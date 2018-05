/R E P R I S E -- Avis aux médias - Raymond Chabot Grant Thornton et Catallaxy inaugurent leur centre d'excellence et d'expertise en blockchain, le BlockHouse, et procèderont à une annonce/







MONTRÉAL, le 7 mai 2018 /CNW Telbec/ - C'est avec fierté que Raymond Chabot Grant Thornton, par le biais de sa filiale Catallaxy, procédera, le mercredi 9 mai, à l'inauguration du BlockHouse, un centre d'excellence international basé à Montréal et consacré à la chaîne de bloc (blockchain), à la cryptographie appliquée et aux technologies distribuées.

D'une superficie de 6 500 pieds carrés, le centre abritera des membres influents de la communauté blockchain et des entreprises dans le but de créer un lieu unique de rassemblement et de conception de solutions révolutionnaires liées à cette technologie novatrice.

Les représentants des médias sont conviés à compter de 17 h 30 pour réaliser des entrevues individuelles avec M. Louis Roy, associé en certification et leader de la technologie blockchain chez Raymond Chabot Grant Thornton, et avec les membres de l'équipe de Catallaxy.

Le partenaire juridique officiel du BlockHouse, BCF Avocats d'affaires, aura de nombreux représentants sur place, dont Me Danielle Miller-Olofsson, chef de la gestion du savoir, qui prendra également la parole en plus de prendre part aux entrevues.

M. Louis Roy profitera de l'occasion pour annoncer la finalité du premier audit d'un fonds de cryptomonnaie, démontrant ainsi l'essor de cette technologie.

Aide-mémoire :

Quoi : Inauguration du BlockHouse, centre d'excellence et d'expertise en blockchain

Où : 456, rue de La Gauchetière Ouest, bureau 200, Montréal (Québec)

Quand : Mercredi 9 mai 2018, à compter de 17 h 30 (pour entrevues)

Des entrevues pourront être réalisées entre 17 h 30 et 18 h, préalablement à l'événement, et la prise des photos est autorisée au cours de l'activité.

Les représentants des médias sont aussi invités à participer au cocktail dès 18 h.

