Avis public - Le projet Authier Lithium de Sayona Québec inc. - Annonce du dépôt de l'étude environnementale pour consultation publique







MONTRÉAL, le 8 mai 2018 /CNW Telbec/ - Le 18 mai prochain, Sayona Québec rendra publiques, sur sa page Web, l'étude environnementale et la description du projet Authier Lithium, conformément à la Loi sur les mines. Cette étude environnementale inclura les études sectorielles, dont l'étude sur les eaux souterraines, qui ont permis l'évaluation des effets du projet Authier Lithium sur l'environnement.

Le 18 mai prochain, nous déposerons ces études sur notre site Web et nous ferons également parvenir le plan de réaménagement et de restauration du projet Authier Lithium au ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles (MERN) afin qu'il soit aussi rendu public sur leur site. Ce plan présentera les mesures qui seront prises pour la restauration du site et le montant de la garantie financière qui sera déposé au MERN après leur approbation du plan.

« Il va sans dire que la construction des infrastructures du projet Authier Lithium ne débutera que lorsque les experts du MERN et du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) auront approuvé le projet et délivré les permis requis », réitère M. Marc K. Parson, directeur du développement durable et porte-parole de Sayona Québec.

M. Parson ajoute que « les dirigeants de Sayona sont conscients des préoccupations de la communauté et qu'ils y répondront dans le cadre du processus de consultation publique, qui débutera le 18 mai prochain, et plus particulièrement, lors des assemblées publiques des 19 et 20 juin 2018 ». La période de consultation publique s'échelonnera du 18 mai au 23 juillet 2018. Les modalités permettant aux groupes et citoyens de s'exprimer sur le projet seront mises en ligne à partir du 18 mai sur le site de Sayona Québec.

Un rapport de consultation, rendu public après la période de consultation, répondra à toutes les questions, commentaires et mémoires qui auront été transmis à Sayona Québec en plus de présenter les réponses aux questions et commentaires soumis lors des assemblées publiques.

Des premiers échanges qui ont généré certaines inquiétudes

Au début de 2018, dans le cadre des premiers échanges d'information sur le projet Authier, l'équipe de Sayona Québec a amorcé un dialogue avec des élus et des membres de la Municipalité de La Motte et de la Première Nation Abitibiwinni à Pikogan. Ces premiers échanges, destinés à recueillir les préoccupations de la population, ont généré certaines inquiétudes au sein de la communauté, et particulièrement auprès des personnes qui pensaient que le but de ces premières rencontres était de leur présenter un projet final incluant les effets sur l'environnement.

« Nous travaillons actuellement à la mise en place de moyens pour renforcer le dialogue avec nos concitoyens et rendre les informations accessibles », affirme Mme Ann Lamontagne, ing., Ph. D., directrice de l'environnement. Nous sommes sûrs que les études rendues publiques le 18 mai répondront aux préoccupations soulevées lors des premiers échanges de 2018. »

Départ du président et chef de la direction de Sayona Mining Limited

M. Corey Nolan, président et chef de la direction de Sayona Mining Limited, annonçait le 2 mai dernier qu'il quittait ses fonctions pour assumer le poste de président et chef de la direction d'une autre entreprise. M. Dan O'Neill assurera l'intérim de la direction de Sayona Mining Ltd.

M. O'Neill est membre du conseil d'administration de Sayona Mining Limited et possède une solide expertise en matière de développement de projets miniers. « Je travaillerai en étroite collaboration avec l'équipe de Sayona Québec afin de répondre aux préoccupations des élus, des parties prenantes et des communautés. Soyez assurés que nous mettrons en place les meilleures pratiques d'exploitation minière dans un esprit de développement durable », affirme M. O'Neill.

Sayona Québec inc. est une filiale de Sayona Mining Limited, une entreprise junior australienne qui se consacre à l'exploration et à la mise en valeur des dépôts de graphite et de lithium, les deux matières premières qui entrent dans la fabrication des batteries au lithium.

SOURCE Sayona Québec inc.

Communiqué envoyé le 8 mai 2018 à 12:15 et diffusé par :