La communauté sportive célèbre les Jeux Bon départ d'Équipe Canada







OTTAWA, le 8 mai 2018 /CNW/ - Avec la participation des athlètes canadiens des Jeux de PyeongChang 2018 et la communauté sportive locale, les deuxièmes Jeux Bon départ d'Équipe Canada ont été présentés à l'Université d'Ottawa dans le cadre de deux journées de célébrations de l'équipe canadienne. L'événement a connu un franc succès.

Une initiative conjointe du Comité olympique canadien, du Comité paralympique canadien et du gouvernement du Canada, la Célébration d'Équipe Canada a réuni les olympiens et paralympiens de PyeongChang 2018 à Ottawa. En collaboration avec la Fondation Bon départ de Canadian Tire, les Jeux Bon départ d'Équipe Canada donnaient le coup d'envoi des festivités en faisant vivre une journée mémorable à des enfants qui n'ont pas toujours la chance de faire du sport.

Treize athlètes olympiques et paralympiques des équipes canadiennes des Jeux de PyeongChang 2018 étaient de la partie. En compagnie de 300 enfants, ils ont pris part à six activités sportives comme le snowboard, le curling et le parahockey sur glace.

«?Bon départ offre une occasion unique aux enfants de tous les horizons et toutes les habiletés de faire connaissance avec les athlètes. Un des grands avantages d'être olympien ou paralympien est d'être en position d'inspirer la prochaine génération et il n'y a pas de meilleur moment pour le faire qu'aujourd'hui?», confie le quadruple médaillé olympique Denny Morrison.

«?Le sport peut changer une vie, mais il faut tout d'abord avoir la possibilité d'en faire. Les Jeux Bon départ font un excellent travail en donnant aux enfants de tout niveau d'habiletés la chance de jouer, et pour un paralympien ou un olympien, c'est gratifiant d'inspirer la prochaine génération et de partager le bonheur de faire du sport?», ajoute Mark Ideson, champion paralympique de 2014 et médaillé de bronze des Jeux de 2018 en curling en fauteuil roulant.?»

La Fondation Bon Départ est un organisme national caritatif qui a pour mission d'aider les enfants à surmonter les obstacles financiers et ceux liés à l'accessibilité dans le domaine du sport et des loisirs pour donner à tous la chance de jouer. Jusqu'à présent, la Fondation a versé 4,75 millions de dollars pour aider 54?000 enfants à Ottawa.

«?À la Fondation Bon départ, nous comprenons que pour les enfants, les ramifications du jeu dépassent largement l'activité physique : le sport permet d'apprendre les habiletés fondamentales incarnées par les olympiens et les paralympiens du Canada. Nous sommes très heureux d'organiser les Jeux Bon départ à Ottawa et de donner la chance aux jeunes de la région de jouer avec certains des meilleurs athlètes au pays dans l'espoir de les inciter à suivre leurs propres rêves sportifs?», dit Scott Fraser, président de la Fondation Bon départ de Canadian Tire.

Les Jeux sont présentés dans le cadre de deux journées de célébration d'Équipe Canada organisées à Ottawa pour les athlètes, les guides et les entraîneurs qui ont représenté le Canada aux Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de PyeongChang 2018. Les festivités comprennent une visite de Rideau Hall et de la Colline du Parlement organisée par le gouvernement du Canada.

« Depuis son lancement, Bon départ a permis à plus de 1,5 million d'enfants issus de familles éprouvant des difficultés financières de participer à des sports organisés, a expliqué l'honorable Kirsty Duncan, ministre des Sciences et ministre des Sports et des Personnes handicapées. C'est une réalisation incroyable, et le gouvernement du Canada est fier d'y avoir contribué financièrement, car nous croyons nous aussi que tous les Canadiens devraient avoir la chance de devenir actifs et de le demeurer, peu importe leurs capacités. »

