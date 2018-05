Safe-Guard Canada annonce un nouveau centre de formation à Montréal







L'établissement situé à St-Laurent, au Québec, permettra de servir les partenaires québécois et de soutenir les ventes et la formation

ATLANTA, 8 mai 2018 /CNW/ - Safe-Guard Canada est heureuse d'annoncer que son nouveau centre de formation, situé tout juste à l'extérieur de Montréal, permettra de mieux servir sa clientèle et ses concessionnaires du Québec. Ce nouvel établissement aidera Safe-Guard à élargir le soutien au développement et à la formation en matière de vente au détail que la société offre à sa gamme de clients, dont BMW Canada, Harley-Davidson Financial Services, Honda Financial Services, Mercedes-Benz Financial Services, Nissan Canada Extended Services, Inc., Porsche Financial Services et North American Automotive Group.

Safe-Guard offre un large éventail de formations et de perfectionnements professionnels sur le plan de la vente au détail, dont des certifications, des réunions et des ateliers régionaux, ainsi que des activités permettant de « former le formateur ». Le nouveau centre montréalais compte une salle de réunion accueillant le personnel de l'entreprise et les concessionnaires, une vaste salle réservée à des formations multilingues et des bureaux commerciaux aménagés comme un cabinet financier au sein d'un concessionnaire afin de simuler des situations réelles. Le programme de formation de Safe-Guard relativement à la finance et à l'assurance porte sur la connaissance des produits, les techniques de vente, les bases de la conformité, et l'expérience client. Les cours sont animés par le personnel chevronné de Safe-Guard affecté à la formation et aux ventes, et sont assortis d'une expérience réelle dans le monde des concessionnaires, de la finance et de l'assurance. Ces cours se sont avérés profitables pour le personnel travaillant dans les bureaux de finance, de service aux conducteurs et d'administration chez les concessionnaires.

« Nous sommes très heureux de l'ouverture de notre nouveau centre de formation à Montréal », souligne Scott Ashby, directeur général de Safe-Guard Canada. « Celui-ci nous permettra de mieux servir nos partenaires québécois en les formant à l'égard des plus récentes connaissances propres aux produits de finance et d'assurance, de leur montrer comment créer de la valeur pour les clients, et de leur présenter les normes de conformité qui les aideront à faire croître leur entreprise et à fidéliser leurs clients sur le long terme. »

Safe-Guard sert sa clientèle canadienne depuis 2001, son bureau principal se trouvant à Mississauga, en Ontario. Le nouveau centre de formation et de vente situé tout juste à l'extérieur de Montréal a ouvert ses portes le 1er avril 2018.

À propos de Safe-Guard Products Canada

Établie à Mississauga, en Ontario, Safe-Guard Canada, Ltd sert sa clientèle canadienne depuis 2001 et est le principal fournisseur de produits de protection automobile du milieu de la finance et de l'assurance destinés aux secteurs de l'automobile, du véhicule récréatif, du nautisme, ainsi que de la motocyclette et des sports motorisés. La société met au point, commercialise et administre des programmes de haute qualité et les conjugue à un service à la clientèle hors pair, des solutions technologiques sophistiquées, de même qu'un marketing et des ventes à l'avant-plan de l'industrie. Safe-Guard est un fier partenaire des plus grands détaillants et fabricants d'équipement d'origine (OEM) de partout au Canada. Pour obtenir plus d'information, veuillez visiter www.safe-guardproducts.com.

