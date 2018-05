Concours de vidéos 2018 de la CNESST - Un groupe d'élèves de l'école Curé-Antoine-Labelle, à Laval, remporte les honneurs







LAVAL, QC, le 8 mai 2018 /CNW Telbec/ - Dans le cadre du sixième concours de vidéos de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), qui s'est terminé le 17 mars dernier, Félix Lachapelle et ses pairs, de l'école Curé-Antoine-Labelle, ont remporté le premier prix, ex æquo avec une équipe de Valleyfield. Il s'agit d'un honneur renouvelé pour cet élève de la région de Laval, puisqu'il avait également remporté un prix en 2017.

Sous le thème « Mon premier emploi », sa vidéo intitulée La Société des blessures du Québec démontre, avec une touche d'humour, que la santé et la sécurité au travail ne doivent pas être laissées au hasard. « Déjouez les statistiques. Protégez-vous » est le message qu'il lance au public. Il remporte ainsi un prix en argent de 1 000 $. Une somme identique sera aussi remise à son établissement scolaire.

Pour visionner la vidéo : cnesst.gouv.qc.ca/concoursvideo

L'objectif principal du concours est de conscientiser les jeunes quant à leurs droits et à leurs responsabilités en matière de travail et de les sensibiliser aux risques et aux conséquences des accidents.

Les jeunes travailleuses et travailleurs : une priorité

Pour la CNESST, les jeunes de moins de 24 ans constituent une clientèle prioritaire. C'est la raison pour laquelle l'organisation s'est dotée d'un plan d'action Jeunesse, qui vise à rejoindre les jeunes, quel que soit leur parcours scolaire ou professionnel, pour contribuer à ce que les normes du travail, l'équité salariale et la santé et la sécurité du travail deviennent des valeurs de société.

Lorsqu'on les informe de leurs droits et de leurs responsabilités en matière de travail, les jeunes deviennent aptes à jouer un rôle actif comme travailleurs, notamment en participant à la prévention des accidents du travail, en adoptant des comportements sécuritaires, mais aussi en veillant à ce que leurs conditions minimales de travail soient respectées et en s'assurant que leur travail est reconnu à sa juste valeur.

