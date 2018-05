Sinocloud Wisdom présente son tout nouveau robot utilisant l'intelligence artificielle pour l'enregistrement des bagages au Salon de l'aéroport 2018







DUBAÏ, Émirats arabes unis, 8 mai 2018 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, au 18e Salon de l'aéroport à Dubaï, Sinocloud Wisdom (Beijing) Technology Co., Ltd. (« Sinocloud Wisdom » ou la « société ») a dévoilé son produit commercialisable, un tout nouveau robot destiné à l'enregistrement et au dépôt des bagages utilisant une technologie de l'intelligence artificielle.

Le robot permet l'enregistrement et le dépôt de bagages de façon entièrement automatisée. Utilisant la technologie VGA, le robot évitera les obstacles et acheminera les bagages jusqu'à leur espace de manutentio. Les passagers doivent seulement scanner leur passeport, déposer leurs bagages dans le robot et peuvent ensuite aller directement au contrôle de sécurité. Si un bagage est identifié comme suspect, le personnel d'inspection de sécurité sera automatiquement alerté et informé des informations concernant le propriétaire du bagage qui sont collectées lorsque le passeport est scanné.

Les passagers peuvent enregistrer et déposer leurs bagages depuis n'importe quel lieu de l'aéroport grâce au robot au lieu de chercher le bureau d'enregistrement. Cela accélèrera le processus d'enregistrement et réduira la charge de travail du personnel d'enregistrement aux aéroports.

La société présente également un comptoir d'enregistrement intelligent au Salon de l'aéroport de Dubaï. Comparé aux comptoirs d'enregistrement traditionnels, le comptoir d'enregistrement innovant intègre de nombreuses fonctionnalités pratiques comme la reconnaissance faciale, l'acquisition automatique des informations de pesée des bagages, une table de bureau réglable en hauteur, la diffusion de publicité et des notifications intelligentes. Le comptoir est conçu dans le but de réduire la charge de travail et d'améliorer l'efficacité, le service et le niveau de sécurité à l'aéroport.

Li Xin, PDG de Sinocloud Wisdom, a déclaré : « Nous présentons notre solution Smart Airport, qui utilise une technologie de l'intelligence artificielle, afin d'améliorer le service à l'aéroport. Nous continuons à nous consacrer à optimiser l'expérience client en créant un environnement d'enregistrement des bagages pratique et sans interférence. Nos équipements intelligents pour aéroport aident l'aéroport à s'adapter à un nombre croissant de passagers ainsi qu'à mettre à niveau leur performance. »

À propos de Sinocloud Wisdom

Sinocloud Wisdom est un fournisseur majeur de solutions d'intelligence artificielle et d'application de sécurité. En se basant sur l'IdO, l'intelligence artificielle et les technologies du big data, la société fournit une gamme complète de solutions de sécurité intelligentes pour les aéroports, les douanes, les contrôles d'immigration et de quarantaine, la sécurité publique, la protection environnementale et d'autres scénarios. Parmi ces solutions, on trouve la solution Smart Airport (aéroport intelligent), la solution Smart Airport Joint Inspection (contrôle concerté pour aéroport intelligent), la solution Passenger Inspection (contrôle des passagers) et la solution Smart City Rail Transportation (transport ferroviaire pour ville intelligente).

Sinocloud Wisdom a connu une croissance régulière depuis sa création en 2014 et étend aujourd'hui son influence au marché international. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.yunkouan.com.

