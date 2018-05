Modification de la structure de propriété de La Presse - Un pas dans la bonne direction, mais des questions demeurent







MONTRÉAL, le 8 mai 2018 /CNW Telbec/ - Les syndicats de La Presse affiliés à la Confédération des syndicats nationaux (CSN) accueillent favorablement la nouvelle structure organisationnelle proposée par La Presse et Power Corporation dans la mesure où celle-ci assurera l'indépendance de l'information et le maintien des emplois.

La nouvelle structure soulève de nombreuses questions qui devront être abordées dans les prochains jours avec les syndicats.

Cette nouvelle structure devra aussi assurer une plus grande transparence des finances, surtout dans la mesure où d'autres sources de financement viendront s'ajouter aux revenus de l'entreprise.

« Une fiducie d'utilité sociale devrait compter une pratique de transparence économique et de gestion collaborative, sinon participative. Par conséquent, les employé-es veulent aussi avoir une place au nouveau conseil d'administration », souligne Charles Côté, président du Syndicat des travailleurs de l'information de La Presse et porte-parole de l'intersyndicale CSN de La Presse.

Les syndicats rappellent également qu'ils sont en négociation pour le renouvellement des conventions collectives et qu'ils ont fait des propositions qui contiennent des concessions importantes pour assurer l'avenir de La Presse. Après 28 mois de négociations, les représentants syndicaux espèrent pouvoir conclure rapidement une nouvelle entente.

Rappelons qu'avec l'appui de la Fédération nationale des communications (FNC-CSN), les syndicats de La Presse affiliés à la CSN ont travaillé ces derniers mois à faire reconnaitre l'importance de l'information et de la liberté de la presse dans notre société.

« Les efforts de la FNC-CSN ont mené à des programmes provinciaux d'aide aux médias qui totalisent plus de 100 millions de dollars. Le gouvernement fédéral a aussi démontré une ouverture à soutenir la presse écrite imprimée ou numérique à la condition que le financement public soit octroyé à des organisations à but non lucratif », précise Pascale St-Onge, présidente de la FNC-CSN.

La FNC a toujours soutenu que l'information doit être traitée comme un bien d'utilité publique et que les gouvernements devaient agir en ce sens.

Les syndicats saluent l'importante contribution de Power Corporation et de la famille Desmarais aux succès de La Presse depuis plus de 50 ans.

« Nous avons toujours pu faire notre travail en toute indépendance et nous remercions les Desmarais d'avoir respecté le travail des journalistes pendant toutes ces années. La nouvelle structure devra continuer de préserver cette indépendance journalistique », conclut monsieur Côté.

Les syndicats de La Presse et de Nuglif affiliés à la FNC-CSN regroupent près de 240 employé-es de la rédaction, des services administratifs et des services informatiques.

La FNC-CSN regroupe des syndicats autonomes de salarié-es ainsi que des travailleuses et des travailleurs contractuels de l'industrie des communications et de la culture. Ce regroupement permet aux quelque 6000 membres regroupés dans 88 syndicats de se donner des outils pour assurer leur représentation, pour négocier des ententes collectives de travail qui assurent le respect de leurs droits et de leur indépendance journalistique. Dans une perspective du droit public à l'information, la fédération défend également les libertés de presse et d'expression.

SOURCE L'intersyndicale de La Presse

Communiqué envoyé le 8 mai 2018 à 13:27 et diffusé par :