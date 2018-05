Important Symposium sur la valorisation en intelligence artificielle et en sciences des données







MONTRÉAL, le 8 mai 2018 /CNW Telbec/ - La société de valorisation Univalor organise, en collaboration avec ses partenaires, un Symposium sur la valorisation en intelligence artificielle et en sciences des données (www.licensing.ai). Près de 500 participants sont attendus à cet événement d'envergure qui réunira des experts et des intervenants canadiens et américains spécialisés dans le domaine. Parmi les questions discutées :

Comment permettre aux PME québécoises de bénéficier concrètement des retombées des investissements publics faits dans les universités en intelligence artificielle et en sciences des données ?

Comment pourra-t-on créer de la valeur et consolider un écosystème d'envergure dans ces secteurs ?

Quel est l'impact des stratégies de gestion de la propriété intellectuelle universitaire dans les PME ?

« Pour créer un écosystème efficace et durable, il est important que tous les acteurs aient l'occasion d'échanger sur les meilleures stratégies afin de s'inspirer de ce qui se fait de mieux dans le monde. Montréal est reconnue comme un joueur important en intelligence artificielle et en sciences des données. Pour garder notre avantage concurrentiel, il faut bien comprendre les enjeux liés aux stratégies existantes comme l'open source, les licences, les brevets, le droit d'auteur, le secret industriel et travailler ensemble à mieux valoriser les innovations au bénéfice des entreprises locales », a indiqué le président-directeur général d'Univalor, Jacques Simoneau.

Univalor a tenu un évènement semblable l'an dernier qui a connu un grand succès et a permis un meilleur maillage entre les projets potentiels et ceux qui sont intéressés à les financer.

Parmi les conférenciers les plus attendus, notons des spécialistes de Google, du Massachusetts Institute of Technology (MIT), de l'University of California San Diego, de l'Université de Toronto, du TEC Edmonton, d'Element AI et des bureaux d'avocats d'affaires BCF et ROBIC.

La tenue de ce symposium est rendue possible grâce à la contribution de nos conférenciers et de nombreux partenaires. Univalor tient à remercier HEC Montréal, IVADO, Polytechnique Montréal, Techno Montréal, Université de Montréal, Espace CDPQ, CRSNG-NSERC, Finalta Capital, Element AI, eValorix, Fasken, Fonds de solidarité FTQ, Gowling WLG, Langlois avocats, MITACS, Norton Rose Fulbright.

DATE : 17 mai 2018 8h00

LIEU : Hôtel Fairmont Reine Élizabeth

À propos d'Univalor

Univalor est une société de valorisation de la recherche universitaire. Depuis 2001, elle s'emploie à commercialiser les découvertes scientifiques et les innovations technologiques issues des travaux de quelque 2 600 chercheurs de l'Université de Montréal et de ses centres de santé affiliés, de Polytechnique Montréal et de HEC Montréal. Cette mission est possible grâce au support du ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation. En créant des liens entre l'université et le monde des affaires, Univalor contribue à rendre les entreprises plus compétitives, à générer des revenus pour la recherche, et, surtout, à enrichir la société. www.univalor.ca

