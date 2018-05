Tendance des mises en chantier d'habitations stable au Canada en avril







OTTAWA, le 8 mai 2018 /CNW/ - La tendance des mises en chantier d'habitations se chiffrait à 225 696 en avril 2018, comparativement à 226 942 le mois précédent, selon la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL). Cette tendance correspond à la moyenne mobile de six mois du nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé (DDA) de mises en chantier d'habitations.

« En avril, la tendance nationale des mises en chantier d'habitations est restée stable à un niveau historiquement élevé : le nombre limité de mises en chantier de maisons individuelles a compensé celui élevé de logements collectifs, a déclaré Bob Dugan, économiste en chef à la SCHL. En particulier, le stock national de logements collectifs nouvellement achevés et invendus est demeuré stable au cours de la même période, ce qui indique que la demande pour ce type de logements a absorbé l'offre accrue. »

Faits saillants du mois d'avril

Vancouver

Dans la région métropolitaine de recensement (RMR) de Vancouver, les mises en chantier d'habitations ont continué d'afficher une forte tendance à la hausse tout au long du mois d'avril. Le cumul annuel des mises en chantier de maisons individuelles et de logements collectifs est à la hausse parce que les constructeurs maintiennent un stock élevé en réaction à la forte demande d'appartements et de copropriétés. Jusqu'à ce jour en 2018, la ville de Vancouver et North Shore ont connu la plus forte activité.

Kelowna

Les mises en chantier se sont redressées considérablement dans la région métropolitaine de recensement (RMR) de Kelowna en avril, soutenues largement par le segment des logements locatifs. La reprise de l'activité, qui égale presque le record des mises en chantier d'avril 2017, est attribuable à la mise en chantier de certains gros ensembles d'appartements locatifs et de copropriétés. La demande de logements collectifs, tant sur le marché locatif et que sur le marché de la propriété, demeure forte dans la RMR de Kelowna, tandis que les taux d'inoccupation et les inscriptions sur le marché de la revente restent faibles.

Saskatoon

Le rythme des mises en chantier d'habitations a ralenti en avril puisque, par rapport au mois précédent, l'activité a diminué dans les segments des maisons individuelles et des logements collectifs. À Saskatoon, le cumul annuel des mises en chantier a diminué de 36 %, comparativement à la même période l'an dernier.

London

En avril, la tendance des mises en chantier dans la région métropolitaine de recensement (RMR) de London était à la hausse pour la première fois en cinq mois. Les mises en chantier d'appartements locatifs ont été les plus importantes ce mois-ci, suivies par celles des maisons individuelles et des maisons en rangée. Même si les mises en chantier se sont éloignées du sommet atteint récemment, elles demeurent aux alentours des niveaux record de la décennie. La forte demande découlant d'un marché de la revente tendu a maintenu la construction résidentielle vigoureuse.

Toronto

En avril, la tendance des mises en chantier d'habitations dans la région métropolitaine de recensement (RMR) de Toronto est demeurée relativement inchangée. Les prix élevés des logements ont continué de dissuader les acheteurs d'acheter sur plan des maisons individuelles, jumelées et en rangée, ce qui a fait diminuer le nombre de mises en chantier de ces types d'habitations. À l'inverse, l'abordabilité relative des appartements en copropriété continue de stimuler la demande. Par conséquent, au premier trimestre de 2018, on a enregistré le plus grand nombre de mises en chantier d'appartements au cours d'un trimestre en 40 ans.

Kingston

La tendance des mises en chantier d'habitations à Kingston a connu une hausse en avril, étant donné qu'un nombre accru de maisons individuelles et de logements collectifs, y compris des appartements locatifs, a été commencé. En fait, les constructeurs ont mis en chantier plus d'ensembles locatifs pour un troisième mois de suite en prévision d'une demande forte de la part des étudiants et de la population vieillissante. Le taux d'inoccupation à Kingston de 0,7 % à l'automne 2017 était le plus faible parmi les 16 RMR de l'Ontario.

Montréal

Les mises en chantier ont fortement augmenté au mois d'avril dans la RMR de Montréal, en raison du démarrage de plusieurs grands projets de copropriétés et d'immeubles locatifs. Entre janvier et avril, le segment des copropriétés et des logements locatifs a atteint un niveau record depuis les vingt dernières années. La vigueur de l'emploi qui soutient la demande immobilière, combinée au faible nombre de copropriétés à vendre, ainsi qu'au faible taux d'inoccupation des appartements locatifs sur le territoire montréalais, incite vraisemblablement les promoteurs à construire plusieurs nouvelles unités.

Nouveau-Brunswick

Même si les mises en chantier ont augmenté dans la province au mois d'avril, par rapport au même mois de l'année précédente, le Nouveau-Brunswick a connu ses quatre premiers mois les plus lents en 20 ans. Le cumul annuel des mises en chantier a diminué de 41 %, comparativement à celui des quatre premiers mois de 2017, en raison du recul des mises en chantier de logements collectifs.

Île-du-Prince-Édouard

Le faible taux d'inoccupation et l'afflux continu de nouveaux arrivants dans la région de Charlottetown ont stimulé la demande de logements collectifs jusqu'ici en 2018. Caractérisé par de grandes variations, le segment des logements collectifs s'est considérablement accru avec l'achèvement de récents projets de construction.

Étant donné la grande variabilité des chiffres estimatifs mensuels, la SCHL tient compte de la tendance, en plus du nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé, pour obtenir un portrait plus complet de l'état du marché de l'habitation canadien. Dans certaines situations, il pourrait être trompeur de n'analyser que les DDA, car les mises en chantier d'habitations sont alimentées surtout par le segment des logements collectifs, où l'activité peut varier beaucoup d'un mois à l'autre.

Au Canada, toutes régions confondues, le nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations est descendu de 225 459 en mars à 214 379 en avril. Dans les centres urbains, ce nombre a diminué de 4,7 % en avril, pour se chiffrer à 198 090. Il a baissé de 2,7 % dans la catégorie des logements collectifs, mais diminué de 9,3 % dans celle des maisons individuelles, pour s'établir respectivement à 141 032 et à 57 058.

Dans les régions rurales, le nombre désaisonnalisé annualisé de mises en chantier d'habitations est estimé à 16 289.

Des données provisoires sur les mises en chantier d'habitations, en français ou en anglais, sont diffusées sur le site Web et le Portail de l'information sur le marché de l'habitation de la SCHL. Nos analystes peuvent également fournir d'autres observations sur leurs marchés respectifs.

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et de l'information aux gouvernements, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du Canada.

Pour en savoir plus, suivez-nous sur Twitter, YouTube, LinkedIn et Facebook.



Données provisoires sur les mises en chantier dans les centres de 10 000 habitants et plus

Maisons individuelles Autres Tous les logements



avril 2017 avril 2018 % avril 2017 avril 2018 % avril 2017 avril 2018 % Provinces (10 000+) T.-N.-L. 21 26 24 8 5 -38 29 31 7 Î.-P.-É. 23 23 - 4 87 ## 27 110 307 N.-É. 51 57 12 418 167 -60 469 224 -52 N.-B. 21 19 -10 12 28 133 33 47 42 Atlantique 116 125 8 442 287 -35 558 412 -26 Qc 680 645 -5 2 455 3 625 48 3 135 4 270 36 Ont. 2 039 1 615 -21 3 519 3 542 1 5 558 5 157 -7 Man. 252 177 -30 180 266 48 432 443 3 Sask. 198 87 -56 97 67 -31 295 154 -48 Alb. 1 107 967 -13 1 439 1 286 -11 2 546 2 253 -12 Prairies 1 557 1 231 -21 1 716 1 619 -6 3 273 2 850 -13 C.-B. 947 839 -11 2 726 2 440 -10 3 673 3 279 -11 Canada(10 000+) 5 339 4 455 -17 10 858 11 513 6 16 197 15 968 -1 Régions métropolitaines Abbotsford-Mission 42 14 -67 65 22 -66 107 36 -66 Barrie 3 15 400 54 214 296 57 229 302 Belleville 42 19 -55 11 4 -64 53 23 -57 Brantford 6 31 417 14 4 -71 20 35 75 Calgary 402 341 -15 697 862 24 1 099 1 203 9 Edmonton 357 453 27 537 369 -31 894 822 -8 Grand Sudbury 1 7 ## 4 4 - 5 11 120 Guelph 20 6 -70 90 48 -47 110 54 -51 Halifax 34 39 15 404 150 -63 438 189 -57 Hamilton 17 66 288 190 566 198 207 632 205 Kelowna 110 67 -39 293 315 8 403 382 -5 Kingston 15 25 67 24 32 33 39 57 46 Kitchener-Cambridge-Waterloo 109 50 -54 79 56 -29 188 106 -44 Lethbridge 34 24 -29 14 18 29 48 42 -13 London 136 154 13 38 213 461 174 367 111 Moncton 6 9 50 10 6 -40 16 15 -6 Montréal 320 263 -18 1 516 2 653 75 1 836 2 916 59 Oshawa 63 121 92 7 0 -100 70 121 73 Ottawa-Gatineau 127 187 47 426 403 -5 553 590 7

Gatineau 9 25 178 81 35 -57 90 60 -33

Ottawa 118 162 37 345 368 7 463 530 14 Peterborough 33 31 -6 11 0 -100 44 31 -30 Québec 93 83 -11 520 222 -57 613 305 -50 Regina 88 24 -73 63 36 -43 151 60 -60 Saguenay 18 17 -6 20 33 65 38 50 32 St. Catharines-Niagara 114 64 -44 73 181 148 187 245 31 Saint John 10 3 -70 0 0 - 10 3 -70 St. John's 17 21 24 6 4 -33 23 25 9 Saskatoon 96 48 -50 23 15 -35 119 63 -47 Sherbrooke 33 30 -9 79 98 24 112 128 14 Thunder Bay 1 0 -100 4 0 -100 5 0 -100 Toronto 915 520 -43 2 352 1 638 -30 3 267 2 158 -34 Trois-Rivières 24 15 -38 30 130 333 54 145 169 Vancouver 409 402 -2 2 071 1 567 -24 2 480 1 969 -21 Victoria 85 82 -4 130 189 45 215 271 26 Windsor 97 54 -44 20 14 -30 117 68 -42 Winnipeg 220 153 -30 160 232 45 380 385 1 Toutes les régions 4 097 3 438 -16 10 035 10 298 3 14 132 13 736 -3

Données de 2017 fondées sur les définitions du Recensement de 2016. Données de 2018 fondées sur les définitions du Recensement de 2016. Source : Centre d'analyse de marché, SCHL ## non calculable / valeurs extrêmes



Données provisoires sur les mises en chantier d'habitations - données désaisonnalisées annualisées (DDA)

Maisons individuelles Autres Tous les logements



mars 2018 avril 2018 % mars 2018 avril 2018 % mars 2018 avril 2018 % Provinces (10 000+) T.-N.-L. 809 654 -19 4 959 94 -98 5 768 748 -87 Î.-P.-É. 462 331 -28 72 1 044 ## 534 1 375 157 N.-É. 1 913 1 005 -47 443 2 057 364 2 356 3 062 30 N.-B. 620 562 -9 167 360 116 787 922 17 Qc 6 543 6 092 -7 40 335 45 842 14 46 878 51 934 11 Ont. 27 355 24 059 -12 43 754 42 625 -3 71 109 66 684 -6 Man. 2 466 1 927 -22 4 452 3 192 -28 6 918 5 119 -26 Sask. 1 353 955 -29 288 804 179 1 641 1 759 7 Alb. 11 943 12 023 1 13 372 15 714 18 25 315 27 737 10 C.-B. 9 441 9 450 0 37 100 29 300 -21 46 541 38 750 -17 Canada (10 000+) 62 905 57 058 -9 144 942 141 032 -3 207 847 198 090 -5 Canada (toutes les régions) 76 357 69 093 -10 149 103 145 286 -3 225 459 214 379 -5 Régions métropolitaines Abbotsford-Mission 284 157 -45 948 264 -72 1 232 421 -66 Barrie 1 262 367 -71 312 2 568 ## 1 574 2 935 86 Belleville 554 209 -62 72 48 -33 626 257 -59 Brantford 307 320 4 48 48 - 355 368 4 Calgary 4 288 4 482 5 6 300 10 344 64 10 588 14 826 40 Edmonton 5 118 5 646 10 3 360 4 428 32 8 478 10 074 19 Grand Sudbury 50 472 ## 0 48 ## 50 520 ## Guelph 160 81 -49 720 576 -20 880 657 -25 Halifax 799 728 -9 192 1 800 ## 991 2 528 155 Hamilton 321 836 160 696 6 792 ## 1 017 7 628 ## Kelowna 837 757 -10 1 296 3 780 192 2 133 4 537 113 Kingston 513 422 -18 48 384 ## 561 806 44 Kitchener-Cambridge-Waterloo 1 505 639 -58 3 828 672 -82 5 333 1 311 -75 Lethbridge 412 396 -4 180 216 20 592 612 3 London 2 064 2 015 -2 276 2 556 ## 2 340 4 571 95 Moncton 297 243 -18 24 72 200 321 315 -2 Montréal 2 553 2 373 -7 17 639 30 562 73 20 192 32 935 63 Oshawa 1 878 1 930 3 792 0 -100 2 670 1 930 -28 Ottawa-Gatineau 4 063 3 156 -22 2 892 4 836 67 6 955 7 992 15

Gatineau 545 575 6 384 420 9 929 995 7

Ottawa 3 518 2 581 -27 2 508 4 416 76 6 026 6 997 16 Peterborough 614 390 -36 0 0 - 614 390 -36 Québec 976 731 -25 5 784 2 664 -54 6 760 3 395 -50 Regina 468 277 -41 72 432 ## 540 709 31 Saguenay 214 211 -1 192 396 106 406 607 50 St. Catharines-Niagara 912 894 -2 1 440 2 172 51 2 352 3 066 30 Saint John 172 66 -62 0 0 - 172 66 -62 St. John's 537 479 -11 1 116 48 -96 1 653 527 -68 Saskatoon 725 612 -16 156 180 15 881 792 -10 Sherbrooke 352 283 -20 1 416 1 176 -17 1 768 1 459 -17 Thunder Bay 133 7 -95 0 0 - 133 7 -95 Toronto 10 034 7 112 -29 28 512 19 656 -31 38 546 26 768 -31 Trois-Rivières 252 134 -47 120 1 560 ## 372 1 694 355 Vancouver 4 557 4 562 0 27 828 18 804 -32 32 385 23 366 -28 Victoria 533 1 030 93 3 048 2 268 -26 3 581 3 298 -8 Windsor 486 493 1 96 168 75 582 661 14 Winnipeg 2 000 1 596 -20 4 020 2 784 -31 6 020 4 380 -27

Données de 2017 fondées sur les définitions du Recensement de 2016. Données de 2018 fondées sur les définitions du Recensement de 2016. Source : Centre d'analyse de marché, SCHL ## non calculable / valeurs extrêmes

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

Communiqué envoyé le 8 mai 2018 à 08:13 et diffusé par :