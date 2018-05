L'Université TÉLUQ à l'Acfas 2018 : droit de la concurrence et prévention du décrochage enseignant







QUÉBEC, le 8 mai 2018 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui, deux professeurs de l'Université TÉLUQ contribueront à l'avancement de la science à la 86e édition du Congrès de l'Association francophone pour le savoir (Acfas) qui se tient à l'Université du Québec à Chicoutimi.

Le professeur Benjamin Lehaire, de l'École des sciences de l'administration, participe à la session de communication Théorie et pratique du droit. Il abordera Le droit à l'épreuve des innovations numériques : l'exemple de l'affaire Google. Ainsi, il mettra en lumière les difficultés rencontrées par le droit de la concurrence dans l'encadrement des innovations. Le droit de la concurrence doit en effet préserver les parts de marché acquises au mérite par l'innovation et lutter contre les abus de position dominante des géants du numérique afin de préserver la capacité d'innovation des petites entreprises. L'entreprise Google servira notamment de référence.

Cette présentation aura lieu à 10 h 40 au local P1-7120.



Le professeur Jean-Pierre Pelletier, du Département Éducation, participe quant à lui à la session Développement professionnel et didactique : pratiques gagnantes. Sa communication s'intitule : « Contrer les difficultés de gestion de classe et prévenir le décrochage enseignant par le développement du savoir-improviser ». Il présentera les résultats d'une recherche qui visait à produire un scénario pédagogique de formation composé d'exercices d'improvisation pour développer des habiletés de gestions de classe. Cette recherche s'inscrit également dans un but de prévention du décrochage enseignant.

La présentation aura lieu à 13 h 40 au local P1-7120.

