L'ICM récompense l'excellence







Les professionnels des mines seront honorés lors du gala de remise de prix 2018 du Congrès de l'ICM.

VANCOUVER, le 8 mai 2018 /CNW Telbec/ - Chaque année, il s'agit d'une soirée fort attendue au sein de la communauté minière - le gala annuel de remise de prix de l'Institut canadien des mines, de la métallurgie et du pétrole (ICM). Commandité par Caterpillar et ses fournisseurs canadiens, le gala de remise de prix de l'ICM récompense les contributions exceptionnelles d'individus et d'organismes à l'industrie des mines et des minéraux. Le Congrès de l'ICM 2018 a lieu au Convention Centre de Vancouver, du 6 au 9 mai, et le gala de remise de prix a eu lieu le lundi 7 mai.

Félicitations aux gagnants de cette année!

Prix A.O. Dufresne : Alain Blackburn

Prix jeunes leaders Canadiens du secteur minier ICM-Bedford : Amélie Rouleau, Bora Ugurgel, Gaeleen MacPherson, Mohammed Babaei, Nancy Komperdo

Éminents conférenciers de l'ICM: Arnfinn Prugger, D. Chad LePoudre, Glenn Lyle, Dominic Fragomeni, Siri Camille Genik, Mary Wells, Marilyn Spink

Médaille ICM pour services remarquables : Malcolm J. Scoble

Prix Confrérie de l'ICM : Daolun Chen, Norman B. Keevil, James Edward Beswick, Francis P. Yungwirth, Gregory Richards, Paul Blatter, Robert J. Carey, Roussos Dimitrakopoulos

Prix pour la diversité et l'inclusion : Nancy Komperdo

Prix pour la sécurité des chantiers dans le domaine des mines et du minerai de Hatch-ICM : Bethune Mine - Legacy Project

Prix John T. Ryan : Rambler Metals and Mining Canada Ltd., Mosaic Potash Esterhazy Limited, K1 Mine; Westmoreland Coal Co., Genesee Mine; New Gold Inc., New Afton Mine; Cameco Corporation, Cigar Lake; Sudbury INO a Glencore Company, Nickel Rim South Mine; Goldcorp, Eleonore Mine; Mosaic Potash Esterhazy Limited, K2 & Brine Inflow; DeBeers Canada, Victor Mine

Prix Mel W. Bartley : Section de Saskatoon de l'ICM

Prix pour des accomplissements remarquables en génie minier : William T. Schweng

Médaille pour le leadership dans la sécurité minière : James Thomas (Jim) Joy

Plaque remise au président sortant : Kenneth G. Thomas

Prix d'économie des minéraux Robert Elver : Simon W. Houlding

Prix d'excellence Selwyn Blaylock pour l'exploitation minière canadienne : Peter N. Calder

Prix d'excellence VDMD en engagement communautaire : IAMGOLD, récupération de ferraille afin d'appuyer les initiatives locales de Peanut Butter Example

Prix d'excellence VDMD en excellence environnementale : Vale Canada - programme de biodiversité de Sudbury

Médaille Vale pour des contributions méritoires à l'exploitation minière : Ronald R. Nolan

Vous pouvez en apprendre davantage sur les prix de l'ICM et connaître les lauréats des années précédentes.

L'ICM

L'ICM est la principale association professionnelle de l'industrie des mines et des minéraux. Il compte des membres au Canada et dans le monde. L'ICM oeuvre à l'avancement des connaissances ainsi qu'à la promotion du réseautage, de l'innovation et des pratiques durables pour l'industrie minière.

