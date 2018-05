L'AMC remet les prix d'excellence VDMD 2018 à Vale et à IAMGOLD







Les projets relèvent la barre en matière de protection de la protection de l'environnement et d'engagement communautaire

OTTAWA, le 8 mai 2018 /CNW/ - L'Association minière du Canada (AMC) a remis les prix d'excellence VDMD aux installations de Sudbury, en Ontario, de Vale et à la mine d'or d'Essakane au Burkina Faso d'IAMGOLD pour leurs projets novateurs visant la durabilité. Ces entreprises ont reçu les prix hier lors du gala de l'ICM à Vancouver.

« Nous félicitons Vale et IAMGOLD pour leurs projets exceptionnels. Ensemble, elles mettent de l'avant les pratiques exemplaires de notre secteur, qu'il s'agisse de stimuler l'entrepreneuriat et le développement économique à l'échelle locale dans les communautés où elles exercent leurs activités ou d'adopter des méthodes innovatrices pour réhabiliter les sites miniers », a déclaré Pierre Gratton, président et chef de la direction, AMC.

« Ces projets apportent des changements réels dans les communautés en restaurant les régions minées à leur état naturel et en stimulant le développement économique et l'entrepreneuriat. Nous pouvons apprendre de ces projets et transmettre ces connaissances à nos propres communautés », a ajouté David Walkem, chef de la bande Cook's Ferry, membre du Groupe consultatif des communautés d'intérêts de l'AMC et du Comité de sélection des prix d'excellence VDMD.

Les prix d'excellence VDMD, qui existent depuis 2014, comprennent le prix VDMD en excellence environnementale et le prix VDMD en engagement communautaire. Pour être admissibles aux prix, les sociétés minières doivent activement mettre en place l'initiative Vers le développement minier durableMD (VDMDMD). L'initiative VDMD est un programme basé sur le rendement dans le cadre duquel les entreprises minières évaluent et gèrent les responsabilités sociales et environnementales importantes, et publient des rapports sur celles-ci.

GAGNANT DU PRIX VDMD EN EXCELLENCE ENVIRONNEMENTALE 2018

Vale : Le programme de biodiversité de Sudbury restaure les terres et les cours d'eau

Après plus d'un siècle d'activités minières et d'exploitation forestière, d'importantes initiatives de conservation de la biodiversité sont bien avancées aux installations de Vale à Sudbury. L'objectif de ces initiatives est de retourner les terres et les cours d'eau dont la santé environnementale est depuis longtemps précaire à leur état naturel. L'utilisation par Vale de processus de restauration qui améliorent la biodiversité est à l'origine du succès du programme de biodiversité de Sudbury. Le programme est également renforcé par la rétroaction et la mobilisation des intervenants, des communautés et des experts, y compris du gouvernement, d'étudiants et d'écologistes.

Grâce à son programme d'ensemencement aérien, Vale a restauré 8 600 acres de terrain depuis 1990. En outre, elle investit 250 000 $ et fait un don de 50 000 arbres de semis chaque année dans le cadre du plan d'action pour le maintien de la biodiversité de la ville du Grand Sudbury. La restauration des zones de résidus miniers est une autre priorité de la compagnie minière. À cette fin, Vale a entrepris une approche novatrice utilisant des matières biosolides municipales déshydratées mélangées à des feuilles et à des résidus de jardin. En 2017, Vale a restauré 40 acres grâce aux matières biosolides dans sa zone centrale de résidus miniers et utilisé du foin pour faciliter l'élimination de la poussière.

La société travaille également à l'amélioration de la biodiversité; elle a revégétalisé à cette fin les crassiers de Copper Cliff et planté des graines d'asclépiade. Ces graines sont cultivées dans ses serres grâce à la participation d'enfants d'âge scolaire de la région. L'asclépiade est la seule source de nourriture des papillons monarques, une espèce en déclin en Amérique du Nord. En se nourrissant d'asclépiade, les papillons pollinisent les fleurs sauvages des crassiers revégétalisés et améliorent par le fait même la biodiversité de la région. Il y a quelques années, Vale a implanté des colonies d'abeilles sur ces crassiers revégétalisés de Copper Cliff et, plus tard, dans la zone centrale de résidus miniers. Aujourd'hui, plus de 20 ruches contribuent à la restauration des populations d'abeilles de la région. Les abeilles aident à la pollinisation et soutiennent l'amélioration de la biodiversité, en plus de produire du miel pour les visiteurs des installations de Vale.

Le programme de biodiversité de Vale se concentre également sur la restauration des rivières et des lacs locaux, ainsi que des populations de poissons. Depuis 2011, Vale élève de la truite arc-en-ciel et du doré, et a introduit plus de 100 000 poissons dans le lac Ramsey et la rivière Onaping.

« Nous sommes fiers de cette reconnaissance accordée au programme de biodiversité de Vale, a déclaré Lisa Lanteigne, directrice de l'environnement, aux installations de Vale en Ontario. La réussite du programme repose sur un engagement durable envers la collaboration avec la communauté, et une approche novatrice de la gérance de l'environnement. Il illustre bien une des valeurs fondamentales de notre société, c'est-à-dire valoriser la planète. »

GAGNANT DU PRIX VDMD EN ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE 2018

IAMGOLD : Un programme de valorisation des déchets métalliques soutient les femmes entrepreneures

La compagnie minière IAMGOLD soutient depuis longtemps le développement économique local au Burkina Faso, où se trouve la mine Essakane. Une des façons d'apporter ce soutien consiste à donner une nouvelle vie aux déchets métalliques de la mine grâce à l'ingéniosité et au sens de l'initiative des entrepreneurs locaux. Le programme, connu sous le nom « Fonds Fer », utilise les recettes provenant de la vente aux enchères des déchets métalliques de la mine pour financer les idées d'entreprises locales. Il a en outre évolué grâce à la rétroaction de la communauté, la compagnie voulant s'assurer qu'il répond aux besoins locaux.

Un bon exemple de la réussite du programme est la mise sur pied d'une unité de production de beurre d'arachide dirigée par un groupe de 11 femmes. Et ce n'est qu'un des 34 projets financés par le programme. Au Burkina Faso, le beurre d'arachide est un ingrédient essentiel de nombreux plats. Traditionnellement, il est fabriqué à la main par les femmes, ce qui prend beaucoup de temps et de force physique. Cette unité, la première de la région, produit du beurre d'arachide abordable de haute qualité et répond ainsi directement aux besoins des résidents et des entreprises locales.

L'unité stocke les matières premières et le produit fini, et dispose d'un broyeur électrique et d'un générateur. Le broyeur offre plusieurs avantages par rapport à la méthode traditionnelle de production. Il permet de produire beaucoup plus rapidement un beurre de meilleure qualité en plus grande quantité. En outre, l'unité est alimentée à l'électricité alors que la méthode artisanale utilise du bois comme source d'énergie, ce qui contribue à la déforestation et à l'accélération de la désertification.

Les principaux consommateurs sont des ménages et des restaurants, mais la mine sera bientôt ajoutée à la liste des clients de l'unité. Comme les activités sont appelées à croître, l'association planifie d'engager des personnes supplémentaires pour la production et la distribution du beurre d'arachide. L'unité de transformation représente un progrès majeur sur le plan du traitement des produits de l'agriculture et pourra servir de plateforme pour d'autres unités. Son succès en matière de génération de revenus et de création d'emplois servira certainement de modèle pour d'autres entrepreneurs. En fait, l'unité a déjà incité d'autres associations de femmes de la région à soumettre leurs projets d'entreprise.

« Quel honneur pour notre société de recevoir ce prix prestigieux qui récompense nos efforts pour améliorer l'engagement communautaire, a déclaré Ben Little, vice-président principal, Affaires corporatives, SSD et Gens. Nous ne pouvons cependant prendre tout le mérite. En effet, grâce à leurs incroyables dévouement et résilience, les entrepreneures de la région du Sahel ont saisi l'occasion de faire équipe avec IAMGOLD pour bâtir une entreprise saine, durable et novatrice qui profitera à toute la région et qui, nous l'espérons, servira de modèle à d'autres projets similaires dans l'avenir. Nous maintiendrons notre engagement et nos investissements dans les communautés où nous exerçons nos activités pour que ces communautés puissent profiter de nos divers programmes en vue d'être autosuffisantes et d'assurer leur développement économique à long terme. »

Pour obtenir plus de renseignements sur les prix d'excellence VDMD et les lauréats précédents, visitez la page www.mining.ca/fr/prix-dexcellence-vdmd.

À propos de l'AMC

L'Association minière du Canada est l'organisme national qui représente l'industrie minière canadienne. Ses membres, qui sont responsables de la majeure partie de la production canadienne de métaux de base et précieux, d'uranium, de diamants, de charbon métallurgique et de pétrole extrait des sables bitumineux, sont présents dans les secteurs de l'exploration minérale, de l'exploitation minière, de la fonte, de l'affinage et de la fabrication de produits semi-finis. Visitez le site www.mining.ca/fr pour obtenir plus de détails.

