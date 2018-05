Conseil de développement économique de Bahreïn : Gateway Gulf s'apprête à présenter des opportunités d'investissement d'une valeur de 26 milliards USD







Un nouveau forum mondial, Gateway Gulf, rassemblera un groupe de 500 investisseurs et PDG internationaux soigneusement sélectionnés pour débloquer des opportunités dans l'ensemble des pays du CCG

La transformation économique et les opportunités d'investissement de la région seront les points culminants de la première édition du forum Gateway Gulf à Bahreïn cette semaine, sous le patronage de son Altesse Royale le Prince Salman ben Hamad Al Khalifa, prince héritier, Commandant suprême adjoint des Forces armées et président du Conseil de développement économique de Bahreïn (EDB).

L'événement, qui se tiendra du 8 au 10 mai au Four Seasons Hotel dans la baie de Bahreïn, réunira plus de 500 investisseurs et chefs d'entreprise internationaux dans le but d'examiner des façons de débloquer les opportunités d'investissement actuellement créées par la transformation économique dans les pays du CCG. Cet événement fournit un accès direct au marché du CCG en présentant des projets régionaux majeurs prêts à recevoir des investissements d'une valeur de 18 milliards USD, avec des projets en phase de planification amenant la valeur totale du portefeuille de projets à 26 milliards USD. Le forum offre également une opportunité de faire correspondre des financements avec des projets infrastructurels de grande échelle à Bahreïn.

Bahreïn fait aussi avancer rapidement des projets d'investissement importants dans les secteurs public et privé d'une valeur de plus de 32 milliards USD dans les secteurs de la fabrication, de la logistique, de l'infrastructure, de la santé, de l'éducation et du tourisme, soutenant l'objectif de croissance économique durable à long terme du royaume.

À l'approche de l'événement, Son Excellence Khalid Al Rumaihi, président exécutif du Conseil de développement économique de Bahreïn, a commenté : « Un élément clé de notre rôle au sein du CDE est de parler à des investisseurs internationaux et nous avons constaté qu'ils sont très enthousiastes concernant le potentiel de pénétrer et renforcer le marché du Golfe. Cependant, ils souhaitent en savoir davantage sur la manière de débloquer ces opportunités, d'où la création de Gateway Gulf. »

L'événement inclura des sessions plénières de haut niveau dirigées par des chefs d'entreprise de premier plan dans les secteurs de croissance stratégiques, notamment la fabrication, le tourisme, l'immobilier, l'électricité, l'eau et l'énergie, et abordera certaines des principaux défis commerciaux auxquels la région est actuellement confrontée alors qu'elle ouvre de nouvelles opportunités d'investissement au secteur privé.

« Bahreïn a été l'économie connaissant la croissance la plus rapide parmi les pays du CCG en 2017, une tendance qui devrait se poursuivre en 2018 d'après le FMI. Cette forte dynamique de croissance, conjuguée à l'emplacement stratégique, l'environnement commercial rentable et la main-d'oeuvre talentueuse du royaume, offre aux entreprises internationales un tremplin puissant pour accéder à la croissance dans l'ensemble de la région », a ajouté S.E. Khalid Al Rumaihi.

Les points forts de l'événement incluent une table ronde dénommée « Aligner la politique fiscale avec la croissance économique », où seront débatues les façons dont les décideurs politiques peuvent répondre aux défis liés à la réalisation de la croissance économique et à la création d'une politique fiscale solide. Parmi les participants à cette session, on peut notamment citer S.E. le cheikh Ahmed ben Mohammed Al Khalifa, ministre des Finances de Bahreïn, S.E. le Dr Nayef Falah Al Hajraf, ministre des Finances du Koweït, S.E. Mohamed Boussaïd, ministre de l'Économie et des Finances du Maroc, S.E. Faisal ben Fadhil Alibrahim, vice-ministre de l'Économie et de la Planification de l'Arabie saoudite, et Michèle Lamarche, directrice générale de Lazard Frères.

Une autre une table ronde dénommée « Débloquer le puzzle des investissements directs étrangers » inclura des intervenants tels que Stuart Jones de Bechtel, Anil Kumar de Ransat Group, Fadi Ghandour de Wamda Group et Aramex, Yusuf Ali de Lulu Group, le cheikh Dr Meshaal ben Jaber Al Ahmed Al Sabah de l'autorité koweïtienne de promotion des investissements directs étrangers (KDIPA) ainsi que S.E. Khalid Al Rumaihi, qui parleront des efforts que les pays du CCG doivent déployer pour permettre aux investisseurs d'exploiter les opportunités que présente la région.

Les autres sessions du forum Gateway Gulf se concentreront sur les thèmes du cloud computing, des fintechs, de la technologie blockchain, du pétrole et du gaz, avec une liste d'intervenants de haut profil parmi lesquels S.E. le Dr Majid ben Abdullah Al Qasabi, ministre du Commerce et des Investissements de l'Arabie saoudite, S.E. Khaled Nasser Abdullah Al-Roudan, ministre du Commerce et de l'Industrie du Koweït, S.E. Zayed Al Zayani, ministre de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme de

Bahreïn, Jassim Alseddiqi d'Abu Dhabi Financial Group, Mohammed Alshaya d'Alshaya Group, l'ingénieur Ibrahim AlOmar de l'Autorité générale saoudienne des investissements (SAGIA) et Klaus Kleinfeld de NEOM.

