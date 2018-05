Projet Vise Charlevoix : phase 2 - Charlevoix : un endroit de choix pour investir, faire des affaires et s'établir







BAIE-SAINT-PAUL, QC, le 8 mai 2018 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec accorde, par l'entremise du Programme d'appui au développement des secteurs stratégiques et des créneaux d'excellence (PADS), une aide financière de 49 884 $ à la Chambre de commerce de Charlevoix pour lui permettre de passer à la phase 2 du projet de développement et de promotion de la nouvelle image de marque de Vise Charlevoix, une initiative évaluée à 99 779 $.

La députée de Charlevoix-Côte?de?Beaupré et adjointe parlementaire de la ministre du Tourisme, Mme Caroline Simard, et le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Sébastien Proulx, en ont fait l'annonce au nom du ministre délégué aux Petites et Moyennes Entreprises, à l'Allègement réglementaire et au Développement économique régional, M. Stéphane Billette.

Le projet Vise Charlevoix a pour objectif de développer une image de marque, une stratégie et des outils communs de mise en marché de la région afin d'inciter les groupes cibles à venir s'installer dans Charlevoix. Le comité de développement regroupe :

la Mission développement Charlevoix (MRC de Charlevoix-Est);

le Service de développement local et entrepreneurial (MRC de Charlevoix);

la Société d'aide au développement de la collectivité (SADC);

les services de main-d'oeuvre l'Appui (Carrefour jeunesse-emploi);

Tourisme Charlevoix;

la Chambre de commerce de Charlevoix;

commerce de Charlevoix; Emploi-Québec;

la Commission scolaire de Charlevoix.

La phase 2 comporte quatre axes d'intervention : déployer le plan d'action et continuer à profiter de l'accompagnement stratégique de la firme externe engagée pour réaliser la phase 1; engager une firme de communication pour bonifier la portée du message en utilisant une signature professionnelle rassembleuse qui rendra l'offre régionale plus distinctive; s'adjoindre les services d'un coordonnateur qui se chargera de la mise en place du plan d'action; et doter Vise Charlevoix d'affiches thématiques.

Citations :

« Je salue la Chambre de commerce de Charlevoix et tous les partenaires qui se mobilisent pour poursuivre un projet qui saura, j'en suis certaine, porter ses fruits. À terme, Vise Charlevoix permettra d'accueillir de nouveaux travailleurs spécialisés, leur famille, ainsi que des entrepreneurs aguerris qui contribueront à renforcer la vitalité économique de cette magnifique et unique région qu'est Charlevoix. »

Caroline Simard, députée de Charlevoix-Côte?de?Beaupré et adjointe parlementaire de la ministre du Tourisme

« La région de la Capitale-Nationale, qui englobe celle de Charlevoix, est reconnue à l'international pour ses activités et ses attraits touristiques, culturels et historiques. Vise Charlevoix est une initiative concertée qui met à profit la complémentarité et la synergie des intervenants économiques locaux afin de canaliser les forces et les actions au profit de la vigueur de l'économie régionale. »

Sébastien Proulx, ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Le projet Vise Charlevoix s'inscrit dans la démarche du Groupe tactique d'intervention économique (GTIE) pour favoriser les activités de développement économique. En mobilisant les ressources stratégiques, nous offrons aux entrepreneurs un accompagnement privilégié et nous leur donnons les moyens de réaliser des projets qui créeront de la richesse et des emplois durables : deux incontournables pour la croissance du Québec. »

Stéphane Billette, ministre délégué aux Petites et Moyennes Entreprises, à l'Allègement réglementaire et au Développement économique régional

« Vise Charlevoix est une démarche régionale concertée qui permettra d'augmenter et de diversifier la richesse socioéconomique de notre région. Cet important appui permettra à la Chambre et à ses partenaires de développer une stratégie commune pour améliorer son attractivité. Ensemble, nous pouvons contrer l'exode des jeunes et la problématique de la pénurie de main-d'oeuvre. »

Julien Dufour, président de la Chambre de commerce de Charlevoix

Faits saillants :

Le PADS vise à mobiliser les entreprises et les partenaires économiques du ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation (MESI) et à concerter leurs actions autour d'objectifs et de modes d'intervention communs pour favoriser le développement des secteurs stratégiques et la mise en oeuvre des orientations ministérielles.





Le mandat de la Chambre de commerce de Charlevoix est de favoriser le développement économique de la région. Par ses activités de formation et de réseautage, la Chambre souhaite favoriser la réussite des entreprises, petites, moyennes et grandes. Par ses interventions publiques au nom de la communauté d'affaires, elle se fait aussi la porte?parole des intervenants économiques régionaux dont elle défend les intérêts.





commerce de Charlevoix est de favoriser le développement économique de la région. Par ses activités de formation et de réseautage, la Chambre souhaite favoriser la réussite des entreprises, petites, moyennes et grandes. Par ses interventions publiques au nom de la communauté d'affaires, elle se fait aussi la porte?parole des intervenants économiques régionaux dont elle défend les intérêts. La phase 1 de Vise Charlevoix a fait l'objet d'un premier soutien financier de près de 25 000 $ du MESI. L'initiative, évaluée à 50 000 $, visait à inciter davantage la population résidant à l'extérieur de Charlevoix, notamment les nouveaux diplômés, les jeunes entrepreneurs ainsi que les retraités actifs, à venir s'établir à long terme dans la région afin de contrer la problématique de la pénurie de main-d'oeuvre.





Créé en mai 2017, le GTIE de Charlevoix a pour objectif d'aider la région dans ses efforts de diversification et de relance économiques. Le gouvernement a également mis sur pied, en mai 2016, un GTIE dans la MRC de Maria-Chapdelaine, située dans la région du Saguenay-Lac?Saint?Jean, et un autre, en mars 2017, dans la MRC de Pontiac , située en Outaouais.

Lien connexe :

Pour recevoir en temps réel les communiqués de presse du ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation, inscrivez-vous au fil RSS approprié au www.economie.gouv.qc.ca/rss.

MESI sur les réseaux sociaux :

SOURCE Cabinet du ministre délégué aux Petites et Moyennes Entreprises, à l'Allègement réglementaire et au Développement économique régional

Communiqué envoyé le 8 mai 2018 à 11:42 et diffusé par :