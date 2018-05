L'AQINAC décerne le Prix de l'excellence entrepreneuriale 2018 à M. François Vachon, directeur général de la Meunerie de St-Frédéric inc.







SAINT-HYACINTHE, QC, le 8 mai 2018 /CNW Telbec/ - C'est le lundi 7 mai qu'a été dévoilé le lauréat de la 9e édition du Prix de l'excellence entrepreneuriale de l'Association québécoise des industries de nutrition animale et céréalière (AQINAC). Le directeur général de la Meunerie de St-Frédéric inc., M. François Vachon, s'est vu décerné le prix des mains du directeur régional du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ), M. Norman Houle, devant plus de 280 gestionnaires et entrepreneurs.

M. François Vachon; un homme d'affaires engagé

M. Vachon est actionnaire de la Meunerie de St-Frédéric inc., entreprise familiale, depuis 1982, alors qu'il est âgé de 21 ans. En compagnie de ses deux frères et deux soeurs, également actionnaires de l'entreprise depuis 36 ans, il expérimente au départ plusieurs postes différents tels que le transport, les opérations, la vente et les services-conseils, ce qui lui permet de développer une expertise complète.

Maintenant qu'il occupe le poste de directeur général, il s'assure que chaque secteur de l'entreprise soit performant et rentable. Il accorde une très grande importance à sa relation avec l'ensemble du personnel. Il aime accorder sa confiance à de jeunes employés et ainsi pouvoir les former selon les valeurs de l'entreprise.

Mettre en place une relève qui a à coeur la réussite de l'entreprise tout en respectant sa mission et ses valeurs est le principal défi sur lequel il s'est penché au cours des deux dernières années.

M. Vachon encourage la concertation des partenaires et le développement d'un esprit de filière pour assurer l'essor des secteurs agricole et agroalimentaire. La promotion de l'agriculture au Québec fait partie de son discours quotidien et il en est le fervent défenseur.

Bref, ses grandes habiletés de gestion et d'entrepreneur dirigé vers la relève, ainsi que son sens de l'implication, font de M. Vachon le 9e lauréat du Prix excellence entrepreneuriale AQINAC.

Lors de la remise du prix, effectuée par M. Norman Houle, directeur régional du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, M. Vachon a tenu à partager cette reconnaissance avec les autres actionnaires de l'entreprise et son épouse en spécifiant qu'un bon gestionnaire ne travaille jamais seul. Il a conclu ses remerciements en invitant les gestionnaires et entrepreneurs dans la salle à prendre le temps de bien planifier leur relève, car il s'agit d'un enjeu primordial. Il faut bien la choisir, prendre le temps de la préparer et par la suite, lui faire confiance.

« M. François Vachon possède assurément de grandes qualités de gestionnaire. Sa persévérance et sa grande polyvalence, tout comme sa vision d'entrepreneur axée sur des valeurs familiales, de loyauté et d'entraide, lui ont permis de contribuer au succès de cette entreprise familiale qui opère depuis plus de 50 années. » a mentionné M. Christian Breton, président du conseil de l'AQINAC.

Prix de l'excellence entrepreneuriale AQINAC

En créant le Prix de l'excellence entrepreneuriale, l'AQINAC a fait le choix de récompenser, parmi ses membres, des entrepreneurs et des gestionnaires qui se démarquent par leurs actions et dont les compétences sont reconnues dans leurs milieux. Par leurs actions, ces entrepreneurs encouragent la concertation entre les partenaires du secteur, ils appliquent des principes de « bon citoyen corporatif » et se distinguent par l'excellence de leurs parcours professionnels.

À PROPOS DE L'AQINAC

Fondée en 1963, l'AQINAC regroupe plus de 200 entreprises membres, principalement des fabricants d'alimentation animale et/ou des négociants en céréales. Elle a pour mission d'être le leader dans la défense et la promotion du secteur de la nutrition et de la production animale tout en contribuant au développement d'une industrie agroalimentaire moderne et durable.

SOURCE Association québécoise des industries de nutrition animale et céréalière (AQINAC)

Communiqué envoyé le 8 mai 2018 à 10:26 et diffusé par :