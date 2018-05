Weatherford et Valiant forment une alliance pour la commercialisation conjointe de pompes électriques immersibles (PEI)







La PEI Weatherford, alimentée par Valiant, maximise la production pour toute une série d'applications de flux

BAAR, Suisse, 8 mai 2018 /PRNewswire/ -- Weatherford International plc (NYSE : WFT) a annoncé la signature d'un protocole d'accord avec Valiant Artificial Lift Solutions concernant la commercialisation, la vente et l'entretien en commun de pompes électriques immersibles (PEI).

Ce protocole d'accord permettra d'accélérer la commercialisation des PEI Weatherford, alimentées par Valiant. Optimisées pour toute une série d'applications de flux, ces pompes sont conçues pour une productivité durable, fiable et efficiente dans des environnements de fond de puits rudes, abrasifs, corrosifs et sinon difficiles.

Le protocole d'accord crée des perspectives d'expansion de marché pour les deux sociétés. Pour Weatherford, l'ajout des PEI renforce son portefeuille de produits et services pour toutes les formes d'ascension artificielle, et il consolidera son leadership mondial dans les systèmes de production. Pour Valiant Artificial Lift Solutions, l'alliance renforcera sensiblement sa portée mondiale.

Les deux sociétés conserveront leurs marchés actuels respectifs. Le protocole d'accord précise les marchés cibles pour Weatherford ainsi que les marchés conjoints dans lesquels les deux sociétés exploiteront ensemble leurs débouchés commerciaux.

« Valiant combine de façon impressionnante savoir-faire technique et excellence du service », explique Kyle Chapman, président de la production chez Weatherford. « Cette alliance correspond parfaitement à notre stratégie qui consiste à prendre des parts sur les grands marchés, et elle consolide notre leadership mondial pour des solutions de production de vie de puits. »

« Ce projet est une occasion magnifique d'élargir nos services à la communauté mondiale de la production », ajoute Gareth Ford, fondateur et président-directeur général de Valiant Artificial Lift Solutions. « Nous nous réjouissons des résultats de cette collaboration, et nous pensons qu'elle permettra d'accroître la valeur pour les actionnaires de Valiant, Weatherford et de leurs clients en général. »

À propos de Weatherford

Weatherford est l'une des plus importantes multinationales dans le domaine des services de champs pétrolifères, proposant des solutions, technologies et services innovants, à l'industrie du pétrole et du gaz. La Société exerce ses activités dans plus de 90 pays, et possède un réseau d'environ 780 sites, comprenant des installations de fabrication, de services, de recherche et de développement, ainsi que de formation. Elle emploie environ 28 700 personnes. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.weatherford.com, et rejoignez Weatherford sur LinkedIn, Facebook, Twitter et YouTube.

À propos de Valiant

Valiant est un fournisseur indépendant mondial de solutions d'ascension artificielle. Elle offre des capacités de cycle de vie complet permettant de maximiser le recouvrement d'avoirs. Bénéficiant d'un savoir-faire à la pointe du secteur, son portefeuille de produits renferme des solutions innovantes permettant d'accroître et de maintenir une production fiable dans les conditions les plus difficiles. Valiant a son siège international à Oklahoma City, dans l'Oklahoma. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.valiant-als.com, et rejoignez notre équipe sur LinkedIn et Facebook.

