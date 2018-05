Une nouvelle étude de Sage révèle que les microentreprises canadiennes paient la facture fiscale des grandes entreprises







TORONTO, 08 mai 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Un rapport économique publié aujourd'hui par Sage (FTSE:SGE) à Sage Sessions Toronto révèle que les microentreprises1 consacrent deux fois plus de temps à la comptabilité fiscale par rapport aux moyennes entreprises2. Elles consacrent également la plus grande proportion de temps de travail par an à l'administration fiscale comparativement aux autres entreprises.



Cette nouvelle étude à l'échelle mondiale souligne l'impact brutal et inefficace des systèmes fiscaux injustes sur les petites et moyennes entreprises à travers le monde, notamment les résultats qui évoquent la position désavantageuse des plus petites et des plus vulnérables entreprises et entreprises en démarrage du Canada.

Le rapport de Mars 2018 intitulé « A Taxing Problem: the impact of tax on small businesses » (Un problème d'imposition : l'impact de l'impôt sur les petites entreprises) a révélé que les microentreprises passent un peu moins de 20 jours par an au total sur la comptabilité fiscale, ce qui représente 1.6 % de leur temps de travail annuel consacré à l'administration fiscale. Outre, les éléments laissent supposer que mondialement et au Canada, les microentreprises paient une plus grande proportion de leurs impôts associés aux bénéfices que les grandes entreprises. De plus, l'étude indique clairement que les petites et moyennes entreprises sont aux prises avec une facture fiscale totale plus élevée en pourcentage de leurs bénéfices comparativement aux grandes entreprises.

Dirigée par Plum Consulting, l'étude analyse l'impact des coûts directs et indirects de l'obligation fiscale sur les petites et moyennes entreprises, et elle est basée sur un sondage mené auprès de plus de 3 000 entreprises dans 11 marchés mondiaux. Par ailleurs, le rapport signale une forte corrélation négative entre le pourcentage de bénéfices qu'une entreprise paie en impôt et sa taille?à la fois au niveau de l'effectif et du chiffre d'affaires. Et à cela vient s'ajouter les coûts indirects supplémentaires de l'impôt. La comptabilité fiscale détourne considérablement les ressources des entreprises des activités commerciales plus productives, en assignant 5% de leur main d'oeuvre à ces tâches.

Les petites et moyennes entreprises apportent une contribution significative à l'économie canadienne, en représentant 99.7% de toutes les entreprises et comptant 90% de la main d'oeuvre totale. Le succès de ces entreprises est crucial pour la croissance économique canadienne, et il est important de stimuler cette productivité et cette croissance, en reconnaissant les nombreux problèmes auxquels elles sont confrontées en raison de leur taille. Des ressources limitées et des paiements élevés, tels que les factures fiscales annuelles entraînent des problèmes de trésorerie et des inefficacités opérationnelles, en plus de l'impact des heures improductives que les PME enregistrent chaque année en s'occupant du fardeau administratif.

Les résultats de l'étude mentionnent que le principal problème réside dans la façon dont le système fiscal est structuré. L'impôt n'est pas suffisamment progressif, ce qui veut dire que les microentreprises et les moyennes entreprises sont dans une position désavantageuse par rapport aux grandes entreprises.

« Au cours de la période des déclarations fiscales, plus de 1.1 million d'entrepreneurs au Canada se préparent à faire leurs déclarations fiscales et paieront une proportion plus élevée d'impôt par rapport à des entreprises plus grandes, et souvent plus lucratives, » affirme Paul Struthers, VPD et directeur général de Sage, Canada.

« Il est temps que le gouvernement canadien envisage d'importantes réformes fiscales pour instaurer des règles de jeu équitables pour les petites et moyennes entreprises et alléger leur temps et leurs ressources. Nous devons analyser les barrières économiques des systèmes à fiscalité élevée et ses implications coûteuses, tout en s'assurant que les politiques gouvernementales soient en place pour favoriser la croissance des entrepreneurs de demain ».

À propos de Sage

Sage (FTSE:SGE) est le chef de file mondial du marché de la technologie qui aide les entreprises de toutes tailles à gérer tout, par exemple, des finances aux ressources humaines ? peu importe qu'il s'agisse d'entreprises en démarrage ou d'entreprises en développement. Nous le faisons à l'aide de Sage Business Cloud - la seule et unique solution de gestion d'entreprise que les clients auront besoin, comprenant la comptabilité, les rapports financiers, la gestion d'entreprise, les ressources humaines et la paie, ainsi que les paiements et les services bancaires.

Notre mission consiste à libérer les entrepreneurs du fardeau administratif, afin qu'ils puissent consacrer plus de temps à faire ce qu'ils aiment. Nous le faisons quotidiennement pour trois millions de clients de 23 pays, par l'entremise de nos 13 000 collègues et d'un vaste réseau de comptables et partenaires. Nous sommes déterminés de mener à bien nos activités, et d'apporter une contribution à nos communautés par le biais de Sage Foundation.

Contact de presse :

Betty Tian

Sage

Bureau : 604-207-3611

Betty.Tian@Sage.com

1 Entreprises comptant un à quatre employés

2 Entreprises comptant 100 à 499 employés

Communiqué envoyé le 8 mai 2018 à 09:03 et diffusé par :