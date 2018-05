WatchBox désigne le professionnel expérimenté Patrik Hoffmann au poste de vice-président exécutif de WatchBox Switzerland







La plateforme mondiale de commerce électronique ajoute à son équipe de direction une profondeur d'expérience dans le secteur horloger.

PHILADELPHIE, 8 mai 2018 /PRNewswire/ -- WatchBox, première plateforme mondiale de montres de luxe d'occasion, annonce aujourd'hui la désignation de Patrik Hoffmann au poste de vice-président exécutif de la division suisse de la société, de Herbert Gautschi au poste de vice-président des opérations commerciales, et de Susanne Hurni au poste de vice-présidente du marketing de la division. L'expansion en Suisse aux côtés d'une équipe de haut niveau jouissant d'une expérience dans le secteur de l'horlogerie suisse, marque la nouvelle phase de croissance de WatchBox, et renforce l'engagement de la Société consistant à élever et à révolutionner la catégorie des montres de luxe d'occasion. En savoir plus sur : www.thewatchbox.com/blog/watchbox-opens-switzerland-patrik-hoffmann

La division suisse vient compléter les opérations d'achat, de vente et de négociation aux États-Unis et à Hong Kong, et sert de passerelle en direction de l'épicentre du secteur des montres suisses. Patrik Hoffmann, qui a exercé de nombreuses fonctions de direction pendant près de 20 ans chez Ulysse Nardin, et dernièrement en tant que PDG, a été sélectionné pour le poste de vice-président exécutif, poursuivant une carrière dynamique de trente ans dans le secteur horloger.

« Le segment des montres d'occasion a longtemps été négligé, et notre vision consiste à fournir un service professionnel qui initie le changement dans le secteur de l'horlogerie de luxe », a déclaré Hoffmann. « Nous adoptons des outils technologiques, en répondant aux besoins des consommateurs avisés et des distributeurs visionnaires d'aujourd'hui. »

Danny Govberg, cofondateur et PDG de WatchBox, a déclaré : « Patrik a travaillé, collaboré et appris auprès de l'un des entrepreneurs horlogers les plus créatifs de notre époque, Rolf Schnyder ; et il a vécu la transition du statut d'entreprise familiale à celui de grande société véritablement mondiale. Cette expérience est sans égal dans notre secteur, et vient enrichir la mission de WatchBox consistant à favoriser le changement dans la catégorie des montres d'occasion. »

Susanne Hurni rejoint WatchBox Switzerland après avoir occupé le poste de directrice du marketing et de la communication chez Ulysse Nardin pendant plus de 30 ans. Herbert Gautschi apporte plus de 30 ans d'expérience dans le secteur horloger, ainsi que des compétences en gestion organisationnelle, marketing et vente, ayant étroitement collaboré avec des marques de luxe majeures tout au long de sa carrière.

À PROPOS DE WATCHBOX

WatchBox est la plateforme de commerce électronique leader mondiale pour l'achat, la vente et la négociation de montres de luxe d'occasion, qui combine technologie, innovation et expérience globale inégalée sur le marché horloger haut de gamme. WatchBox propose à la vente une sélection unique de montres de luxe d'occasion, qui comprend des modèles exclusifs, difficiles à trouver, et en production limitée, issus d'horlogers de premier plan. Ses services clients de vente et de négociation de montres sont rationalisés et facilement accessibles à la fois en ligne et hors ligne. La confiance, la transparence tarifaire et l'authentification constituent les piliers de la plateforme de WatchBox, chaque montre faisant l'objet d'une évaluation minutieuse en interne par les maîtres horlogers de la société.

Les montres et services de WatchBox sont facilement disponibles en ligne sur www.thewatchbox.com, et via l'application mobile WatchBox de la Société. WatchBox exploite également plusieurs salles d'exposition privées et bureaux de vente à Philadelphie, à Hong Kong, et en Suisse.

États-Unis 866.858.8434 | Hong Kong 852 3018 8594 | Suisse +41 (0) 32 722 12 80

Facebook : @watchboxglobal

Instagram : @watchbox_global

Twitter : @watchbox_global

YouTube : @watchboxstudios

CONTACTS PRESSE

Susanne Hurni | shurni@thewatchbox.com | +41 (0) 32 722 12 80

Caroline Kallman Joffe | caroline@thewatchbox.com | +1 717 951 2259

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/688192/WatchBox_team.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/688191/WatchBox_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 8 mai 2018 à 11:50 et diffusé par :