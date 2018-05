Radio-Canada, Groupe V Média, Bell Média, TV5 Québec Canada et l'ONF s'unissent sur ICI TOU.TV EXTRA







MONTRÉAL, le 8 mai 2018 /CNW Telbec/ - En vue d'accroître l'offre francophone dans le marché de la télé numérique, Radio-Canada, Groupe V Média (V), Bell Média (Canal Vie, Canal D, Z et VRAK), TV5 Québec Canada (TV5 et Unis TV) et l'Office national du film du Canada (ONF) sont heureux d'annoncer aujourd'hui la conclusion d'ententes qui viennent enrichir dès maintenant l'offre de la plateforme ICI TOU.TV EXTRA.

En vertu de ces ententes, une multitude de contenus provenant de ces différentes chaînes sont disponibles dès aujourd'hui sur ICI TOU.TV EXTRA. La variété des contenus qui s'ajoute à la plateforme (fictions, docu-réalités, magazines et documentaires) représente près de 700 heures additionnelles de télévision, qui plairont tant aux abonnés de la plateforme qu'aux non-initiés. Cette présente initiative verra son offre bonifiée au fil du temps et se veut le début d'une association à laquelle d'autres partenaires pourraient s'ajouter.

ICI TOU.TV, incluant le volet ICI TOU.TV EXTRA, connaît une croissance remarquable depuis le début de l'année et bat continuellement des records alors que son nombre de branchements pour le mois de mars 2018 a explosé en atteignant 8,6 millions.

« J'ai la conviction que tous ceux qui sont engagés dans la production et la diffusion de contenus francophones doivent s'unir pour assurer notre place face aux grands joueurs internationaux dans l'univers numérique. C'est dans cet esprit qu'ICI TOU.TV EXTRA évolue pour devenir une plateforme ouverte à d'autres joueurs francophones. » a déclaré Michel Bissonnette, vice-président principal de Radio-Canada.

« La découvrabilité demeure un élément essentiel au succès des contenus que nous développons avec les créateurs d'ici. Notre association avec ICI TOU.TV EXTRA s'inscrit dans la stratégie multiplateforme de Groupe V Média qui, comme diffuseur de contenus, s'adapte aux nouvelles réalités de consommation permettant de rejoindre tous les publics, où ils veulent et quand ils veulent. » - Dimitri Gourdin, vice-président exécutif, stratégie et communications, Groupe V Média.

« Nous sommes heureux de nous joindre à cette initiative qui réunit plusieurs joueurs de l'industrie autour d'intérêts communs. Dans un environnement média en pleine mutation, il s'agit pour nous d'une belle occasion d'augmenter le rayonnement de nos marques et contenus de qualité en les rendant accessibles sur une plateforme numérique déjà bien établie. » - Dany Meloul, vice-présidente, programmation, télévision de langue française chez Bell Média.

« Contribuer à enrichir l'offre de contenu francophone au pays est l'essence même de la mission de TV5 Québec Canada. Notre collaboration au projet de ICI TOU.TV EXTRA, de concert avec les autres diffuseurs, était donc toute naturelle. C'est une occasion formidable de faire découvrir la programmation de TV5 et d'Unis TV, qui met en valeur des gens, des histoires et des univers riches et colorés. » - Marie-Philippe Bouchard, présidente-directrice générale de TV5 Québec Canada.

« Aujourd'hui, ICI TOU.TV EXTRA accueille de nouveaux partenaires qui enrichissent l'offre francophone du monde numérique, une offre originale, diversifiée et déjà fort engageante. Pour l'ONF, qui collabore avec ICI TOU.TV et ICI TOU.TV EXTRA depuis quelques années déjà, cet enrichissement ne peut être que bénéfique pour toutes les communautés francophones et francophiles du pays à la recherche de contenu qui leur ressemble et qui leur parle. » - Claude Joli-Coeur, président de l'Office national du film du Canada.

À propos d'ICI TOU.TV

Lancée en 2010, ICI TOU.TV est une des plus importantes plateformes francophones de télé numérique sur demande au Canada. Elle propose une vaste diversité de contenus : séries dramatiques, émissions de variétés, webséries originales, films, documentaires, affaires publiques, etc. Avec son offre ICI TOU.TV EXTRA, proposée sur abonnement, les internautes ont accès à du contenu en langue française encore plus riche et diversifié, incluant de nombreuses primeurs. ICI TOU.TV permet d'accélérer l'offre et la croissance numérique de Radio-Canada.

LISTE DES CONTENUS DISPONIBLES DÈS MAINTENANT SUR ICI TOU.TV EXTRA



Émissions Chaînes 911 S1 V 911 S2 V Ambulances animales S1 V Au pays des Mitchifs Canal D Avant qu'il ne soit trop tard ONF Bizarroscope 2 UNIS TV Bras de fer Z Ça décolle S1 V C'est quoi ton plan ? Canal Vie Chacun son île 2 TV5 Champions du monde TV5 Chaque enfant ONF Citrouille et vieilles dentelles ONF Code 111 S1 V Comment devenir adulte 1 UNIS TV Comment rénover quand on mène une vie de fou! Canal Vie Cordes ONF Coureurs de smash Z D'un rire à l'autre 3 UNIS TV Des idées de grandeurs 8 Canal Vie Design V.I.P. saison 3,4, 5 & 6 Canal Vie Destination cauchemar III Canal D Dimanche ONF Docu-D - Beauce carnaval Canal D Docu-D - Birdie ou la gloire du mini putt Canal D Docu-D - Bull Jumping Canal D Docu-D - Les chiens pisteurs Canal D Docu-D - Country 2.0 Canal D Docu-D - Je vous salue Pinard Canal D Docu-D - La tourbe millénaire Canal D Docu-D - Le retour du vinyle Canal D Docu-D - Luchador: Un lutteur québécois au Mexique Canal D Docu-D - Opération pêche côtière : pêche maudite Canal D Docu-D - Les Réal Béland Canal D Docu-D - Le Steakhouse Canal D Docu-D- À 200 milles à l'heure Canal D Docu-D- Agropur, le miracle de Granby Canal D Docu-D- Cyberagressions Canal D Donnez au suivant saison 1 & 2 Canal Vie Edmon était un âne ONF En Famille Canal Vie Expédition extrême - saison 1 & 2 Z Flamenco à 5h15 ONF Fort McMoney : Votez Jim Rogers! ONF Gulîstan, terre des roses ONF Hélico tout terrain saison 1 & 2 Canal D Higglety Pigglety Pop! ONF Hors circuit 2 UNIS TV Huissiers S1 V Impromptu ONF Infiltration - saison 1, 2 & 3 Z Influenceurs VRAK Inuk en colère ONF Je trouverai un moyen ONF Jenny UNIS TV J'me voyais déjà ONF L'empire de l'or rouge TV5 La banquet de la concubine ONF La forteresse de Churchill ONF La mémoire des anges ONF L'anniversaire de Bob ONF L'automne de Pougne ONF Le Chalet saison 1&2 VRAK Le château de sable ONF Le commerce du sexe ONF Le confort et l'indifférence ONF Le goût du pays 2 UNIS TV Le jour se lève sur la place Tienanmen ONF Le p'tit cabaret 2 TV5 Le peuple invisible ONF Le poète danois ONF Le printemps de Mélie ONF Légendes urbaines IV & V Canal D Les champions : le dernier combat ONF Les cordes de la victoire UNIS TV Les encanteurs UNIS TV Les flots TV5 Les petits conteurs ONF Les petits miracles UNIS TV Les pires chauffards québécois - saison 1, 2, 3, 4 & 5 (Les pires des pires) Z Les Recrues / Les recrues d'infanterie Z Les yeux noirs ONF L'été de Boniface ONF L'hiver de Léon ONF Livraison spéciale ONF LOURD VRAK Ma grand-mère repassait les chemises du roi ONF Ma moulton et moi ONF Ma vie made in Canada UNIS TV MacPherson ONF Madame Tutli-Putli ONF Mamie ONF Merci mon chien ONF Mouches noires ONF Oscar ONF Partir autrement en famille 5 TV5 Port d'attache - spécial Montréal TV5 Proprio en otage saison 1, 2, 3 & 4 Canal Vie Rebond ONF Rodéo Québec Canal D Rose & Violet ONF RPM S18 V RPM+ S2 V Rubans ONF Si cette planète vous tient à coeur ONF Simplement vedette saison 3, 4 & 5 Canal Vie Situation d'urgence I & II Canal D SNO: Hawai VRAK SOS Sauveteurs professionnels Canal D SQ S1 V SQ S2 V Terres d'exploration 2 TV5 Tesla : lumière mondiale ONF Testament : Les héritiers divisés III Canal D Tous pour un chalet saison 1 & 2 Canal Vie Tout s'embellit avec Julie S1 V Tout s'embellit avec Julie S2 V Trou Story ONF Une vie sauvage ONF Vaysha l'aveugle ONF Vu de l'intérieur 4 UNIS TV Waseskun ONF Web thérapie saison 1 TV5

SOURCE CBC/Radio-Canada

Communiqué envoyé le 8 mai 2018 à 12:06 et diffusé par :