Université Laval - Sommet du G7 les 8 et 9 juin : Liste d'experts de l'UL à l'intention des médias

Une étape décisive a été franchie aujourd'hui pour protéger les espèces en péril au Canada. La ministre de l'Environnement et du Changement climatique et la Société pour la nature et les parcs du Canada ont convenu qu'à l'avenir, le gouvernement du...

Les parcs nationaux et les aires protégées du Canada jouent un rôle essentiel pour façonner notre identité nationale, protéger la faune et notre patrimoine naturel, lutter contre les changements climatiques et soutenir l'emploi et le développement...