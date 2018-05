La Ville de Montréal double son soutien financier aux deux cyclovias organisées cette année et prépare un nouveau programme pour 2019







MONTRÉAL, le 8 mai 2018 /CNW Telbec/ - Au cours des prochains mois, la population montréalaise aura l'occasion de profiter de deux cyclovias qui se déploieront sur dix jours, a annoncé la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Ainsi, d'ici le mois d'octobre, la voie Camillien-Houde, dans Ville-Marie, et le boulevard Monk, dans le Sud-Ouest, offriront aux familles, aux sportifs et aux curieux de tous âges la chance d'occuper quelques kilomètres de rues transformées, le temps des cyclovias, en aires d'animation.

« Les cyclovias sont d'extraordinaires occasions pour les Montréalais et Montréalaises de se réapproprier leurs rues, leur ville et leur Montagne. Elles découlent de notre volonté à promouvoir l'activité physique, mais aussi de sensibiliser l'ensemble de la population à l'importance d'une cohabitation sécuritaire et conviviale des rues entre les différents usagers, qu'ils soient piétons, cyclistes, planchistes, joggeurs, marcheurs ou automobilistes. Les cyclovias permettent également de voir naître des événements locaux qui permettent de vivre la ville autrement, de rassembler les citoyens et citoyennes et de revitaliser certains secteurs, qui peuvent ensuite profiter de retombées sociales, environnementales, commerciales et économiques », a déclaré la mairesse Valérie Plante.

La programmation Cyclovia 2018 se déroulera sous le thème « La rue pour tous ». Ainsi, au cours des six prochains mois, la voie Camillien-Houde sera réservée à six reprises, les dimanches 20 mai, 17 juin, 15 juillet, 19 août, 16 septembre et 7 octobre, de 7 h 30 à 12 h, aux transports actifs et à ceux et celles qui souhaitent y déambuler en toute sécurité. Il en sera de même pour le boulevard Monk, que la population pourra se réapproprier à quatre reprises, les dimanches 17 juin, 15 juillet, 19 août et 16 septembre.

La Ville de Montréal doublera cette année le financement octroyé à la programmation Cyclovia. L'enveloppe offerte par la Ville centre passera ainsi de 33 000$, en 2017, à 70 000$ en 2018.

Vers un nouveau programme de Cyclovia en 2019

La Ville de Montréal prépare présentement un nouveau programme de cyclovias pour l'année 2019. Tous les arrondissements seront invités à participer à cette nouvelle mouture et pourront présenter une demande à compter de cet automne.

« Nous avons choisi, en 2018, de consolider les deux cyclovias déjà en place et d'en bonifier la programmation afin d'offrir une expérience festive, familiale et de qualité et une programmation variée à la population. Nous fonderons le nouveau programme qui sera offert en 2019 notamment sur l'expérience acquise lors des cyclovias Camillien-Houde et Monk de façon à permettre aux arrondissements d'organiser des cyclovias qui obtiendront du succès aux quatre coins de la ville », a conclu la mairesse.

Vélo-Québec a, à cet effet, produit un guide afin de soutenir les arrondissements dans l'organisation de cyclovias réussies. La Ville de Montréal s'engage quant à elle à offrir de l'accompagnement et de l'aide financière aux arrondissements qui mettront sur pied des cyclovias locales.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Communiqué envoyé le 8 mai 2018 à 13:15 et diffusé par :