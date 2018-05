Crayola lance la journée « Merci aux éducateurs » et demande aux Canadiens et Canadiennes de dire un million de fois merci aux enseignantes et enseignants







À compter du 8 mai, Crayola se rendra dans les écoles du pays pour remercier les enseignants et inviter les Canadiens et Canadienne à joindre leur voix pour les remercier.

LINDSAY, ON, le 8 mai 2018 /CNW/ - Juste à temps pour le 115e anniversaire de Crayola, la société souhaite rendre hommage à ses premiers jours, en honorant les enseignantes et enseignants d'une manière toute spéciale. Aujourd'hui, Crayola lance la journée « Merci aux éducateurs », une initiative en hommage aux enseignants et enseignantes de tout le pays pour les remercier de leur engagement envers les élèves, l'apprentissage et la créativité. L'initiative débute par un appel à l'action aux Canadiens et Canadiennes, les invitant à envoyer des messages de remerciement aux enseignants et enseignantes qui racontent comment ces éducateurs les ont inspirés et influencés, sur les médias sociaux avec le hashtag #CrayolaThanks, et sur le site Crayola.ca/ThankATeacher.

Pour donner le coup d'envoi à sa mission visant à générer un million de messages de remerciement à travers le Canada et les États-Unis, le personnel de Crayola Canada visitera 35 écoles d'un océan à l'autre et livrera en main propre les paniers-cadeaux Crayola pour exprimer leur appréciation. Chaque panier-cadeau contient une valeur de plus de 250 $ en fournitures Crayola et une carte-cadeau pour aider à rembourser ce que les enseignantes et enseignants dépensent en fournitures de leur propre poche.

« Les éducateurs font partie intégrante du patrimoine de Crayola depuis le début des années 1900, et nous ne pouvons imaginer une meilleure façon de célébrer le 115e anniversaire de Crayola qu'en rendant hommage à notre héritage et en honorant les enseignantes et enseignants pour tous leurs efforts. » déclare Margot Somerville, directrice, marketing des produits et communications, Crayola Canada. « Chez Crayola, nous admirons le dévouement passionné des enseignantes et enseignants de notre nation pour aider les jeunes esprits à grandir et libérer le pouvoir de la créativité. Aujourd'hui et chaque jour, nous félicitons et nous célébrons les enseignantes et enseignants et nous invitons les Canadiens et Canadiennes à se joindre à nous pour leur dire merci. »

Pour encourager la participation et aider à atteindre l'objectif d'un million de mercis, Crayola annonce également un concours d'été invitant les enfants à soumettre des cartes de remerciement faites à la main pour les enseignantes et enseignants et ainsi courir la chance de gagner des prix pour leur enseignante ou enseignant, leur école et leur famille, du 14 juillet au 7 septembre 2018. Un grand prix sera attribué à une soumission gagnante, y compris :

10 000 $ pour redécorer la salle de classe pour l'enseignant(e).

Un an de produits Crayola pour l'école.

Bourse d'études de 1 000 $ pour l'étudiant

Une carte-cadeau de 1 000 $ pour l'enseignant(e) et une pour l'école.

En plus du grand prix, Crayola remettra à huit participants et à leur enseignante ou enseignant des cartes-cadeaux d'une valeur de 250 $ dans le cadre d'un tirage au sort hebdomadaire. Pour plus d'information sur la journée « Merci aux éducateurs », visitez Crayola.ca/ThankATeacher. Pour vous joindre à la conversation et envoyer un des millions de merci aux enseignantes et enseignants, joignez votre voix aux médias sociaux avec le hashtag #CrayolaThanks.

En 1903, la société Binney & Smith crée la première boîte de crayons de cire et Alice Binney, institutrice et épouse d'Edwin Binney, baptise les nouveaux crayons « Crayola ». Depuis, Crayola aide les éducateurs à former des enfants éveillés et créatifs grâce à une gamme colorée de programmes d'études et de ressources disponibles sur le site CrayolaTeachers.ca pour inspirer les arts dans la salle de classe.

