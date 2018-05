Invitation VIP - Découverte en primeur de l'exposition DreamWorks Animation au Centre des sciences







MONTRÉAL, le 8 mai 2018 /CNW Telbec/ - Les représentants des médias sont cordialement invités à une matinée familiale VIP le samedi 12 mai. Nous avons le plaisir de vous inviter au Centre des sciences de Montréal pour l'inauguration de notre nouvelle exposition, DreamWorks Animation : Une aventure, du croquis à l'écran !

Le samedi 12 mai 2018 de 9 h à 10 h, nous vous invitons à visiter en famille l'exposition DreamWorks Animation, gratuitement. Maquilleuses, caricaturiste, mascottes et petit déjeuner seront à l'honneur ! Dès 10 h, l'aventure continue, mais l'exposition sera aussi ouverte au grand public.

Vous pourrez visiter l'exposition avant l'ouverture officielle et éviter la foule. Une activité idéale pour les petits (et les grands, soyons honnêtes) qui ne se lassent pas de regarder Shrek, Kung Fu Panda et Madagascar. En plus, il y aura de l'animation avec du maquillage, des ballons et plus important encore : DES MASCOTTES !!

Une belle matinée familiale pour débuter la fin de semaine!

* * * *

Samedi 12 mai 2018 de 9 h - 10 h

* * * *

Possibilité de visites de presse les 10 et 11 mai 2018.

