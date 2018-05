Programme montréalais de 3,8 M$ pour la recherche sur le cancer pédiatrique annoncé par la Société canadienne du cancer et la Fondation Cole







25 chercheurs - 7 projets de pointe - 6 centres de recherche - 1 but :

faire de Montréal le centre d'excellence au pays en recherche

sur la leucémie et le lymphome chez les enfants et les jeunes adultes

MONTRÉAL, le 8 mai 2018 /CNW Telbec/ - La Société canadienne du cancer (SCC) a annoncé ce matin que 3,8 M$ seront investis à Montréal dans le Programme de recherche Société canadienne du cancer/Fondation Cole pour financer la recherche sur la leucémie et le lymphome chez les enfants et les jeunes adultes. Le projet permettra de positionner Montréal et le Québec comme plaques tournantes de la recherche pour ces deux cancers qui représentent à eux deux plus de 40 % des cas de cancer pédiatrique diagnostiqués annuellement au pays.

Au total, sept projets de recherche novateurs seront financés d'ici 2021. Le programme appuiera les efforts de 25 chercheurs, dont 21 Montréalais associés à six établissements montréalais importants (les quatre autres chercheurs sont de Québec, Toronto et Vancouver).

« La Société canadienne du cancer est l'organisme communautaire qui investit le plus en recherche sur le cancer pédiatrique au pays. Elle a versé 1,5 M$ dans ce projet et la Fondation Cole a contribué à hauteur de 650 000 $. Les derniers 1,65 M$ du fonds de recherche proviennent de donateurs, bailleurs de fonds privés, organismes subventionnaires, hôpitaux et universités, a déclaré Suzanne Dubois, directrice générale de la SCC - Québec. Notre duo est devenu un trio très payant qui, comme au hockey, nous permettra de marquer un but - et pourquoi pas, de gagner la coupe! »

En 2015, la Fondation Cole a contacté la SCC pour qu'elles trouvent ensemble comment faire de Montréal le centre d'excellence au pays en recherche sur la leucémie et le lymphome chez les enfants et les jeunes adultes. Ce partenariat avait aussi pour but dès le départ attirer d'autres investisseurs afin d'amasser près du double de ce que la SCC et la Fondation Cole avaient prévu investir ensemble dans le projet.

Forces vives du secteur de la recherche sur le cancer pédiatrique à Montréal

Montréal se distingue par son grand nombre de chercheurs en hématologie et l'expertise dans ce domaine y est concentrée et reconnue. Toutefois, les centres de recherche des hôpitaux fonctionnent souvent en silo. En plus d'innover dans son mode de financement, le Programme de recherche Société canadienne du cancer/Fondation Cole a voulu briser les barrières et permettre une collaboration plus étroite entre les établissements dans le but de maximiser les ressources.

« Le Programme de recherche Société canadienne du cancer/Fondation Cole aura pour effet de mettre en valeur les forces vives d'ici en matière de recherche dans le domaine des cancers pédiatriques et servira de levier pour attirer davantage d'investissement en recherche à Montréal, a précisé pour sa part Barry Cole, directeur général et président du conseil de la Fondation Cole. La vision de la Fondation Cole est de faire de Montre?al le centre d'expertise canadien de la recherche sur la leucémie et le lymphome au pays. L'annonce de ce matin nous rapproche davantage de notre but et j'en suis très fier. »

Le Programme permettra une meilleure convergence entre les différents établissements dédiés à la recherche, la formation de nouvelles équipes de chercheurs et l'émergence de nouvelles idées. De plus, les sept projets subventionnés incluront aussi la participation de cliniciens (médecins traitants), une autre particularité du programme.

Noms des six établissements montréalais où les projets du Programme de recherche Société canadienne du cancer/Fondation Cole auront lieu :

Le Centre de recherche sur le cancer Goodman (CRCG)

Le CHU Sainte-Justine

L'Hôpital général juif

L'Hôpital Maisonneuve-Rosemont

L'Institut de recherche en immunologie et en cancérologie (IRIC)

L'Institut de recherches cliniques de Montréal (IRCM)

Noms des investisseurs du Programme Société canadienne du cancer/Fondation Cole

Chaire Maryse et William Brock

Fondation de la Famille Birks

Fondation CHU Sainte-Justine

Fondation Drummond

Fondation de la famille Morris et Rosalind Goodman

Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants

Fondation Henry et Berenice Kaufmann

Fondation David Laidley

Fondation Letko Brosseau-WCPD

Fondation Mirella et Lino Saputo

Fondation Molson

Fondation Familiale Trottier

Fondation R. Howard Webster

Fondation de la Famille Zeller

Fonds de recherche du Québec - Santé

Power Corporation

Université de Montréal

À propos de la Fondation Cole

La Fondation Cole offre des bourses de recherche de deux ans à des cliniciens ainsi qu'à des scientifiques de niveau doctoral et postdoctoral qui mènent des travaux sur la leucémie et d'autres maladies connexes chez les enfants et les jeunes adultes. Par l'intermédiaire de ses bourses de recherche, la Fondation Cole a accordé plus de 11 M$ aux chercheurs des hôpitaux et laboratoires du Grand Montréal. Feu John N. (Jack) Cole a créé la Fondation en 1980 pour soutenir la recherche effectuée à Montréal en hématologie-oncologie pédiatrique. L'homme d'affaires est à l'origine du Laboratoire Penny Cole de l'Hôpital de Montréal pour enfants et de la Chaire en hématologie-oncologie pédiatrique Jack Cole de l'Université McGill.

À propos de la Société canadienne du cancer

Chaque année, deux millions de Québécois se tournent vers la Société canadienne du cancer (SCC). Au Québec, les dons recueillis, notamment lors des 85 Relais pour la vie de la SCC permettent :

de prévenir plus de cancers et d'exiger des lois qui protègent la santé;

de financer davantage de projets de recherche;

de soutenir plus de personnes touchées par le cancer.

Visitez cancer.ca ou appelez-nous au 1 888 939-3333.

SOURCE Société canadienne du cancer (Division du Québec)

