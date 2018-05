Bilan routier 2017 dans le Centre-du-Québec - Moins de décès et de blessés graves, mais plus de blessés légers







QUÉBEC, le 8 mai 2018 /CNW Telbec/ - Le ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports (MTMDET), M. André Fortin, et la présidente et chef de la direction de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ), Mme Nathalie Tremblay, ont rendu public aujourd'hui le bilan routier du Québec pour l'année 2017.

Faits saillants du bilan routier 2017 dans le Centre-du-Québec

Il y a eu 23 décès, soit 1 de moins qu'en 2016. Cela représente une baisse de 4,2 % par rapport à l'année précédente et de 1,7 % par rapport à la moyenne des cinq dernières années.

La région dénombre 59 blessés graves en 2017, soit 5 de moins qu'en 2016. Il s'agit d'une amélioration de 7,8 % par rapport à 2016 et de 30,6 % par rapport à la moyenne des cinq dernières années.

de 30,6 % par rapport à la moyenne des cinq dernières années. Les blessés légers ont, quant à eux, connu une hausse de 4,0 % par rapport à 2016, leur nombre s'élevant à 1 420. C'est une détérioration de 9,7 % comparativement à la moyenne des cinq dernières années.

Concernant l'ensemble des victimes, ce sont 1 502 personnes qui ont subi des dommages corporels dans un accident de la route en 2017, soit 3,3 % de plus qu'en 2016. Ce nombre représente une augmentation de 7,1 % par rapport à la moyenne de 2012 à 2016.

Bilan national

Le nombre d'accidentés a diminué de 474 par rapport à l'année dernière. Sur une moyenne de cinq ans, la tendance du bilan routier est toujours à l'amélioration. Toutefois, 2017 a été une année plus difficile en ce qui a trait aux nombres de décès et de blessés graves. En effet, 13 décès de plus ont été enregistrés, alors que le nombre de blessés graves a augmenté de 28.

Modernisation du Code de la sécurité routière

Les nouvelles mesures du Code de la sécurité routière, adoptées le 18 avril dernier, permettront d'améliorer le bilan routier des prochaines années.

Ces modifications favoriseront les déplacements harmonieux sur nos routes et assureront une meilleure sécurité pour tous les usagers. Ainsi, ces mesures permettront notamment :

une plus grande protection des usagers vulnérables;



un meilleur accompagnement des nouveaux conducteurs;



des sanctions plus sévères pour la conduite avec les facultés affaiblies et les distractions au volant.

Citations

« Les nombreuses mesures mises de l'avant dans le nouveau Code de la sécurité routière ainsi que dans la Politique de mobilité durable viendront soutenir les efforts d'amélioration du bilan routier québécois. C'est en mettant en place une législation moderne, en innovant en stratégies de prévention et en travaillant en étroite collaboration avec les différents partenaires en sécurité routière que nous pourrons rendre nos routes plus sécuritaires. »

André Fortin, ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports

« Dès 2018, la Société mettra en place des actions pour développer une connaissance plus fine des différentes réalités et être ainsi en mesure d'intervenir de façon plus ciblée. De ce fait, la Table québécoise sur la sécurité routière sera renouvelée par la mise en place de groupes de travail qui se pencheront sur des enjeux de sécurité routière. Les deux premiers porteront sur les piétons et les motocyclistes. »

Nathalie Tremblay, présidente et chef de la direction de la Société de l'assurance automobile du Québec

Faits saillants des résultats financiers de l'année 2017

Le régime d'assurance automobile a enregistré un surplus de 566 millions de dollars.

Le taux de capitalisation s'élève à 138 %.

Le taux de financement s'élève à 98 %.

Liens connexes :

Bilan routier 2017

Nouvelles mesures du Code de la sécurité routière

SOURCE Cabinet du ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports

Communiqué envoyé le 8 mai 2018 à 10:19 et diffusé par :