Le gouvernement du Canada offre de la formation professionnelle et des occasions d'emploi pour les jeunes Canadiens à LaSalle-Émard-Verdun

Bâtir une classe moyenne solide, c'est donner aux jeunes Canadiens les outils dont ils ont besoin pour décrocher et conserver un bon emploi.

MONTRÉAL, le 8 mai 2018 /CNW/ - Aujourd'hui, le député fédéral de Lasalle-Émard-Verdun, David Lametti, au nom de la ministre de l'Emploi du Développement de la main-d'oeuvre et du Travail, l'honorable Patty Hajdu, a annoncé l'octroi d'un financement qui aidera les jeunes Canadiens à acquérir des compétences et de l'expérience pratique.

Le gouvernement du Canada versera 552,743$ au Centre social d'aide aux immigrants (CSAI) pour le projet « Jeunes réfugiés syriens: futurs employés » dans le cadre du programme Connexion compétences. Le CSAI offrira un programme de cinq semaines de formation professionnelle intensive et de participation à des événements de recrutement à 10 participants. Ce projet permettra également aux participants d'acquérir une expérience de travail auprès d'employeurs du secteur privé et d'organismes sans but lucratif de la communauté de LaSalle-Émard-Verdun dans des domaines comme l'informatique, la technologie et le service à la clientèle.

Connexion compétences appuie des projets qui aident les jeunes qui doivent surmonter plus d'obstacles à l'emploi que d'autres à acquérir les compétences d'employabilité de base et une expérience de travail précieuse, ce qui les aidera par la suite à faire une transition réussie vers le marché du travail ou les bancs d'école. Les jeunes ciblés pourraient être des jeunes n'ayant pas terminé leurs études secondaires, des parents célibataires, des Autochtones, des personnes handicapées, des nouveaux arrivants ou des jeunes vivant dans des régions rurales ou éloignées.

« Nous savons que nos collectivités sont plus saines et plus fortes lorsque tout le monde y participe pleinement. Soutenir les jeunes dans leur transition vers le marché du travail et leur donner la formation dont ils ont besoin pour réussir est la clé pour faire croître notre économie et renforcer notre classe moyenne. »

- L'honorable Patty Hajdu, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et du Travail

« Je suis fier que le programme Connexion compétences aide à créer des possibilités d'emplois pour les jeunes nouveaux arrivants de LaSalle-Émard-Verdun. Aider nos jeunes à surmonter les obstacles à l'emploi est essentiel à la prospérité future du Canada. »

- David Lametti, député de LaSalle-Émard-Verdun

La prospérité future du Canada dépend de la capacité des jeunes de poursuivre des études et d'acquérir de l'expérience professionnelle afin de réussir. Chaque année, le gouvernement investit plus de 330 millions de dollars dans la Stratégie emploi jeunesse afin d'aider les jeunes à acquérir les compétences et l'expérience de travail dont ils ont besoin pour décrocher et conserver un bon emploi.

Grâce au budget de 2018, le gouvernement prévoit 448,5 millions de dollars supplémentaires sur cinq ans, à compter de 2018-2019, à la Stratégie emploi jeunesse. Cet investissement appuiera l'augmentation continue du nombre de placements professionnels financés par le programme Emplois d'été Canada en 2019-2020.

en 2019-2020. Le budget de 2017 accordait un montant supplémentaire de 395,5 millions de dollars sur trois ans. Avec les mesures du budget de 2016, ces investissements vont :

aider plus de 33 000 jeunes en situation vulnérable à acquérir les compétences dont ils ont besoin pour trouver du travail ou reprendre leurs études;



créer 15 000 nouveaux emplois verts pour les jeunes Canadiens;



offrir plus de 1 600 nouvelles occasions d'emplois pour les jeunes dans le secteur du patrimoine.

