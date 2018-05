EXFO : Premier Sommet de l'innovation







QUÉBEC, le 8 mai 2018 /CNW Telbec/ - EXFO inc. (NASDAQ: EXFO) (TSX: EXF), la référence mondiale en tests, monitoring et analyse de réseaux, présente du 6 au 9 mai, à Lac-Beauport, son tout premier Sommet de l'innovation. Cet événement réunit une centaine de membres de l'équipe d'EXFO, qui proviennent de ses bureaux répartis sur quatre continents. Dans le cadre de cette initiative, les participants prennent part à plusieurs activités dont un hackathon lancé ce matin par la vice-première ministre, ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique, Mme Dominique Anglade.

Cet événement s'échelonnant sur trois jours qui accueille notamment des conférenciers issus de la NASA, du Massachusetts Institute of Technology (MIT) et de Amazon, a pour objectif de contribuer à l'avenir des technologies de communication et de nourrir le leadership de l'organisation auprès de clients précurseurs de tendances comme Apple, Google et Amazon. Plus de 95% des grands opérateurs du monde des télécommunications (Verizon, British Telecom, Bell, Orange, etc.) utilisent les instruments de tests et les logiciels d'EXFO pour gérer et surveiller leurs réseaux de communications. Pionnier de l'innovation, EXFO sort des sentiers battus par des acquisitions majeures, l'embauche et la formation de main-d'oeuvre hyper qualifiée, d'importants investissements en recherche et développement ainsi que des événements originaux comme le Sommet de l'innovation dont le thème est l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique.

« Je salue la tenue de ce premier Sommet de l'innovation. La compétitivité du Québec et de ses entreprises dépend de notre capacité à tirer parti des possibilités de l'économie numérique, et plus particulièrement de celles qu'offrent les technologies de l'information et des communications ainsi que les technologies et données numériques. EXFO, un leader en innovation, confirme le savoir-faire québécois dans ces domaines, contribuant ainsi à faire du Québec une société numérique des plus innovantes et des plus concurrentielles. » Dominique Anglade, vice-première ministre, ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique.

M. Philippe Morin, président-directeur général d'EXFO, mentionne que « Le Sommet de l'innovation est une initiative tout à fait naturelle pour notre organisation. Déjà à ses débuts, il y a plus de 30 ans, EXFO avait une vision pour le moins audacieuse pour l'époque : nous étions convaincus que la fibre optique était l'avenir des réseaux mondiaux de communication. Nous avons continuellement réinventé les façons de faire et modelé les standards l'industrie. Aujourd'hui nous préparons le déploiement de la 5G toujours soutenu par une tradition d'excellence en innovation. »

À propos d'EXFO

EXFO propose des solutions ingénieuses de test, de monitoring et d'analyse de données de réseaux aux plus grands fournisseurs de services de communication, fabricants d'équipements de réseau et services Web. Depuis 1985, EXFO collabore étroitement avec ses clients dans différents contextes - laboratoires, terrain, centres de données et rencontres de direction, notamment - pour offrir des technologies et des méthodes novatrices à chaque stade du cycle de vie des réseaux. Ses solutions d'orchestration de tests et d'analyse de données 3D en temps réel simplifient le travail des clients en leur apportant des données éclairantes issues des réseaux, des services et des abonnés. EXFO, dont le siège social se situe à Québec, compte plus de 2000 employés dans 25 pays.

