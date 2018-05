Population Connection annonce les gagnants du concours international de vidéos d'élèves de l'enseignement secondaire « World of 7 Billion »







WASHINGTON, 8 mai 2018 /PRNewswire/ -- Dix-huit gagnants ont remporté les premières places de l'édition de cette année du concours de vidéos « World of 7 Billion » sponsorisé par Population Connection. Plus de 5000 élèves de la sixième à la terminale issus de 50 différents pays et 44 états et territoires des États-Unis ont participé au concours. Les vidéos ont exploré la croissance de la population en relation avec l'un des trois défis suivants : nourrir 10 milliards d'êtres humains, prévenir la pollution et faire progresser la condition des filles et des femmes.

Les trois gagnants du premier prix lycéen ont reçu chacun 1000 dollars, tandis que les trois gagnants du deuxième prix ont reçu chacun 500 dollars. Six mentions honorables ont été décernées à des lycéens qui ont reçu chacun 250 dollars. Les collégiens classés à la première et la deuxième place ont reçu respectivement 500 dollars et 250 dollars. Les gagnants provenaient des États-Unis, du Canada, de la Belgique et de la Slovénie.

En plus d'éduquer le public sur le sujet qu'ils ont choisi et sur sa relation avec la croissance de la population humaine, les élèves devaient inclure au moins une proposition de solution durable. « Ce ne sont pas seulement de grands cinéastes en herbe », a déclaré John Seager, président de Population Connection. « Tous ces gagnants sont des sources d'inspiration pour un avenir durable et compatissant. »

Le concours a été organisé et promu durant l'année scolaire 2017-18 par Population Education, un programme de Population Connection ; la date limite de soumission était le 22 février 2018. Les gagnants ont été choisis par un panel de 61 juges, composé d'enseignants de collège et lycée, de cinéastes et d'experts en la matière.

La plupart des élèves ont découvert le concours grâce à leurs enseignants, dont beaucoup l'utilisent pour enseigner les techniques de recherche et de communication. « Nous sélectionnons chaque année des thèmes qui non seulement abordent les problèmes mondiaux, mais s'intègrent aussi parfaitement avec le contenu de nombreux cours de sciences et sciences humaines de collège et lycée », a déclaré Pam Wasserman, vice-présidente de l'éducation chez Population Connection.

Pour plus d'informations sur le concours « World of 7 Billion », consultez www.worldof7billion.org.

Pour voir les vidéos gagnantes et les biographies des élèves, consultez https://www.worldof7billion.org/student-video-contest/2018-winners/.

Liste complète des gagnants :

1 re place dans la catégorie Faire progresser la condition des femmes et des filles (collège) : Paulina Fenske , avec Louisa Fowler (productrice principale), Chloe Osbourn et Masha Velinakov de Shorewood, Wisconsin , pour « Hydration for Education » (L'hydratation pour l'éducation)

2 e place dans la catégorie Faire progresser la condition des femmes et des filles (collège) : Alexis Hu , avec Maggie Claussen , Alexa Baldauff et Mila Thelen de Shorewood, Wisconsin , pour « A Woman of Worth » (Femme de valeur)

1 re place dans la catégorie Nourrir 10 milliards d'êtres humains (collège) : Ayush Iyer de Lancaster , Pennsylvanie, pour « Feeding 10 Billion People on Earth » (Nourrir 10 milliards de personnes sur Terre)

2 e place dans la catégorie Nourrir 10 milliards d'êtres humains (collège) : Adriana Maratov, avec Kristine Ndubisi (productrice principale), Jacqueline Balanovsky et Shazray Akbar de Las Vegas, Nevada , pour « What a Waste! » (Quel gâchis !)

1 re place dans la catégorie Prévenir la pollution (collège) : Kelly Tung de Cupertino , Californie, pour « Making a Healthier and Cleaner World » (Rendre le monde plus sain et plus propre)

2 e place dans la catégorie Prévenir la pollution (collège) : Aurora Rodriguez de Dallas , Texas, pour « Preventing Pollution » (Prévention de la pollution)

1 re place dans la catégorie Faire progresser la condition des femmes et des filles (lycée) : Ramya Iyer d' Omaha, Nebraska , pour « Child Marriage: There Is a Solution » (Le mariage des enfants : une solution existe)

2 e place dans la catégorie Faire progresser la condition des femmes et des filles (lycée) : Thalia Kennedy de Chicago, Illinois , pour « Women's Education » (L'éducation des femmes)

1 re place dans la catégorie Nourrir 10 milliards d'êtres humains (lycée) : Arjun Agarwal de Lawrenceville, New Jersey , pour « Eating Up by Thinking Up » (Consommer avec imagination)

2 e place dans la catégorie Nourrir 10 milliards d'êtres humains (lycée) : Victor Elgersma de Bruxelles , Belgique, pour « Indoor Farming: The Future of Agriculture » (La culture en intérieur : le futur de l'agriculture)

1 re place dans la catégorie Prévenir la pollution (lycée) : Joshua Romer de Tulsa, Oklahoma , pour « Do-Able Renewable » (Le renouvelable réalisable)

2e place dans la catégorie Prévenir la pollution (lycée) : Sherron Thomas d' Irving, Texas , pour « Protecting Our Planet From Pollution » (Protéger notre planète de la pollution)

Population Connection est une organisation nationale citoyenne qui éduque les jeunes et plaide pour une action progressive visant à stabiliser la population mondiale à un niveau qui peut être soutenu par les ressources de la Terre.

