Le câble sous-marin de nouvelle génération Monet est désormais pleinement opérationnel







La mise en service du câble sous-marin intercontinental entre les États-Unis et le Brésil permet de fournir des services de connectivité commerciale à grand volume et à haute vitesse

CHICAGO, 8 mai 2018 /PRNewswire/ -- Algar Telecom (Brazil), Angola Cables (Angola), Antel (Uruguay), Alphabet, Inc. (Google) a annoncé l'achèvement du réseau de câbles Monet de 10 556 km reliant Boca Raton, en Floride, à Fortaleza et Santos, au Brésil, qui établit une passerelle numérique avancée entre les États-Unis et le Brésil, capable de délivrer une capacité de plus de 64 Tbit/s.

Conçu et bâti sur le concept de câbles ouverts SubCom, le réseau de câbles sous-marins Monet intègre une technologie sous-marine de pointe, qui fournit une capacité de bande passante exceptionnelle, ainsi que des performances de latence Internet largement améliorées.

Le lancement du trafic et de services commerciaux via le câble sous-marin améliorera les besoins actuels de connectivité entre l'Amérique latine et les États-Unis, en offrant une plateforme performante et une dorsale stable afin de répondre aux demandes de capacité accrues à l'avenir.

Antonio Nunes, président du Comité exécutif de Monet, a déclaré : « L'achèvement du réseau de câbles sous-marins Monet constitue une étape extrêmement significative pour le marché, en offrant aux câbles sous-marins une nouvelle génération de technologie, capable de répondre au nouveau défi de l'évolution numérique. L'effort consistant à mettre en service ce câble sous-marin doté de connexions directes et à faible latence offrira des avantages réels aux économies de ces régions. La vague numérique ouvre de nouveaux horizons et de nouvelles opportunités d'affaires, dont la plupart demeurent inconnus à ce stade. Le réseau Monet garantira la contribution apportée au développement et à la croissance du bien-être. »

Faits relatifs au réseau de câbles Monet

Le réseau de câbles Monet appartient à Algar Telecom (société brésilienne de télécommunications et FSI), Angola Cables (société angolaise de télécommunications opérant sur le marché de gros), ANTEL (société uruguayenne de télécommunications) et Google (société technologique internationale).

Monet intégrera les toutes dernières technologies de transmission optique et câblée haute qualité dotée de 6 paires de fibre, avec une capacité de conception initiale supérieure ou égale à 64 Tbit/s (100 Gbit/s x 100 longueurs d'onde x 6 paires de fibre).

Le câble Monet rejoint les côtes de Boca Raton , en Floride, ainsi que de Fortaleza et Santos, au Brésil.

À propos des sociétés

Algar Telecom est une société de télécommunications leader au Brésil. Elle offre des services de téléphonie fixe et mobile, d'accès Internet haut débit (3G, 4G et ADSL), de communications de données, de télévision par câble, des solutions informatiques, ainsi que des services longue distance nationaux et internationaux. Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://www.algartelecom.com.br/.

Angola Cables est une multinationale angolaise de télécommunications, qui opère sur le marché de gros. Propriétaire d'un large réseau international de câbles sous-marins dans l'océan Atlantique, la société exploite deux centres de données. Figurant parmi les plus grands actionnaires du WACS (West Africa Cable System, réseau de câbles d'Afrique de l'Ouest), qui fournit des services dans la région subsaharienne, la société est devenue l'un des plus importants fournisseurs d'IP de gros dans la région. Son principal projet baptisé SACS constituera le premier réseau de câbles transatlantique sud connectant le Brésil à l'Angola.

L'objectif d'Angola Cables consiste à transformer l'Angola en un centre de télécommunications majeur sur le continent africain, et de soutenir le développement du haut débit dans la région nord-est du Brésil. Nous transformons actuellement la configuration mondiale existante du transit d'IP.

Pour en savoir plus : www.angolacables.co.ao.

Antel est la société publique de télécommunications en Uruguay qui affirme un ferme engagement en faveur de l'universalisation de l'accès au haut débit, et qui a entrepris des mesures rigoureuses pour éliminer le fossé numérique, parmi lesquelles le déploiement actuel d'un réseau de fibre optique à l'échelle nationale. Antel fournit actuellement une connectivité Internet à 78 % de ménages au total à travers le pays, dont plus de 68 % bénéficient d'un accès à la fibre optique. Antel a été la première société d'Amérique latine à fournir à ses clients la technologie LTE, et figure en troisième position en termes de vitesse de haut débit mobile sur le continent américain. Le tout nouveau centre de données de niveau III, stratégiquement situé entre l'Argentine et le Brésil, viendra compléter le réseau Monet et positionner Antel en tant que fournisseur régional de connectivité et de services cloud. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.antel.com.uy.

