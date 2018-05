Québecor et la Cité de l'énergie de Shawinigan s'associent







L'amphithéâtre extérieur de la Cité prend le nom d'Amphithéâtre Québecor

SHAWINIGAN, QC, le 8 mai 2018 /CNW Telbec/ - Québecor et la Cité de l'énergie de Shawinigan annoncent aujourd'hui un partenariat afin d'accroître le rayonnement de cette institution touristique et culturelle majeure de la région de la Mauricie et du Centre-du-Québec. Dans le cadre de cette entente de cinq ans, l'amphithéâtre extérieur de la Cité prend aujourd'hui le nom d'Amphithéâtre Québecor.

L'annonce a eu lieu en présence de M. Michel Angers, maire de Shawinigan, de M. Pierre Giguère, député de Saint-Maurice, de M. Roland Désaulniers, président du conseil d'administration de la Cité de l'énergie, de M. Robert Trudel, directeur général de la Cité de l'énergie, de Mme Katia Villeneuve, représentante de Québecor, de M. Jean-Philippe La Couture, producteur et directeur des événements du Cirque Éloize ainsi que de plusieurs invités de marque.

« Québecor est fière de s'associer à la Cité de l'énergie, un lieu qui, tout comme nous, a à coeur de contribuer au développement culturel et économique de la belle région de la Mauricie. Grâce à ce partenariat, c'est toute la force de nos marques qui sera mise à contribution pour renforcer encore davantage le rayonnement de la Cité de l'énergie, partout au Québec », a souligné Katia Villeneuve, directrice des ventes régionales pour la Mauricie, l'Estrie, le Centre-du-Québec et la région de Montréal, à Québecor.

« Au fil des ans, la Cité de l'énergie est devenue une attraction touristique et culturelle de calibre international. Notre association avec Québecor nous permettra de bénéficier d'une visibilité multipliée pour l'ensemble des activités de la Cité, ce qui profitera également aux nombreux attraits de notre région », a ajouté Robert Trudel, directeur général de la Cité de l'énergie.

Pouvant accueillir près de 900 personnes, l'Amphithéâtre Québecor offre une expérience unique et immersive aux spectateurs, les transportant d'une scène à l'autre grâce à son immense plateau rotatif couvert et chauffé de 30 mètres de diamètre. C'est dans ce lieu naturel et enchanteur que le Cirque Éloize présentera cette année son spectacle Nehza, du 3 juillet au 18 août prochain, à la tombée du jour.

À propos de la Cité de l'énergie

Classée parmi les cinq plus grandes attractions du Québec par le Best of Québec, la Cité de l'énergie, qui a ouvert ses portes au public en 1997, a pour mission de préserver et de mettre en valeur l'histoire et le patrimoine industriel de la région de la Mauricie. Ce complexe, qui accueille environ 150 000 visiteurs par année, comprend plusieurs sites et offre de nombreuses activités au public, dont plusieurs nouveautés cette année, soit un centre de sciences et un spectacle multimédia complètement renouvelés, l'exposition MUSÉE DU PREMIER MINISTRE JEAN CHRÉTIEN, le Canada dans le monde, une tour d'observation de 115 mètres, des visites du Lieu historique national du Canada de l'Ancienne-Aluminerie-de-Shawinigan, les Jardins de la Synergie, une croisière et un tour de ville, et l'amphithéâtre extérieur qui offre en juillet et en août des spectacles, et ce, depuis 2001.

À propos de Québecor

Chef de file canadien des télécommunications, du divertissement, des médias d'information et de la culture, Québecor est l'une des entreprises de communication intégrées les plus performantes de l'industrie. Portées par la volonté de faire vivre la meilleure expérience qui soit à ses clients, toutes les filiales et marques de Québecor se distinguent par une offre de produits et services de qualité, multiplateformes et convergents.

Québecor (TSX : QBR.A, QBR.B), dont le siège social est solidement implanté au Québec, emploie plus de 10 000 personnes au Canada.

Entreprise familiale fondée en 1950, Québecor a à coeur de s'impliquer activement dans sa communauté. Chaque année, elle s'investit auprès de plus de 400 organismes dans les domaines aussi essentiels que sont la culture, la santé, l'éducation, l'environnement et l'entrepreneuriat.

Visitez notre site Internet : www.quebecor.com

Suivez-nous sur Twitter : twitter.com/Quebecor

SOURCE Québecor

Communiqué envoyé le 8 mai 2018 à 11:30 et diffusé par :