Bezant atteint son objectif de prévente en une heure - un objectif surpassé de 7,5 fois - lors de la vente de tokens la plus rapide d'Asie en 2018

SINGAPOUR, 8 mai 2018 /PRNewswire/ -- Bezant ? une plateforme de paiement et de service décentralisée qui aide les créateurs de contenu, les influenceurs et les cybercommerçants à atteindre leurs publics cibles avec des solutions de paiement rapides, sécurisées et fiables ? annonce aujourd'hui avoir atteint son objectif de prévente de 16,8 millions USD un peu plus d'une heure après l'ouverture de la vente de tokens à 10 h 00 (SGT) le 3 mai 2018. Au moment de sa clôture, la prévente de tokens de Bezant avait reçu 7,5 fois plus de demandes, dépassant de plus de 126 millions USD le nombre de tokens disponibles. En raison de la forte demande, Bezant a également organisé le 4 mai 2018 une prévente supplémentaire de 4 millions USD qui s'est terminée en moins de cinq minutes.

Bezant cherche à bouleverser le paiement et la collecte de fonds pour les secteurs mondiaux du contenu numérique et des influenceurs. Pour atteindre cet objectif, la société a mis sur pied une impressionnante équipe constituée de personnes disposant d'une grande expérience dans divers secteurs d'intérêt, tels que les paiements internationaux, les jeux, le contenu mobile et les cryptomonnaies. L'équipe comprend : Daesik Kim, cofondateur de Bithumb, l'une des plus grandes plateformes d'échange mondial de cryptomonnaie, et d'anciens dirigeants et développeurs de Kakao, le géant coréen de l'Internet.

La plateforme Bezant est en développement depuis 10 mois. Centrés sur les applications mobiles, les jeux et le commerce électronique, principalement dans les marchés émergents, les objectifs de Bezant sont triples :

Donner aux créateurs les moyens d'agir et encourager la créativité grâce à la blockchain et augmenter les revenus issus du contenu numérique grâce à une plateforme de facturation efficace et évolutive

Permettre à un plus grand nombre de consommateurs, y compris ceux qui n'ont pas de compte bancaire, d'accéder à l'achat d'un plus large éventail de contenus numériques en supprimant les obstacles qui les empêchent d'acquérir le contenu qu'ils souhaitent

Susciter un changement social et économique positif en augmentant la production et la consommation de contenus numériques en dehors des espaces protégés des géants mondiaux de la technologie

Daesik Kim, directeur des cryptomonnaies, a déclaré : « Nous ne pourrions pas être plus satisfaits des résultats ? qui atteignent des centaines de millions avec pratiquement aucune dépense marketing ? et nous aimerions remercier la communauté pour sa confiance et son soutien. »

Je suis fier de diriger la vente de tokens de Bezant et ce n'est que la première des nombreuses étapes de la réalisation de la feuille de route sur laquelle nous travaillons sans relâche. L'arrivée de Bezant change la donne dans l'industrie du contenu et des influenceurs, car notre équipe, avec le soutien de pointures de l'industrie, construit un écosystème dynamique et prospère pour les créateurs et les consommateurs. »

C'est une grande opportunité. D'ici 2018, les dépenses des consommateurs dans les magasins d'applications mobiles devraient dépasser 110 milliards USD[1] et, d'ici 2021, les ventes de commerce électronique devraient augmenter de 246,2 % pour atteindre 4,5 billions USD[2]. Alors que les consommateurs dépensent toujours plus en contenus numériques, Bezant compte faciliter l'accès et modifier l'économie de la distribution de contenus pour capter des opportunités sur un marché dominé par les géants de l'industrie.

