immobilier.

« Le système CANVAS est notamment utilisé lors des avant-matchs au Centre Bell, à Montréal, et au Centre Rogers à Vancouver, et nous travaillons actuellement à mettre sur pied des projets de grande envergure à Montréal, Halifax, Vancouver, New York et Miami. Nous sommes convaincus que l'utilisation de la plateforme CANVAS sera un atout majeur pour McGill Immobilier qui saura ainsi offrir une expérience incomparable à sa clientèle » a ajouté Kora Van den Bulcke, présidente et cofondatrice de Immersive Design Studios.

CANVAS détient le record mondial du plus grand nombre de pixels pour un écran avec contenu 3D en temps réel pour l'ouverture du géant mondial des cartes graphiques NVIDIA, au prestigieux Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas 2017.

À PROPOS DE HUIT DÉVELOPPEMENTS

Huit Développement, une filiale du Groupe AXXYS une société de construction dans le domaine de la vente au détail travers le Canada et les États-Unis, se spécialise dans le Développement et la Construction de projet immobilier résidentiel locatif et de condominium dans la grande région de Montréal. Walter sur Atwater, le 2100 Maisonneuve, L'ancien hôtel maritime convertit en immeuble résidentiel ainsi que les futures résidences Gramercy sont des projets compléter a titre de développeur ou constructeur.

À PROPOS DU SERVEUR MULTIMÉDIA INTERACTIF CANVAS D'IMMERSIVE DESIGN STUDIOS

Créé par l'entreprise montréalaise Immersive Design Studios, le serveur multimédia interactif CANVAS est une plate-forme tout-en-un qui exploite la technologie de jeu 3D temps réel pour répondre à une demande croissante d'environnements interactifs et immersifs dans des applications d'entreprise telles que la vente immobilière. CANVAS rend incroyablement simple la projection de tout type de contenu - la réalité virtuelle, la réalité augmentée et la réalité mixte, ainsi que la lecture vidéo et la capture de caméra en direct - sur n'importe quelle surface, de n'importe quelle taille, et ce, avec une résolution d'image à couper le souffle.

À PROPOS DE McGILL IMMOBILIER

McGill Immobilier est une agence de courtage immobilier spécialisée dans la vente et la mise en marché de projets immobiliers de condos neufs à Montréal, avec un portfolio de plus de 8 500 condominiums, + 3 Milliards $. Fondée par Debby Doktorczyk et Patrice Groleau, McGill Immobilier tisse des liens étroits avec les instigateurs des principaux projets immobiliers de la ville. Elle compte sur une vaste équipe de professionnels et un puissant réseau de contacts international ayant fait sa renommée durant la dernière décennie. Le couple Groleau & Doktorczyk est aussi propriétaire du géant mondial du luxe ENGEL & VÖLKERS Montréal / Québec spécialisée dans le courtage de résidences de prestige.

À PROPOS DU PROJET CHARLOTTE CONDOS SOCIÉTÉ

Inauguré en mai 2018, le Charlotte Condos Société est un tout nouveau projet immobilier de 243 unités exclusif situé en bordure du canal Lachine, dans le quartier Griffintown, à Montréal. Le projet représente une symbiose parfaite entre un emplacement prestigieux, un mode de vie luxueux et la communauté dynamique qui l'entoure.

