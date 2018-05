Engagement sans précédent de la communauté d'affaires envers le décrochage électoral







MONTRÉAL, le 8 mai 2018 /CNW Telbec/ - L'Institut du Nouveau Monde (INM) s'allie à BMO pour contrer le déclin de la participation électorale des jeunes en vue des élections générales provinciales 2018. Alors qu'une tendance à la baisse de la participation électorale s'observe dans plusieurs pays industrialisés, certaines analyses confirment que la principale cause de la diminution du taux de participation général aux élections est la diminution du taux de participation des nouveaux électeurs, qui votent pour la première fois. Pour en savoir plus, consultez notre rapport d'étude inédit sur la participation électorale des millénariaux.

Pour renverser la vapeur, l'INM et BMO proposent de former un groupe d'action composé d'organisations du milieu des affaires afin de mettre en place une vaste campagne de promotion du vote auprès des jeunes. L'objectif : augmenter leur participation électorale pour renforcer la démocratie.

« Le leadership de BMO auprès de la communauté d'affaires nous permettra de mettre en branle une intervention originale et efficace afin de contrer le phénomène du déclin de la participation électorale des jeunes au Québec, qui s'observe depuis le début des années 1980. », explique Julie Caron-Malenfant, directrice générale de l'INM.

« L'augmentation du taux de participation électorale aura un impact positif. Nous croyons que la confiance des citoyens envers les institutions permet une stabilité politique qui assure un climat d'investissement favorable. Il est temps d'agir. », renchérit Claude Gagnon, président, opérations, de BMO Groupe financier pour le Québec.

L'INM et BMO proposent donc une stratégie à plusieurs volets pour agir sur le vote des jeunes. Le premier volet de cette campagne consiste en :

Un sondage populationnel auprès des millénariaux du Québec sur le vote et la politique Une campagne de sensibilisation des jeunes avec des influenceurs Des ateliers en entreprise pour les jeunes travailleurs québécois

À moyen terme, le groupe d'action rendra public un rapport sur les meilleures initiatives déployées en occident pour agir sur la participation électorale des jeunes, et il contribuera au déploiement à plus grande échelle du programme d'éducation CiviQc de l'INM dans les écoles primaires et secondaires et à la préparation, annuellement, d'un grand dossier sur la participation électorale des jeunes dans la publication L'état du Québec, tirée à plus de 3000 exemplaires.

À propos de l'INM

L'INM est une organisation indépendante et non partisane qui a pour ambition d'accroître la participation des citoyens à la vie démocratique. L'action de l'INM a pour effet d'encourager la participation citoyenne et de contribuer au développement des compétences civiques, au renforcement du lien social et à la valorisation des institutions démocratiques. L'équipe de l'INM est animée par la conviction que la participation citoyenne renforce la démocratie.

À propos de BMO Groupe financier

Depuis 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés -- la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif totalisant 728 milliards de dollars au 31 janvier 2018 et d'une équipe d'employés polyvalents et très motivés, BMO offre à plus de douze millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires. Les activités de BMO Groupe financier sont réparties entre trois groupes d'exploitation : les Services bancaires Particuliers et entreprises, la Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

