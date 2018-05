Sesame Software s'associe à ContributeCloud pour l'archivage de documents avec Salesforce







Cet accord historique entre fabricants d'équipement informatique d'origine intégrera les outils de récupération et d'archivage Relational Junction de Sesame Software dans sa solution de gestion de la documentation pour entreprises

SANTA CLARA, Californie, 8 mai 2018 /CNW/ - Sesame Software annonce aujourd'hui un nouveau partenariat avec ContributeCloud visant à offrir les fonctionnalités de récupération et d'archivage de sa suite logicielle de réplication et d'intégration Relational Junction au sein du système de gestion de la documentation de ContributeCloud.

« Nous nous réjouissons de travailler avec ContributeCloud et son produit Air cDMS qui fournit aux utilisateurs de Salesforce une gestion robuste et un contrôle de versions à même ce logiciel », déclare Rick Banister, fondateur et chef de la direction de Sesame Software. « Avec l'ajout des outils d'autoarchivage Relational Junction, Air cDMS peut sauvegarder et récupérer toutes les versions de ses ventes, de son logiciel CRM et d'autres documents, réduisant ainsi les coûts investis pour le stockage intra-application tout en permettant la restauration de données à des fins de conformité. »

Basé sur la plate-forme Salesforce, Air cDMS représente un pas en avant pour la gestion de documents et de pièces jointes. Les utilisateurs de toutes les versions, qu'il s'agisse de Salesforce Sales Cloud en passant par Community Cloud, peuvent facilement créer des dossiers et des documents gérés par Air cDMS à partir de leurs dossiers de comptes, de contacts, de pistes de vente et d'occasions. Les utilisateurs peuvent aussi basculer vers l'application Air cDMS, qui compte Air Explorer, afin de naviguer les voûtes, les tiroirs et les dossiers selon un contrôle de navigation par arborescence.

«?Nous avons implanté dans Relational Junction une intégration spécifique pour ContributeCloud?», affirme Banister. «?Cela donne aux utilisateurs Air cDMS la capacité additionnelle d'extraire les données de leur implantation Salesforce à des fins de sauvegarde, de manière à ce que tous les dossiers et les documents puissent être accédés rapidement, sans pour autant tourner le dos à leur stockage infonuagique.?»

L'accord entre fabricants d'équipement informatique d'origine représente aussi une avancée majeure pour Sesame Software, alors que la société établie dans la Silicon Valley cherche à accroître son empreinte mondiale par de nouvelles ententes avec les sociétés de gestion des données cherchant à offrir à leur clientèle les fonctionnalités d'autoarchivage Relational Junction.

À propos de Sesame Software

Sesame Software, dont le siège social est établi à Santa Clara, en Californie, est une société qui offre des solutions d'applications d'intégration et de données pour entreprise. Ses produits Relational Junction (jonction relationnelle) apportent des solutions supérieures pour l'intégration de données, la récupération complète de données et le stockage de données.

À propos de ContributeCloud

Ayant son siège social à Wilmington, au Delaware, ContributeCloud est une société de logiciels de gestion de documents. Son produit Air cDMS assure aux utilisateurs de Salesforce.com une expérience de gestion documentaire et de contrôle de versions à la fois robuste et infonuagique par définition.

