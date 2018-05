L'ACFC annonce la mise sur pied d'un groupe de travail sur la littératie financière des Autochtones







OTTAWA, le 8 mai 2018 /CNW/ - La chef de la littératie financière du Canada, Jane Rooney, et le Comité directeur national sur la littératie financière ont annoncé aujourd'hui la mise sur pied d'un nouveau groupe de travail afin d'aider à répondre aux besoins en matière de littératie financière des Autochtones, y compris des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Le groupe de travail sera coprésidé par Jane Rooney et Simon Brascoupé de AFOA Canada (anciennement nommé «?Aboriginal Financial Officers Association of Canada?») et rendra compte au Comité directeur national.

Selon les recherches menées par AFOA Canada sur les peuples autochtones vivant dans une réserve et les résultats de l'Enquête canadienne sur les capacités financières, qui comprennent ceux des personnes qui s'identifient comme Autochtones vivant hors réserve, les Autochtones sont confrontés à des obstacles particuliers lorsqu'il s'agit d'atteindre le bien-être financier. Ces obstacles doivent être pris en compte lors de la conception, de l'exécution et de l'évaluation des interventions en littératie financière.

Le groupe de travail a pour mandat de communiquer des renseignements, de participer à l'élaboration de nouveaux programmes et de nouvelles initiatives, et de définir les priorités en matière de recherche. Il entreprendra également des initiatives en matière de littératie financière qui seront axées sur ces communautés et qui auront été créées pour les Autochtones et avec eux.

Les membres du groupe de travail sur la littératie financière des Autochtones sont :

Simon Brascoupé, vice-président, Éducation et Formation, AFOA Canada

Marcie Chase, directrice des Finances, Association nationale des centres d'amitié

Gilbert Dion, gestionnaire, Services de développement des entreprises, SEED Winnipeg

Lynne Groulx, directrice générale, Association des femmes autochtones du Canada

Darren Hill, président et chef de la direction, Jeunes Entreprises Saskatchewan

Carlana Lindeman, directrice du programme d'études, Initiative de la Famille Martin

Natasha McKenna, agente de programme, Prospérité Canada

Mack Rogers, directeur exécutif, ABC Life Literacy

Tayla Rotem, directrice des programmes, ÉducAVENIR

Kelly Stone, présidente et chef de la direction, Association canadienne des programmes de ressources pour la famille

Doretta Thompson, directrice, Responsabilité sociale de l'entreprise, Comptables professionnels agréés du Canada

Brent Tookenay, directeur général, Seven Generations Education Institute

Paulette Tremblay, directrice générale, Assemblée des Premières Nations

Suzanne Trottier, directrice du développement des capacités et des interventions, Conseil de gestion financière des Premières Nations

Faits en bref

Le groupe de travail sur la littératie financière des Autochtones est notamment composé de représentants des Premières Nations ainsi que des nations inuites et métisses.

Parmi les priorités du groupe de travail, citons :

1. communiquer des renseignements



2. collaborer à l'élaboration et à la mise à l'essai de programmes et d'initiatives



3. définir les priorités en matière de recherche

Les membres siégeront pendant deux ans.

Le groupe de travail se réunira trois fois par année.

Le groupe de travail rendra compte au Comité directeur national sur la littératie, qui aide l'ACFC à mettre en oeuvre la Stratégie nationale pour la littératie financière -- Compte sur moi, Canada .

Citation

«?Il est important que tous les Canadiens possèdent les connaissances, les compétences et la confiance nécessaires pour s'y retrouver dans un marché financier qui évolue rapidement. Je m'attends à ce que qu'une collaboration et des partenariats solides se forment alors que le groupe de travail s'efforcera de jeter les assises qui permettront d'améliorer le bien-être financier des Autochtones.?»

Lucie Tedesco,

Commissaire, Agence de la consommation en matière financière du Canada

« Je suis contente de commencer à collaborer avec le groupe de travail et à tirer des leçons de l'expérience et des observations de ses membres. Je me réjouis de pouvoir travailler avec eux à l'élaboration et à la mise en oeuvre d'initiatives visant à améliorer le bien-être financier des Autochtones d'un bout à l'autre du Canada.?»

Jane Rooney,

Chef du développement de la littératie financière, Agence de la consommation en matière financière du Canada

Liens connexes

