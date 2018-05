DJI et Microsoft établissent un partenariat pour offrir une technologie avancée de drone aux entreprises







De nouveaux outils de développement pour Windows et les services Azure IoT Edge offriront des capacités en matière d'intelligence artificielle et d'apprentissage machine en temps réel pour les drones.

REDMOND, Washington, 8 mai 2018 /CNW/ - DJI, chef de file mondial en drones civils et en technologie d'imagerie aérienne, et la société Microsoft, ont annoncé un partenariat stratégique visant à intégrer des capacités d'intelligence artificielle (IA) avancée et d'apprentissage machine aux drones de DJI, et ce, dans le but d'aider les entreprises à exploiter tout le potentiel qu'offre la technologie des drones commerciaux et de l'infonuagique.

Dans le cadre de ce partenariat, DJI lance une trousse de développement logiciel pour Windows qui permettra à la plus grande communauté de développeurs en entreprise au monde de tirer profit de la technologie des drones commerciaux. À l'aide d'applications conçues pour les ordinateurs fonctionnant sur Windows 10, les drones de DJI peuvent être personnalisés et contrôlés pour accomplir un vaste éventail de tâches industrielles; et grâce au contrôle en vol complet et à des capacités de transfert de données en temps réel, la technologie des drones est accessible aux 700 millions d'utilisateurs de Windows 10 partout dans le monde.

DJI a également choisi Microsoft Azure comme partenaire de choix pour ses besoins infonuagiques; ainsi, l'entreprise peut tirer profit de l'IA à la fine pointe de la technologie et des capacités d'apprentissage machine qu'offre Azure pour transformer de vastes quantités d'images aériennes et de données vidéo en information exploitable pour des milliers d'entreprises aux quatre coins du monde.

« Alors que les ordinateurs sont de plus en plus omniprésents, le calcul en périphérie de réseau est en train de devenir la prochaine frontière technologique », affirme Scott Guthrie, vice?président exécutif, Cloud and Enterprise Group, Microsoft. « DJI est le chef de file de la technologie des drones commerciaux, et Microsoft Azure est la plate?forme infonuagique de prédilection des entreprises. Ensemble, nous pouvons proposer aux utilisateurs d'appareils à la fine pointe des capacités Azure IoT et infonuagiques intelligentes inégalées, ce qui permet de changer la donne pour de nombreuses industries telles que celles de l'agriculture, de la sécurité publique, de la construction et plus encore. »

La nouvelle trousse de développement logiciel de DJI pour Windows permet aux développeurs de concevoir des applications fonctionnant sous Windows capables de contrôler à distance des drones de DJI en offrant notamment des fonctionnalités comme le vol autonome et la transmission de données en continu en temps réel. La trousse de développement logiciel permettra également à la communauté de développeurs Windows d'intégrer et de contrôler des données utiles provenant de tiers notamment des capteurs multispectraux et des composants robotiques (par exemple des actionneurs sur mesure), multipliant ainsi de manière exponentielle les façons d'utiliser les drones dans une entreprise.

« DJI est enthousiaste à l'idée de former ce partenariat unique avec Microsoft pour mettre les plates?formes aériennes DJI au service de l'écosystème des développeurs de Microsoft », a déclaré Roger Luo, président de DJI. « Grâce à notre nouvelle trousse de développement logiciel, les développeurs de Windows pourront bientôt utiliser des drones, l'intelligence artificielle et les technologies d'apprentissage machine pour créer des robots volants intelligents qui permettront aux entreprises d'économiser du temps et de l'argent, en plus de les aider à faire de la technologie des drones un pilier sur leur lieu de travail ».

En plus d'élaborer la trousse de développement logiciel pour Windows, Microsoft et DJI collaborent pour développer des solutions de drones commerciaux utilisant Azure IoT Edge et l'IA destinées aux clients dans des segments verticaux clés comme l'agriculture, la construction et la sécurité publique. Les développeurs Windows pourront utiliser les drones DJI de concert avec les nombreux outils infonuagiques et IoT d'Azure pour Windows afin de concevoir des solutions d'IA qui sont formées dans le nuage et déployées dans les drones sur le terrain en temps réel, permettant ainsi aux entreprises de tirer rapidement parti des apprentissages à un site particulier pour les appliquer immédiatement à l'ensemble de l'organisation.

DJI et Microsoft travaillent déjà ensemble pour faire progresser la technologie aux fins de l'agriculture de précision avec la solution FarmBeats de Microsoft, qui agrège et analyse les données obtenues à l'aide des capteurs aériens et terrestres à l'aide de modèles d'IA fonctionnant sur Azure IoT Edge. Avec les drones de DJI, la solution FarmBeats de Microsoft peut tirer parti des capteurs avancés pour détecter la chaleur, la lumière, l'humidité et plus encore pour fournir des renseignements visuels uniques sur les cultures, les animaux et le sol de la ferme. FarmBeats de Microsoft intègre le logiciel PC Ground Station Pro de DJI et son algorithme de cartographie pour créer en temps réel des cartes thermiques sur Azure IoT Edge; celles-ci permettent aux agriculteurs de relever rapidement tout stress ou toute maladie touchant les cultures ainsi que toute infestation parasitaire ou tout autre problème pouvant réduire le rendement.

Avec ce partenariat, DJI aura accès au programme Azure IP Advantage, qui protège les acteurs de l'industrie contre les risques liés à la propriété intellectuelle dans le nuage. Pour Microsoft, le partenariat est un exemple du rôle important que la propriété intellectuelle joue dans la mise en place d'un écosystème technologique sain et dynamique et s'appuie sur des partenariats existants dans des secteurs émergents comme les voitures connectées et les dispositifs portables personnels.

Disponibilité

La trousse de développement de logiciel de DJI pour Windows est offerte en version bêta aux participants de la conférence Microsoft Build qui se tiendra aujourd'hui, et elle sera mise en marché à l'automne 2018. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la trousse de développement logiciel pour Windows et la suite complète de solutions pour développeur de DJI, visitez le site : developer.dji.com.

À propos de DJI

L'entreprise DJI, chef de file mondial en drones civils et en technologie d'imagerie aérienne, a été fondée et est dirigée par des passionnés d'hélicoptères télécommandés et des experts en technologie de contrôle de vol et de stabilisation de caméra. L'entreprise se consacre à rendre l'équipement et les plates?formes de photographie et de cinéma aériens plus accessibles, fiables et faciles à utiliser pour les créateurs et les innovateurs du monde entier. DJI mène des activités en Amérique, en Europe ainsi qu'en Asie, et ses solutions et produits révolutionnaires ont été choisis par des clients dans plus de 100 pays pour diverses applications dans les domaines comme le cinéma, la construction, l'inspection, les services d'urgence, l'agriculture et la conservation.

À propos de Microsoft

Microsoft (Nasdaq « MSFT » @microsoft) permet la transformation numérique à l'ère de l'infonuagique et du calcul en périphérie de réseau. Sa mission est d'offrir de plus grandes possibilités à chaque personne et à chaque organisation sur la planète.

